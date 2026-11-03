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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

JAV atsargos generolas Breedlove’as perspėja lietuvius: tai būtų pavojingiausia klaida

2026-11-03 17:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 17:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva pareina prie visuotinio šaukimo ir ima įtraukti daugiau vyrų. Vis dėlto geram pasirengimui svarbi ne tik stipresnė kariuomenė – į atsargą išėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) generolas įvardijo, ką būtina daryti Lietuvoje.

Lietuvos kariuomenė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuva pareina prie visuotinio šaukimo ir ima įtraukti daugiau vyrų. Vis dėlto geram pasirengimui svarbi ne tik stipresnė kariuomenė – į atsargą išėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) generolas įvardijo, ką būtina daryti Lietuvoje.

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Jūsų dėmesiui – naujienų portalo tv3.lt interviu su atsargos generolu Philipu Marku Breedlove'u iš Lietuvos verslo forumo Vilniuje.

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Breedlove'as įvardijo, ko reikia Lietuvos gynybai

Skaitydamas pranešimą minėjote, kad gynyboje labai svarbi ne tik karinė galia, bet ir žmonės – visuomenė. Ko, jūsų manymu, trūksta Lietuvos visuomenei, kad ji sėkmingai atgrasytų Rusiją?

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Tyrimo metu* analizuotos įvairios valstybės, kurios taiko visuotinės gynybos koncepciją, ir paaiškėjo, kad dažniausiai šios šalys nėra pasirengusios visuotinai remti kariuomenę per verslą, pramonę ir pan.

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Be to, kai kuriose šalyse – nežinau, ar taip yra Lietuvoje – kiekviena šeima turi būti pasirengusi kovoti arba bent jau išgyventi, nes kai valstybė pateks į pavojų, tai yra, jei prasidės puolimas, o gyventojai tik tada pradės ruoštis, bus jau per vėlu.

Taigi, norėčiau atkreipti dėmesį į tai kaip verslo ir pramonės bendruomenė prasidėjus karui toliau gamins tai, ko reikia šaliai ir kariuomenei. Taip pat, kaip šeimos prisidės prie gynybos ir bent iš dalies dalyvaus išlikimo procese, kad šalis galėtų toliau kovoti, nes be žmonių kovoti neįmanoma.

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Būtent tai Rusija šiuo metu bando daryti Ukrainoje: rusai nusprendė, kad negali nugalėti Ukrainos kariuomenės, todėl puola Ukrainos žmones ir bando juos atplėšti nuo savo vyriausybės.

*Lietuvos verslo forume pristatyta naujoji Visuotinės gynybos koncepcija. Pristatymo metu įvardytos tobulintinos Lietuvos sritys ir pagrindiniai gynybos tikslai.

Kai kalbame su žmonėmis, matome: vieni žino, maždaug ką darytų krizės atveju, kiti yra girdėję apie išvykimo krepšį, treti žino, kur priedangos, bet ne visuomet supranta, kada reikia slėptis. Taigi ką būtina žinoti, kad būčiau pasiruošusi ir aš, ir mano šeima?

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Vienintelis dalykas, ko norime, kad įvyktų, – kad kariuomenė padėtų apmokyti žmones, ką jiems reikia daryti. Nes (karo atveju – red. past.) kariuomenė negalės aprūpinti kiekvienos šeimos.

Tai – kiekvienos šeimos atsakomybė: ar turime pakankamai vandens?; ar turime pakankamai maisto?; ar mums reikia nedidelio generatoriaus?; ar turime vaistų, kurių reikės kurį laiką?

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Manau, kad pilietinės organizacijos ir kariuomenė visada padės šeimoms pasirengti, bet atsakomybė tenka patiems žmonėms.

Atsargos generolas pasisakė apie moteris kariuomenėje

Naujausiomis žiniomis, Lietuva plečia šaukimą į kariuomenę – padidins šaukiamų vyrų skaičių. Tačiau į šaukimą neįtraukiamos moterys. Ar, jūsų nuomone, mes turėtume tai daryti jau dabar?

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Laukiant, kol mano dukra taps JAV karinių oro pajėgų majore, tvirtai tikiu moterų gebėjimu tarnauti kariuomenėje. (Šypsosi.)

Galbūt šiuo klausimu lietuviai turėtų būti drąsesni?

Neketinu nurodyti lietuviams, kaip jiems tvarkytis savo šalyje. Tai nebūtų gera mintis. Tiesiog noriu pasakyti, kad JAV turime nuostabių moterų karininkių ir eilinių. Ir aš labai, labai didžiuojuosi, kad tarnauja ir mano dukra.

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Matome, kad dienai X ruošiasi ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos valstybės. Štai Jungtinės Karalystės valdžia paragino gyventojus pasirūpinti maisto ir vandens atsargomis, jeigu kiltų krizė. Kaip manote, ar Europos valstybės vienodai supranta grėsmę?

Mes vis geriau suprantame, kaip atrodo grėsmė, nes stebime šį nežmonišką, amoralų ir neteisėtą karą, kurį Rusija vykdo Ukrainoje. Nenorėtume, kad tai nutiktų tokiai šaliai kaip Lietuva. Tačiau norime, kad visuomenė būtų apie apgalvojusi ir pasirengusi, jei Rusija bandytų daryti spaudimą.

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Ukrainos laukia „labai, labai sunki“ žiema

Apie karą Ukrainoje. Sprendžiant iš pastarųjų savaičių JAV prezidento Donaldo Trumpo retorikos, jis linksta Rusijos pusėn. Galbūt tai dėl JAV kadencijos vidurio rinkimų, tačiau ką manote jūs – kas vyksta D. Trumpu ir jo simpatijomis Rusijai?

Aš neužsiimu politika. Per 39 metus kariuomenėje išmokau, kad jeigu pasirinksiu vieną pusę, prarasiu pusę savo auditorijos.

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Todėl tiesiog pasakysiu, kad NATO aljansas kartu su Europos valstybėmis per ateinančius 75 metus bus svarbesni nei buvo per pastaruosius 75 metus. Turime užtikrinti, kad mūsų aljansai (NATO ir ES – red. past.) būtų stiprūs, o mūsų parama sąjungininkams – tvirta.

Jau greitai žiema, kartu kyla nerimo, kokia jis bus Ukrainoje. Kokios būtų prognozės?

Žiema labai, labai sunki. Mes, Vakarų šalys, turime dėti daugiau pastangų, kad padėtume apsaugoti energijos tiekimą Ukrainoje ir galimybę užtikrinti gyventojams šildymą, naftą ir degalus.

Prieš interviu P. M. Breddlove'as skaitė pranešimą, kaip pasiruošti gynybai, ir įvardijo tris svarbiausias dalis.

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