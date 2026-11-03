Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trapios taikos viltys subyrėjo: po rusų smūgio – niūrios nuotaikos Ukrainoje

2026-11-03 07:46 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 07:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po to, kai pietuose be pažeidimų baigėsi lokalios paliaubos, Rusijos smūgiai humanitarinę pagalbą dalijusiai mokyklai pražudė mažiausiai 26 žmones ir sužlugdė trapias viltis dėl „pažangos siekiant taikos“, pirmadienį pareiškė Ukraina.

Volodymyras Zelenskis (EPA/OLIVIER MATTHYS) (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (16)

Po to, kai pietuose be pažeidimų baigėsi lokalios paliaubos, Rusijos smūgiai humanitarinę pagalbą dalijusiai mokyklai pražudė mažiausiai 26 žmones ir sužlugdė trapias viltis dėl „pažangos siekiant taikos“, pirmadienį pareiškė Ukraina.

REKLAMA
0

Kyjivo teigimu, pasibaigus ugnies nutraukimui Chersono srityje – ilgiausiam kaimyninių šalių kare nuo 2022 metų Rusijos invazijos pradžios, – Maskva atnaujino smūgius šiame pietiniame regione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reta kovų pertrauka, kuriai tarpininkavo JAV pirmoji ponia Melania Trump, siekiant sudaryti sąlygas misijai į Rusijos okupuotą Oleškų miestą, prasidėjo antradienį ir baigėsi sekmadienį, nė vienai pusei nepranešus apie pažeidimus.

REKLAMA
REKLAMA

Smūgis, nusinešęs 26 gyvybes

Tačiau praėjus kelioms valandoms po paliaubų pabaigos Rusija sudavė kelis smūgius vienam su Chersonu besiribojančios Zaporižios kaimui, per kuriuos žuvo mažiausiai 26 žmonės, pranešė laikinasis regiono gubernatorius.

REKLAMA

Dalis žuvusiųjų buvo atvykę atsiimti pagalbos į vietos mokyklą.

Ukrainos pagalbos tarnybų paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti rūkstančiais griuvėsiais virtęs pastatas ir vietoje dirbantys gelbėtojai.

„Kiekvieną pirmadienį ten žmonėms buvo dalijama humanitarinė pagalba“, – kasdieniame kreipimesi sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Rusai pirmąjį smūgį sudavė vos tik žmonėms susirinkus – kelias aviacines bombas. Paskui buvo pakartotinis smūgis – dar daugiau aviacinių bombų, šįkart nutaikytų į slėptuvę“, – pasakojo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp žuvusiųjų yra du gelbėtojai ir keturi policijos pareigūnai, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė laikinai regiono gubernatoriaus pareigas einantis Mychaila Semikinas.

Tarnyba nurodė, kad žuvę gelbėtojai – du 44 metų vyrai: Denysas Konovalenka ir Oleksijus Suščevskis.

„Kiekvieną dieną jie skubėjo padėti žmonėms, dirbdami pavojingomis sąlygomis ir rizikuodami savo gyvybėmis, kad išgelbėtų kitus“, – teigiama pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis teigė, kad po Oleškų paliaubų „buvo akimirka, kai tolesni žingsniai galėjo parodyti, jog pažanga siekiant taikos yra įmanoma“.

„Šiomis žudynėmis Rusija siunčia visiškai priešingą signalą: Rusija tikisi dar daugiau žudynių. Į tai privalo būti atsakyta“, – pareiškė jis.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

REKLAMA

Rusija stiprina pozicijas

Praėjusios savaitės paliaubos leido evakuoti žmones iš Rusijos okupuoto Oleškų miesto.

Tai buvo ilgiausia kovų pertrauka tarp kaimynių šiame kare, kuris tęsiasi jau penktus metus. Jis nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių ir privertė palikti namus milijonus žmonių.

Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad Rusija atmetė Ukrainos pasiūlymą pratęsti paliaubas.

REKLAMA

Ukrainos kariuomenė taip pat tvirtino, kad Maskva pasinaudojo kovų pertrauka „pozicijoms įtvirtinti“.

Kremlius šių kaltinimų nepaneigė, jo atstovui spaudai Dmitrijui Peskovui pirmadienį žurnalistams pareiškus: „Tokiose situacijose tai yra visiškai įprasta praktika.“

Jis tvirtino, esą Ukrainos kariuomenė praeityje taip pat naudojosi kovų pertraukomis persigrupavimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Maskva Oleškų humanitarinę misiją laiko sėkminga, pridūrė D. Peskovas, pagyręs „gerą visų pusių bendradarbiavimą“ ir pabrėžęs šalies žmogaus teisių komisarės Janos Lantratovos vaidmenį.

J. Lantratova prižiūrėjo paliaubas kartu su kolega iš Ukrainos Dmytro Lubinecu, o tai buvo vienas reikšmingiausių Rusijos ir Ukrainos bendradarbiavimo pavyzdžių nuo karo pradžios.

REKLAMA

Misijos metu žmonės buvo evakuoti tiek į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, tiek į Maskvos aneksuotą Krymą.

Kremlius nurodė, kad šiuo metu daugiau jokių panašių misijų neplanuojama.

Vašingtono vadovaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos turėtų būti atnaujintos kitą savaitę, pirmadienį pranešė JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas.

REKLAMA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ragina siekti užsitęsusio karo sureguliavimo, tačiau proveržio pasiekti nepavyko.

Derybos, kurios, kaip nurodė S. Witkoffas, vyks lapkričio 10 ir 11 dienomis Abu Dabyje, rengiamos Kyjivui ir jo Europos sąjungininkams nerimaujant, kad D. Trumpas vis dažniau stoja į Maskvos pusę.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Steve'o Witkoffo vizitas Rusijoje

Kibernetinės atakos

Tiek Rusija, tiek Ukraina pranešė, kad naktį buvo įsilaužta į jų skubaus perspėjimo programėles per kibernetines atakas, įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po paliaubų pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ukraina pareiškė įtarianti, kad buvo pažeista jos oro pavojaus perspėjimo sistema, milijonams vartotojų išsiuntus melagingus pranešimus apie radiacijos grėsmę.

Perspėjimo sistema teikia gyvybiškai svarbią informaciją apie atskriejančius Rusijos dronus ir raketas.

Rusija šiais metais suintensyvino atakas, leisdama balistines raketas ir greitus reaktyvinius dronus, kuriuos sunku perimti.

REKLAMA

Maskva nurodė, kad taip pat buvo įsilaužta į jos Nepaprastųjų situacijų ministerijos programėlę, kuri taip pat perspėja apie atakas.

Ši programėlė Rusijoje nėra plačiai naudojama, nes perspėjimai apie Ukrainos dronų atakas ten nėra tokie dažni ir pasienio regionuose paprastai siunčiami SMS žinutėmis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Steve'as Witkoffas BNS Foto
Iš Witkoffo – naujausia žinia dėl taikos derybų: štai kada susitiks Rusijos ir Ukrainos delegaicjos
Jaroslavlyje dega naftos perdirbimo gamykla (nuotr. Telegram)
Nerami naktis Rusijoje: dega viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų, Maskva praneša apie šimtus dronų (1)
Gaisrininkai, karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ciniškas rusų smūgis: Charkive atakuota ligoninė, sužeista virš 60 žmonių (7)
V. Zelenskis ir D. Trumpas SCANPIX
Šakalienė rėžė tiesiai: štai kaip Putinas sėkmingai veikia Trumpą (34)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų