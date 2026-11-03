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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nerami naktis Rusijoje: dega viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų, Maskva praneša apie šimtus dronų

2026-11-03 07:29 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-03 07:29
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Karo Ukrainoje stebėtojai praneša, kad antradienio naktį Ukraina dronais smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlyje. Tuo tarpu okupantų sostinės Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad Rusija numušė 500 į Maskvą skridusių dronų.

Jaroslavlyje dega naftos perdirbimo gamykla (nuotr. Telegram)
GALERIJA (16)

Karo Ukrainoje stebėtojai praneša, kad antradienio naktį Ukraina dronais smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Jaroslavlyje. Tuo tarpu okupantų sostinės Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad Rusija numušė 500 į Maskvą skridusių dronų.

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Anot Ukrainos OSINT kanalų, Jaroslavlio vietiniai gyventojai pranešė apie net kelis skirtingus gaisro židinius naftos perdirbimo gamykloje.

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„Telegram“ kanalas „Exilenova+“ pranešė, kad buvo smogta „Slavneft-YANOS“ naftos perdirbimo gamyklai.

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„Slavneft-YANOS“ yra viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kasmet perdirbanti apie 15 milijonų metrinių tonų žalios naftos. Įsikūrusi apie 250 kilometrų į šiaurės rytus nuo Maskvos, ji gamina benziną, dyzeliną, aviacinius degalus ir kitus naftos produktus.

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Sobianinas: numušti 500 dronų, skirdusių į Maskvą

Tuo tarpu Maskvos meras pranešė, kad naktį Rusija numušė beveik 500 į Maskvą skridusių dronų.

„Nuo lapkričio 2-osios 20 val. 30 min. (19 val. 30 min. Lietuvos laiku) iki lapkričio 3-iosios 7 val. 30 min. (6 val. 30 min. Lietuvos laiku) Maskvos srities link skrido 493 dronai“, – platformoje „Telegram“ parašė S. Sobianinas ir pridūrė, kad dauguma jų buvo numušti tolimosiose sostinės prieigose, tačiau „artėdami prie Maskvos buvo neutralizuoti 187 dronai“.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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