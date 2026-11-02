Šakalienė rėžė tiesiai: štai kaip Putinas sėkmingai veikia Trumpą

Laidoje situaciją pakomentavo buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.
Susitarta dėl ugnies nutraukimo Oleškų mieste, kur vyksta humanitarinė krizė, kaip manote, ar ugnies nutraukimas ilgai truks?
D. Šakalienė: Iki šiol realaus ugnies nutraukimo nelabai yra buvę, nebent kokia nors imitacija keletą valandų. Čia būtų įdomesnis variantas.
Šiuo metu Vladimirui Putinui yra nepaprastai patogu žaisti savo įprastini „gaslighting“ arba akių dūmimo žaidimą, kai vėl bando D. Trumpui pademonstruoti, kad V. Zelenskis nenori nutraukti karo, o Rusija nori.
Tuo pat metu Kremlius daro pareiškimus, kad jie nesiruošia nieko stabdyti ir veiksmais, ir žodžiais, ir visu kuo.
Bet čia, labiau sakyčiau, iki lapkričio trečios dienos mes matysime dar įvairesnius žaidimėlius, nes šiuo metu viskas vyksta pagal scenarijų „kaip galėtų blogai atrodyti V. Zelenskis ir gerai atrodyti V. Putinas tiems, kurie neskaito toliau antraščių“.
Kokia nauda D. Trumpui rodyti V. Zelenskį kaip tokį, kuris nenori taikos? Ką tai duos jam lapkričio trečios rinkimuose?
D. Šakalienė: Rodo V. Putinas, o D. Trumpas tą rodymą priima. Kaip matėte, buvo jau du kartus viskas aukštyn kojom apsivertę. Iš pradžių jam nepatiko V. Zelenskis, V. Putinas atrodė tikrai pozityvus diktatorius, sielai artimas. Paskui viskas apsivertė – pradėjo visai nefainai atrodyti, nuo ekonominių iki politinių pasekmių, kad vis dėlto V. Putinas labai aktyviai žaidžia jo priešo darže.
Dėl to ir dabar vienas D. Trumpo komentarų buvo, kad V. Putinas galėtų daugiau padėti Iranui ir esą mažiau tai daro, nes jie taip susitarė. Neįmanoma nuneigti, kad Rusija ir Kinija labai tvarkingai ir komandiškai žaidžia kartu su Iranu.
Bet visame šitame kontekste, V. Putino noras parodyti D. Trumpui, kad V. Zelenskis yra blogas visai neblogai einasi. Kai kurie procesai, kuriuos daro V. Zelenskis, neskaitant giliau antraščių ir turint patarėjus, kurie bijo pasakyti bet ką, kas gali nepatikti bosui, gali taip iš šono atrodyti.
Kodėl dabar Ukraina bombarduoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas? Gi čia daro žalą. Jei pasižiūri toliau, nėra logikos – Hormūzo sąsiauris yra tikroji problema.
Užtat tai, kad Rusijai visą procentą bendro vidaus produkto numušė sėkminga Ukrainos gynyba, kontratakos ir tai iš esmės trukdo tęsti karą – čia yra ta žinutė, kuri visai nefaina.
Kas yra dar įdomiau, žiūrint politiškai į rinkimus, D. Trumpo rinkėjų kontekste V. Zelenskis yra daug populiaresnis už V. Putiną. Jo paties rinkėjams nepatinka. Deja, reitingai yra tokie blogi, kad turėtų rodyti labai tiesiai – nėra tinkama šiandien tokia politika.
Kiek nuo rinkimų ir nuo D. Trumpo nuotaikos po jų gali priklausyti karo baigtis?
A. Valionis: Išties nematau, visų pirmiausiai, V. Putino ir jo aplinkos siekimo kokios nors taikos. O iš D. Trumpo ir kitų pusės mes matome, kad NATO nebus paskutinis pasiūlymas, bet bus Europos Sąjunga. Tai palaukit, kodėl JAV gali nuspręsti ES vardu, kur ir kada, ką darys Ukraina? Juolab, kad valstybė pati turi apsispręsti apie savo gynybines sankcijas.
Man atrodo įdomiausias etapas yra dabar, iki rinkimų. Mėginant truputį pakeisti situaciją, kuri net ir Senato rinkimuose labai nesėkmingai klostosi respublikonams, nors D. Trumpas aktyviai įsikišęs ir važinėja į tas valstijas, į kurias niekada nevažiuodavo, kurios jau būdavo automatiškai respublikonų rankose. Gaišti laiko agitacijai ten nereikėjo.
Dažnai tie vizitai tik pablogina situaciją. Todėl D. Trumpui reikia parodyti, kad tai, ką darė jis nėra blogio priežastis. Po rinkimų, manau, jo dėmesys nukryps visai kitur, šito nereikės slėpti.
Kalbant apie taiką – kol kas mes matome tik diplomatinį rūką. V. Zelenskis pasakė esąs pasiruošęs sustoti ant kontakto linijos, paskelbti paliaubas ir pradėti derybas. Pažiūrėkime į visas reakcijas iš Rusijos pusės: pirmiausia buvo didelis V. Putino interviu ir vėl pilnas diplomatinis rūkas, o toliau jo spaudos atstovas labai aiškiai paaiškino, kad nebus ir negali būti jokių paliaubų, reikia ruošti ne paliaubas, o tvirtą taiką, kuri įvertintu Rusijos interesus ir naują globalinę saugumo struktūrą Europoje.
Taika, mano nuomone, nė kiek nepriartėjo.
Pats V. Zelenskis sako, kad būtų galima priimti taikos susitarimą, numatantį karo veiksmų įšaldymą palei dabartinę fronto liniją. Ką toks kalbėjimas signalizuoja?
D. Šakalienė: Jei V. Putinas šiuo metu pakankamai sėkmingai žaidžia žaidimą, bandydamas D. Trumpui parodyti, kad V. Zelenskis yra tas, kuris nenori taikos, čia nekalbėkime apie logiką.
Visi supranta, kad jei tu daužai kaimyną ir sakai, kad čia kaimynas nenori, kad tu nustotum jį daužyti – ties ta vieta logiką išmetame pro langą.
Šitame visame kontekste, ką belieka V. Zelenksiui daryti? Daryti tam tikrus pareiškimus, kurie sako „tikrai labai norime taikos, net sutinkame įšaldyti tas teritorijas“. Ar Ukraina nori atiduoti tas teritorijas? Aišku ne. Ar mes norime, kad jie atiduotų tas teritorijas? Aišku ne, nes tai įtvirtina precedentą, nuo kurio Rusija gali judėti toliau.
Maža to, jeigu yra įšaldoma ši fronto linija, tai paspartina Rusijos pasirengimą sekančiam etapui.
Pareiškimai apie įšaldymą – pataikavimas D. Trumpo rinkimų kampanijai. Abi pusės noriais sutinka su D. Trumpo reikalavimais. Ar pataikavimas D. Trumpui ką nors keičia?
A. Valionis: Ne pirmą sykį mes girdime tą sutikimą sustabdyti karą ant kontakto linijos, skelbti paliaubas ir pradėti derėtis dėl taikos.
Karas baigsis iš tikrųjų tiktai tada, kai pusės supras, tiksliau Rusijos pusė šiuo atveju, kad karinėmis priemonėmis galima pasiekti mažiau, negu diplomatinėmis. Rusija kol kas vis dar tiki, kad karinėmis priemonėmis gali pasiekti daugiau, D. Trumpas vis ištiesia ranką, norėdamas ar nenorėdamas.
Lygiagrečiai V. Zelenskis pasakė, kad jie nepasiruošę atsisakyti okupuotų Ukrainos rytinių teritorijų ir Krymo. Ukrainos integralumas yra svarbi dalis.
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