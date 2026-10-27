„Muskas tapo atpirkimo ožiu“: ekspertas atskleidė, kas privertė JAV pakeisti poziciją dėl „Starlink“ Ukrainoje

„Savo vaidmenį atliko tiesioginis tiek prezidento, tiek aukščiausios karinės ir politinės vadovybės bendravimas, taip pat visuomenės palaikymas. Tai susiję ir su europiečiais, ir su amerikiečiais, nes Ukrainą palaiko dauguma abiejų JAV politinės sistemos sparnų atstovų. Tai ir demokratai, ir respublikonai, ir net radikaliausias D. Trumpo šalininkų sparnas – MAGA judėjimas.
Taip pat įvyko lūžis daugumos pozicijoje: vis labiau palaikoma būtent Ukraina, o Rusija laikoma absoliučia prieše. Tai tapo esminiu veiksniu“, – sakė D. Žmailo.
Jis pridūrė, kad šis naujas požiūris iš esmės davė rezultatų.
„Galiausiai, sakykime taip, atpirkimo ožiu tapo E. Muskas, kuris išsakė atitinkamus pareiškimus. Ir galų gale viskas grįžo į savo vėžes“, – teigė jis.
Kartu D. Žmailo pabrėžė, kad D. Trumpo nuomonei įtakos galėjo turėti ir ginkluotės gamintojų lobizmas. Ukrainos gynybos pajėgos nuolat išbando daugybę bepiločių orlaivių, kuriuose naudojamos Vakarų, ypač amerikietiškos, technologijos. Išjungus „Starlink“, iš esmės buvo sužlugdyta dalis šių bandymų.
„O tai yra didžiojo verslo pinigai. Šis verslas, be kita ko, yra vienas iš D. Trumpo palaikymo pagrindų. Manau, kad ši kampanija taip pat padėjo sukurti atitinkamą atmosferą. D. Trumpo aplinkoje kilo tikras šokas. Tai sukėlė tam tikrą sukrėtimą net artimiausioje jo aplinkoje.
Vėliau įvyko šis atsitraukimas, dar kartą patvirtinantis, kad turint vieningą poziciją ir stiprią komandą galima ištaisyti bet kokią situaciją, jei tiesa yra mūsų pusėje. Būtent tokį atsitraukimą dabar ir matėme“, – paaiškino D. Žmailo.
„Starlink“ problemos Ukrainoje
Anksčiau JAV milijardierius Elonas Muskas pareiškė, kad „Starlink“ veikimas Ukrainoje buvo apribotas esą dėl to, kad Ukrainos gynybos pajėgos pažeidė sistemos naudojimo sąlygas.
E. Muskas, be kita ko, teigė, kad „Starlink“ niekada nebuvo leista naudoti bepiločių orlaivių smūgiams, siekiant žudyti žmones, ir kad tai neturėtų būti leidžiama.
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