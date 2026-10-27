„Budanovas vos tvardė pyktį“: Ukrainoje – pasipiktinimas Trumpo pasiuntinių idėja

Spalio 9 d. S. Witkoffas ir J. Kushneris aptarė ne tik taikos derybas, bet ir plataus masto ekonominio bendradarbiavimo galimybes pasibaigus karui.
„Le Monde“ duomenimis, S. Witkoffas pristatė regioninio klestėjimo plano idėją, kuri turėjo apimti Ukrainą, Europą ir Rusiją. Viena iš šio plano dalių galėjo būti visavertės dujotiekių ir naftotiekių veiklos atkūrimas, kad rusiška nafta ir dujos per Ukrainos teritoriją vėl būtų tiekiamos į Europą.
JAV atstovas tvirtino, kad tokia schema leistų Ukrainai gauti pajamų už tranzitą, o Europos vartotojams padėtų sumažinti išlaidas energijos ištekliams.
„Budanovas vos tvardė pyktį“
JAV atstovų idėja sukėlė audringą Ukrainos prezidento biuro vadovo Kyrylo Budanovo reakciją. „Le Monde“ duomenimis, jį papiktino pasiūlymas, kuris, jo nuomone, iš esmės galėtų padaryti Kyjivą priklausomą nuo Maskvos.
„Kyrylo Budanovas vos tvardė pyktį“, – taip leidinys apibūdino pareigūno būseną tą dieną.
„Mūsų modelis – ne Baltarusija, o Lenkija!“ – atsakė K. Budanovas.
Po šių žodžių susitikimas buvo nutrauktas. K. Budanovas paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuris, kaip rašo leidinys, patarė jam nedemonstruoti emocijų.
Vėliau derybos buvo atnaujintos, tačiau pokalbis tęsėsi aptariant kitus ekonominius susitarimus, be kita ko, susijusius su rusišku dyzelinu.
S. Witkoffas ir J. Kushneris ekonominius susitarimus su Rusija vertino kaip galimą priemonę karui užbaigti. Jie pabrėžė galimą naudą įvairioms pusėms, ypač pelną, kurį galėtų atnešti bendradarbiavimas energetikos srityje.
Tuo metu Ukrainos delegacija baiminosi, kad Vašingtono ir Maskvos verslo santykių atkūrimas vyks Ukrainos interesų sąskaita. Ypač nerimauta dėl galimybės, kad rusiški energijos ištekliai į Europos rinką sugrįžtų dar nepasibaigus karui.
Kaip pranešė UNIAN, dokumente, kurį JAV prezidento specialusis pasiuntinys S. Witkoffas perdavė Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui po derybų Osle, pateikti amerikiečių pasiūlymai dėl karo užbaigimo.
Prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad dokumente išdėstytos įvairios JAV pasiūlymų kryptys, įskaitant požiūrį į Ukrainos saugumą. Jis pridūrė, kad Ukraina turi aiškias pozicijas tam tikrais klausimais, kurie negali tapti kompromiso objektu.
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