Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Budanovas vos tvardė pyktį“: Ukrainoje – pasipiktinimas Trumpo pasiuntinių idėja

2026-10-27 10:03 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-27 10:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris siūlė atnaujinti rusiškos naftos ir dujų tiekimą į Europą per Ukrainą, tai numatant kaip pokario ekonominio bendradarbiavimo dalį. Ukraina galėtų gauti pajamų už tranzitą, tačiau toks planas sukėlė Ukrainos delegacijos susirūpinimą dėl rizikos, kad šalis taptų dar labiau priklausoma nuo Rusijos. Apie tai rašoma Prancūzijos leidinio „Le Monde“ straipsnyje.

Kyrylo Budanovas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris siūlė atnaujinti rusiškos naftos ir dujų tiekimą į Europą per Ukrainą, tai numatant kaip pokario ekonominio bendradarbiavimo dalį. Ukraina galėtų gauti pajamų už tranzitą, tačiau toks planas sukėlė Ukrainos delegacijos susirūpinimą dėl rizikos, kad šalis taptų dar labiau priklausoma nuo Rusijos. Apie tai rašoma Prancūzijos leidinio „Le Monde“ straipsnyje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 9 d. S. Witkoffas ir J. Kushneris aptarė ne tik taikos derybas, bet ir plataus masto ekonominio bendradarbiavimo galimybes pasibaigus karui.

REKLAMA
REKLAMA

„Le Monde“ duomenimis, S. Witkoffas pristatė regioninio klestėjimo plano idėją, kuri turėjo apimti Ukrainą, Europą ir Rusiją. Viena iš šio plano dalių galėjo būti visavertės dujotiekių ir naftotiekių veiklos atkūrimas, kad rusiška nafta ir dujos per Ukrainos teritoriją vėl būtų tiekiamos į Europą.

REKLAMA

JAV atstovas tvirtino, kad tokia schema leistų Ukrainai gauti pajamų už tranzitą, o Europos vartotojams padėtų sumažinti išlaidas energijos ištekliams.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Budanovas vos tvardė pyktį“

JAV atstovų idėja sukėlė audringą Ukrainos prezidento biuro vadovo Kyrylo Budanovo reakciją. „Le Monde“ duomenimis, jį papiktino pasiūlymas, kuris, jo nuomone, iš esmės galėtų padaryti Kyjivą priklausomą nuo Maskvos.

REKLAMA
REKLAMA

„Kyrylo Budanovas vos tvardė pyktį“, – taip leidinys apibūdino pareigūno būseną tą dieną.

„Mūsų modelis – ne Baltarusija, o Lenkija!“ – atsakė K. Budanovas.

Po šių žodžių susitikimas buvo nutrauktas. K. Budanovas paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuris, kaip rašo leidinys, patarė jam nedemonstruoti emocijų.

Vėliau derybos buvo atnaujintos, tačiau pokalbis tęsėsi aptariant kitus ekonominius susitarimus, be kita ko, susijusius su rusišku dyzelinu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

S. Witkoffas ir J. Kushneris ekonominius susitarimus su Rusija vertino kaip galimą priemonę karui užbaigti. Jie pabrėžė galimą naudą įvairioms pusėms, ypač pelną, kurį galėtų atnešti bendradarbiavimas energetikos srityje.

Tuo metu Ukrainos delegacija baiminosi, kad Vašingtono ir Maskvos verslo santykių atkūrimas vyks Ukrainos interesų sąskaita. Ypač nerimauta dėl galimybės, kad rusiški energijos ištekliai į Europos rinką sugrįžtų dar nepasibaigus karui.

REKLAMA

Kaip pranešė UNIAN, dokumente, kurį JAV prezidento specialusis pasiuntinys S. Witkoffas perdavė Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui po derybų Osle, pateikti amerikiečių pasiūlymai dėl karo užbaigimo.

Prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad dokumente išdėstytos įvairios JAV pasiūlymų kryptys, įskaitant požiūrį į Ukrainos saugumą. Jis pridūrė, kad Ukraina turi aiškias pozicijas tam tikrais klausimais, kurie negali tapti kompromiso objektu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
Prieš trišales derybas – neraminanti žinia iš Kremliaus
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Nausėda apie derybas dėl taiko Ukrainoje: „Tokio pobūdžio formatai yra labai pavojingi“
Smūgis Rusijai: užsiliepsnojo svarbus naftos objektas (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Rusijoje – pasirengimas galimoms atakoms: sutelktos milžiniškos pajėgos
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
Zelenskis atskleidė, kas padėjo atkurti „Starlink“ ryšį Ukrainoje (13)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų