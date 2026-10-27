Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„The Times“: „Santykiuose su Baltaisiais rūmais Kyjivas turėtų elgtis kaip partneris, o ne prašytojas“

2026-10-27 07:31 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-27 07:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vašingtono spaudimas grindžiamas prielaida, kad Kyjivas patirs pralaimėjimą ir jį reikia priversti sutikti su susitarimo sudarymu, tačiau padėtis fronto linijoje šio teiginio nepatvirtina, rašo „The Times“.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Vašingtono spaudimas grindžiamas prielaida, kad Kyjivas patirs pralaimėjimą ir jį reikia priversti sutikti su susitarimo sudarymu, tačiau padėtis fronto linijoje šio teiginio nepatvirtina, rašo „The Times“.

REKLAMA
0

Leidinys pranešė, kad 2026 metais Rusijos kariuomenė beveik nepasiekė jokių grynųjų teritorinių laimėjimų, nors nuo liepos kas mėnesį patiria daugiau kaip 40 tūkst. karių nuostolių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Straipsnyje pažymima, kad, vertinant šiais metais stebimą Rusijos puolimo tempą, Maskvai prireiktų 60 metų, kad užimtų likusią Donecko srities dalį.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau padėtis iš esmės pasikeitė dėl Ukrainos kontrpuolimų. Per kelis mėnesius fronte žuvo arba buvo sužeista daugiau Rusijos karių, nei Kremlius gali mobilizuoti.

REKLAMA

„Norint panaikinti šį atotrūkį, reikėtų masinės mobilizacijos, kurios V. Putinas nenori skelbti, nes baiminasi neramumų šalyje, kenčiančioje dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms“, – rašo leidinys.

Pažymima, kad mitas apie neišvengiamą Rusijos pergalę tėra Kremliaus propagandinis triukas, skirtas Vašingtonui, o būtent energetikos kampanija, kurią Baltieji rūmai nori sustabdyti, laiko V. Putiną spąstuose.

REKLAMA
REKLAMA

Leidinys pažymi, kad Baltieji rūmai taip pat negali fiziškai sustabdyti šios kampanijos. Nepaisant visos žalos, kurią Ukrainos oro gynybos sistemai padarė JAV administracijos veiksmų įšaldymas, pakankamai daug Ukrainos dronų ir raketų pasiekė savo taikinius.

„Vašingtono svertai yra išimtinai gynybinio pobūdžio, o Ukrainos puolamasis potencialas formuojamas tiek pačioje šalyje, tiek Europoje“, – rašoma straipsnyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Putino vertinimu, plataus masto kampanija Ukrainoje Rusijai kainavo maždaug 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Leidinys pažymėjo, kad ši suma viršija metinį Rusijos ekonomikos augimą, nes Centrinio banko kova su niokojančia infliacija paskatino palūkanų normas pakelti iki aukščiausio lygio nuo 2000-ųjų pradžios.

REKLAMA

Tačiau, kaip teigiama straipsnyje, tikrieji nuostoliai beveik neabejotinai yra dar didesni.

Leidinys pažymėjo, kad net jei Kyjivas nuspręstų neapsiriboti vien naftos infrastruktūros atakomis, Ukrainos pačios gaminamiems ginklams nereikia JAV leidimo, o jų naudojimas nekenkia Amerikos ūkininkų interesams.

Ukraina jau išvedė iš rikiuotės keturis Juodosios jūros laivyno raketų nešėjus, galinčius paleisti sparnuotąsias raketas „Kalibr“, o neseniai, panaudojusi ukrainietiškas raketas „Neptun“, sunaikino keturis Rusijos bombonešius Su-34.

REKLAMA

Leidinys pažymėjo, kad tai įrodo, jog Ukraina gali sistemingai naikinti paleidimo įrenginius, aerodromus ir gamyklas, iš kurių atakuojami jos miestai.

Priduriama, kad tokia pati veiksmų laisvė taikoma ir smūgiams Rusijos duomenų apdorojimo centrams. Karališkojo jungtinių tarnybų instituto (RUSI) analitikas šią kampaniją vertina kaip vienpusiškai naudingą Kyjivui, nes itin svarbūs Ukrainos duomenys jau saugiai laikomi užsienyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Leidinys konstatuoja, kad vykdoma puolamoji kampanija, kurią Vašingtonas nori sustabdyti, bet fiziškai negali užblokuoti, keičia diplomatinių derybų sąlygas.

„Santykiuose su Baltaisiais rūmais Kyjivas turėtų elgtis kaip partneris, o ne prašytojas“, – pažymima straipsnyje.

Leidinio nuomone, bet kokia energetinių objektų atakų pauzė turėtų būti vertinama tik kaip galimybė sudaryti susitarimą. Tačiau jis turėtų būti siūlomas tik mainais į patvirtintą Rusijos abipusiškumą ir privalomas rašytines Vašingtono garantijas dėl raketų perėmimo sistemų „Patriot“, palydovinių perspėjimo apie raketų paleidimą sistemų ir neribotos prieigos prie „Starshield“ sistemos.

REKLAMA

Nurodoma, kad būtent tokio susitarimo atkakliai reikalauja įstatymų leidėjai, pavyzdžiui, senatorius Rogeris Wickeris, ir tokios organizacijos kaip Demokratijos apsaugos fondas (FDD).

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukrainos, JAV ir Rusijos derybos

Anksčiau UNIAN pranešė, kad Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Maskva neketina nutraukti smūgių Ukrainai dėl atnaujinamų trišalių derybų dėl karo.

REKLAMA

D. Peskovas tvirtina, kad sprendimas atnaujinti trišales derybas nenumato jokių karinių veiksmų apribojimų. Pasak jo, Rusijos kariuomenė ir toliau tęs karą, kurį Kremlius iki šiol vadina „specialiąja operacija“.

Taip pat rašėme, kad, pasak D. Peskovo, Abu Dabis svarstomas kaip galima Rusijos, JAV ir Ukrainos atstovų trišalio susitikimo vieta. Jis patikslino, kad kalbama būtent apie Rusijos, Ukrainos ir JAV delegacijų, o ne trijų šalių lyderių susitikimą.

Kalbėdamas apie dokumentus ir pasiūlymus, kuriuos Rusijos pusė rengia deryboms, V. Putino atstovas spaudai paragino „neužbėgti įvykiams už akių“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos smūgiai Voronežui (nuotr. Telegram)
Ukrainos dronai privertė Rusiją ieškoti slėptuvių: duomenų centrus siūlo kelti po žeme (8)
Karas Ukrainoje (nuotr. Ukrinform)
Rusijai – galingas Ukrainos smūgis: liepsnoja gamykla, tiekianti komponentus „Iskander“ raketoms (7)
Sistemos „Starshield“ apribojimai, sukėlę krizę tarp Vašingtono ir Kyjivo: kas apie ją žinotina EPA
Muskas stojo ginti Rusijos šauktinių: „Turime užjausti vargšus“ (27)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis prabilo apie JAV pasiūlymus dėl karo pabaigos: įvardijo, kam Ukraina nepritars (19)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų