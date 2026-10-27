Leidinys pranešė, kad 2026 metais Rusijos kariuomenė beveik nepasiekė jokių grynųjų teritorinių laimėjimų, nors nuo liepos kas mėnesį patiria daugiau kaip 40 tūkst. karių nuostolių.
Straipsnyje pažymima, kad, vertinant šiais metais stebimą Rusijos puolimo tempą, Maskvai prireiktų 60 metų, kad užimtų likusią Donecko srities dalį.
Tačiau padėtis iš esmės pasikeitė dėl Ukrainos kontrpuolimų. Per kelis mėnesius fronte žuvo arba buvo sužeista daugiau Rusijos karių, nei Kremlius gali mobilizuoti.
„Norint panaikinti šį atotrūkį, reikėtų masinės mobilizacijos, kurios V. Putinas nenori skelbti, nes baiminasi neramumų šalyje, kenčiančioje dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms“, – rašo leidinys.
Pažymima, kad mitas apie neišvengiamą Rusijos pergalę tėra Kremliaus propagandinis triukas, skirtas Vašingtonui, o būtent energetikos kampanija, kurią Baltieji rūmai nori sustabdyti, laiko V. Putiną spąstuose.
Leidinys pažymi, kad Baltieji rūmai taip pat negali fiziškai sustabdyti šios kampanijos. Nepaisant visos žalos, kurią Ukrainos oro gynybos sistemai padarė JAV administracijos veiksmų įšaldymas, pakankamai daug Ukrainos dronų ir raketų pasiekė savo taikinius.
„Vašingtono svertai yra išimtinai gynybinio pobūdžio, o Ukrainos puolamasis potencialas formuojamas tiek pačioje šalyje, tiek Europoje“, – rašoma straipsnyje.
V. Putino vertinimu, plataus masto kampanija Ukrainoje Rusijai kainavo maždaug 1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Leidinys pažymėjo, kad ši suma viršija metinį Rusijos ekonomikos augimą, nes Centrinio banko kova su niokojančia infliacija paskatino palūkanų normas pakelti iki aukščiausio lygio nuo 2000-ųjų pradžios.
Tačiau, kaip teigiama straipsnyje, tikrieji nuostoliai beveik neabejotinai yra dar didesni.
Leidinys pažymėjo, kad net jei Kyjivas nuspręstų neapsiriboti vien naftos infrastruktūros atakomis, Ukrainos pačios gaminamiems ginklams nereikia JAV leidimo, o jų naudojimas nekenkia Amerikos ūkininkų interesams.
Ukraina jau išvedė iš rikiuotės keturis Juodosios jūros laivyno raketų nešėjus, galinčius paleisti sparnuotąsias raketas „Kalibr“, o neseniai, panaudojusi ukrainietiškas raketas „Neptun“, sunaikino keturis Rusijos bombonešius Su-34.
Leidinys pažymėjo, kad tai įrodo, jog Ukraina gali sistemingai naikinti paleidimo įrenginius, aerodromus ir gamyklas, iš kurių atakuojami jos miestai.
Priduriama, kad tokia pati veiksmų laisvė taikoma ir smūgiams Rusijos duomenų apdorojimo centrams. Karališkojo jungtinių tarnybų instituto (RUSI) analitikas šią kampaniją vertina kaip vienpusiškai naudingą Kyjivui, nes itin svarbūs Ukrainos duomenys jau saugiai laikomi užsienyje.
Leidinys konstatuoja, kad vykdoma puolamoji kampanija, kurią Vašingtonas nori sustabdyti, bet fiziškai negali užblokuoti, keičia diplomatinių derybų sąlygas.
„Santykiuose su Baltaisiais rūmais Kyjivas turėtų elgtis kaip partneris, o ne prašytojas“, – pažymima straipsnyje.
Leidinio nuomone, bet kokia energetinių objektų atakų pauzė turėtų būti vertinama tik kaip galimybė sudaryti susitarimą. Tačiau jis turėtų būti siūlomas tik mainais į patvirtintą Rusijos abipusiškumą ir privalomas rašytines Vašingtono garantijas dėl raketų perėmimo sistemų „Patriot“, palydovinių perspėjimo apie raketų paleidimą sistemų ir neribotos prieigos prie „Starshield“ sistemos.
Nurodoma, kad būtent tokio susitarimo atkakliai reikalauja įstatymų leidėjai, pavyzdžiui, senatorius Rogeris Wickeris, ir tokios organizacijos kaip Demokratijos apsaugos fondas (FDD).
Ukrainos, JAV ir Rusijos derybos
Anksčiau UNIAN pranešė, kad Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Maskva neketina nutraukti smūgių Ukrainai dėl atnaujinamų trišalių derybų dėl karo.
D. Peskovas tvirtina, kad sprendimas atnaujinti trišales derybas nenumato jokių karinių veiksmų apribojimų. Pasak jo, Rusijos kariuomenė ir toliau tęs karą, kurį Kremlius iki šiol vadina „specialiąja operacija“.
Taip pat rašėme, kad, pasak D. Peskovo, Abu Dabis svarstomas kaip galima Rusijos, JAV ir Ukrainos atstovų trišalio susitikimo vieta. Jis patikslino, kad kalbama būtent apie Rusijos, Ukrainos ir JAV delegacijų, o ne trijų šalių lyderių susitikimą.
Kalbėdamas apie dokumentus ir pasiūlymus, kuriuos Rusijos pusė rengia deryboms, V. Putino atstovas spaudai paragino „neužbėgti įvykiams už akių“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.