Rumunija perspėja: už gaisro prie ginklų gamyklos slypi Rusijos koordinuojamas tinklas

Tai naujausias iš virtinės panašių incidentų Europoje.
Gaisras kilo rugsėjo 14 dieną šalia ginklų gamyklos centriniame Rumunijos Brašovo mieste. Pareigūnų teigimu, su šiuo įvykiu susiję du Baltarusijos ir vienas Ukrainos pilietis, gyvenantys Europos Sąjungos (ES) šalyse.
Du iš jų buvo „susekti ir sulaikyti Vokietijoje, jiems rengiantis padaryti panašių nusikaltimų“, nurodė Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba (DIICOT).
Trečiasis asmuo vis dar slapstosi Lenkijoje, pridūrė institucija.
Rumunijos žvalgybos tarnyba pranešė, kad už gaisro Brašove slypi „sabotažo tinklas, koordinuojamas iš Rusijos Federacijos“.
Šis atvejis yra „dalis platesnės sabotažo operacijų kampanijos, kurią Rusijos Federacija koordinuoja Europoje“ prieš ginklų gamybos objektus bei „kitus karinės ir pramoninės reikšmės taikinius“, pažymėjo tarnyba.
„Šiais veiksmais siekiama bauginti, kenkti gynybos pajėgumams ir silpninti atitinkamų valstybių indėlį į Europos bei regiono saugumą“, – teigė žvalgybos tarnyba.
„Šis incidentas (...), papildantis pastaruoju metu pačioje Rumunijoje užfiksuotų panašių įvykių virtinę, sustiprino susirūpinimą dėl pramoninių objektų ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugumo“, – nurodė DIICOT.
Žmonės verbuojami socialiniuose tinkluose
Rumunijos žvalgybos tarnyba atskleidė, kad žmonės į tokius tinklus verbuojami socialiniuose tinkluose, iš pradžių pasiūlant pinigų už „iš pažiūros nekenksmingą užduotį“, pavyzdžiui, „tam tikrų taikinių stebėjimą ar fotografavimą“.
„Vėliau užduotys darosi vis rimtesnės, galimai apimančios vandalizmo aktus, padegimus ar net nužudymus“, – pažymėjo ji.
NATO ir ES šiuo metu susiduria su Kremliaus vykdoma hibridine sabotažo bei kišimosi kampanija, kuria siekiama susilpninti Vakarų paramą Kyjivui.
Pastarosiomis savaitėmis Ukrainą remiančių Europos šalių gynybos įmonėse įvyko keli incidentai.
Rugsėjį Bulgarijos šaudmenų saugykloje nugriaudėjo sprogimai ir kilo gaisras – praėjus kelioms savaitėms po liepsnų kitoje šalies ginkluotės gamykloje.
Abu incidentai nutiko Bulgarijos ginklų gamintojos EMCO, kurios šaudmenys naudojami Ukrainoje, valdomuose objektuose.
Be to, rugsėjį šalia gynybos įmonės biurų Vokietijos mieste Miunchene buvo numestos padegamosios bombos, o Rumunijos pareigūnai pranešė sulaikę Rusijos pilietį, kaltinamą karinių objektų filmavimu ir fotografavimu rengiantis sabotažo aktui.
Rugpjūtį sprogimas nugriaudėjo ginklų gamintojos KNDS valdomoje šaudmenų gamykloje netoli Romos.
Rumunijos užsienio reikalų ministras Danas Neculaescu pareiškė, kad gaisras Brašove yra „platesnės sabotažo kampanijos visoje Europoje dalis“, nukreipta prieš gynybos pramonę.
„Hibridinės atakos nesutrukdys mums stiprinti savo atsparumą ir gynybą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė D. Neculaescu.
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