Kinija nenori trišalio susitikimo su JAV ir Rusija dėl karo Ukrainoje

Jis patikslino, kad šį klausimą aptarė su Kinijos vadovu Xi Jinpingu vos diena anksčiau, per jų susitikimą Pekine.
Pasak F. W. Steinmeierio, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas, tikėtina, susitiks Šendžene vyksiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) viršūnių susitikime, Xi Jinpingo reakcija leido suprasti, kad Ukrainos klausimas į darbotvarkę nebus įtrauktas.
„Jokio pasirengimo JAV, Rusijos ir Kinijos viršūnių susitikimui dėl Ukrainos nevyksta. Jis (Xi Jinpingas – red. past.) aiškiai nurodė, kad tai Europos konfliktas, kurį sprendžiant turi dalyvauti patys europiečiai“, – sakė Vokietijos prezidentas.
F. W. Steinmeieris pridūrė, kad jam iškėlus tokio susitikimo galimybę, „Xi Jinpingo veide atsispindėjo nuostaba“.
Taigi F. W. Steinmeierio žodžiai paneigė žiniasklaidos pranešimus apie galimas Kinijos, Rusijos ir JAV derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Kaip anksčiau pranešė ELTA, V. Putinas spalį pasiūlė surengti trišalį susitikimą su D. Trumpu ir Xi Jinpingu, kuriame būtų aptartas karo Ukrainoje užbaigimas.
„The Wall Street Journal“ duomenimis, ši idėja buvo aptarta per 2026 m. spalio 9 d. V. Putino ir D. Trumpo pokalbį telefonu. Kaip galima susitikimo vieta buvo svarstomas lapkričio 18–19 d. Kinijos Šendženo mieste numatytas APEC viršūnių susitikimas.
V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas spalio 25 d. pareiškė, kad Maskva, Pekinas ir Vašingtonas iš esmės yra pasiruošę tokiam susitikimui ir jau pradėta jam rengtis. Tačiau galutiniai susitarimai dėl susitikimo formato ir darbotvarkės taip ir nebuvo paskelbti.
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