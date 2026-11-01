Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar Ukraina bus priversta atiduoti dalį savo teritorijų? Ekspertai pespėja apie pavojingus signalus

2026-11-01 12:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-01 12:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Donaldo Trumpo administracija švelnina dalį sankcijų Rusijai, o Ukrainai gyvybiškai svarbios amerikiečių žvalgybinės informacijos tiekimas kelia nerimą. Ekspertų teigimu, tokie JAV veiksmai siunčia prieštaringus signalus Kremliui, o labiausiai dėl to kenčia Ukraina.

Donaldo Trumpo administracija švelnina dalį sankcijų Rusijai, o Ukrainai gyvybiškai svarbios amerikiečių žvalgybinės informacijos tiekimas kelia nerimą. Ekspertų teigimu, tokie JAV veiksmai siunčia prieštaringus signalus Kremliui, o labiausiai dėl to kenčia Ukraina.

REKLAMA
12

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar artėjame link taikos?

Ar dabar Witkoffo vizitai, veiksmai, bandymai kažką daryti yra bent žingsnis link realios taikos, ar čia dar vienas bandymas įšaldyti konfliktą, sukurti kažkokią dūmų uždangą ir nieko iš to negalime tikėtis?

REKLAMA
REKLAMA

L. Kojala: Įšaldymas gal dar net nebūtų pats blogiausias variantas. Kaip ir minėta, Ukraina sutinka su paliaubomis, suvokdama, kad penktadalis šalies teritorijos yra okupuota, bet su tuo nesutinka Rusija. Nuolatiniai apšaudymai rodo, kad yra tikimasi pakeisti situaciją toliau atakuojant Ukrainą, jos civilinius, karinius objektus ir kitas vietas.

REKLAMA

Šia prasme turėjome turbūt jau devynis amerikiečių įvairių delegacijų vizitus, susitikimus su Putinu ir jokio reikšmingo proveržio. Tokiu atveju kyla klausimas, kas naujo yra vežamasi, kokie nauji argumentai pasiūlomi, kokios naujos idėjos, kad tą situaciją išjudintų iš mirties taško. Kol kas nepanašu, kad būtų esminis proveržis.

Turime keistą dinamiką, nes tas pats Witkoffas prieš vykdamas į Maskvą, tiksliau, Sankt Peterburgą, susitiko su Europos lyderiais, Ukrainos atstovais, Ukrainos prezidentu ir ten kalbėjo apie ilgalaikes saugumo garantijas Ukrainai, apie tai, kas prilygtų NATO penktajam straipsniui.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai dažnai girdime, nors turbūt labai sunku tai susieti su, tarkime, jau ministro minėtu sankcijų švelninimu. Viena vertus, žadama, kad ilgalaikėje perspektyvoje Ukrainai bus pasiūlyta tai, kas garantuotų jos saugumą nuo Rusijos atakų, įskaitant ir potencialų Vakarų šalių įsitraukimą padedant ginti Ukrainą.

Kita vertus, siunčiama žinia Rusijai, kad jos atakų skaičiui augant, brutalumui didėjant, grėsmėms net ir kitoms Europos šalims, ne tik Ukrainai, didėjant, ir tai konstatuojant NATO šalių lyderiams, yra peržiūrimos sankcijos švelnėjimo kryptimi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai labai prieštaringos žinutės, kurios nesusilipdo į vienareikšmišką paveikslą, leidžiantį sakyti, kad tai tikrai yra kažkokio apčiuopiamo progreso požymiai. Turbūt lieka galioti prielaida, kuria vadovaujasi ir Ukraina, ir, manau, didžioji dalis Europos valstybių, kad vienintelis būdas keisti situaciją, keisti Putino supratimą apie padėtį yra didinti jam kaštus.

REKLAMA

Didinti kaštus sankcijomis, karine parama Ukrainai, suteikiant Ukrainai reikalingą amuniciją ir gynybos sistemas. Tai yra vienintelis būdas tikėtis pakeisti Putino laikyseną, nepriverčiant kapituliuoti Ukrainos, kas, be abejo, negali būti net svarstomas scenarijus nei pačioje Ukrainoje, nei Europos šalyse.

Kodėl Amerika nuolaidžiauja Rusija?

O dėl sankcijų ir JAV požiūrio į Rusiją pasikeitimo – ar tai naftos klausimas, kaip jums atrodo? Ar dėl naftos viskas čia vyksta, ar dėl artėjančių lapkričio 3-iosios rinkimų? Kas čia darosi? Kodėl Amerika nuolaidžiauja Rusijai?

REKLAMA

L. Kojala: Sunku nematyti rinkiminio konteksto. Be abejo, po kelių dienų vyks rinkimai. Tiesą sakant, nemaža dalis amerikiečių jau balsavo. Jie vyksta pastarosiomis savaitėmis ir tai kuria specifinį foną Jungtinių Valstijų viduje.

Aišku, yra ir pavienių asmenų paleidimas iš Rusijos kalėjimo, turiu omenyje Amerikos pilietį, kuris buvo paleistas, ir tikslai, kuriuos kelia Trumpo administracija. Turbūt galima rasti įvairių priežasčių. Klausimas, kaip tai keičia bendrą, labiau strateginio lygmens situaciją. Čia jokių esminių pokyčių nėra.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke

Reikia pripažinti, kad ta sankcijų išimtis savaime nesugriauna viso sankcijų režimo, nes ji yra ribota. Ji turi tikrai ribotą poveikį tiek Rusijos energetikos sektoriui, tiek juo labiau Jungtinėms Amerikos Valstijoms.

Bet žinia, kurią tai siunčia, tikrai kelia abejonių, nes tuomet kyla klausimas, ką turėtų Rusija padaryti, kad spaudimas jai iš Jungtinių Amerikos Valstijų pusės išaugtų. Brutalios atakos rodo, kad, atrodo, iš Rusijos pusės daroma viskas, kad kaip tik būtų suprasta, jog vienintelis būdas yra didinti spaudimą.

REKLAMA

Ką parodo dar vienas įdomus momentas? Elonas Muskas nurodė, kad reikia Ukrainos kariuomenei išjungti palydovinio interneto „Starlink“ veikimą. Trumpas pripažino, kad veikimas dabar atkurtas, situacija atkurta, bet ką rodo tokie veiksmai, tokie žingsniai iš Amerikos pusės?

L. Linkevičius: Čia ir yra skaudžiausias momentas, nes jeigu kalbėtume apie paramą, tai praktiškai karinės paramos iš Amerikos pusės nėra, finansinės paramos nėra, viskas praktiškai ant europiečių pečių. Bet kas yra kritiškai svarbu, tai žvalgybinė informacija, „Starlink“, „Starshield“ informacija.

REKLAMA

To pakeisti Europa neturi galimybių bent jau artimiausiu metu. Tai konkrečiai jau kenkia Ukrainos situacijai fronte ir, tiesą sakant, gelbėjant civilių gyvybes, nes tai nepadeda apsisaugoti nuo balistinių raketų, ką rusai puikiai žino ir todėl labai stipriai išnaudoja.

Šitas momentas ir yra pats skaudžiausias ir labiausiai neaiškus, nes kuomet prezidentas Trumpas sako, kad niekas nenutraukia duomenų tiekimo, mes girdėjome prieštaringą informaciją iš pačios Ukrainos, kad lyg ir stringa ši informacija, po to lyg ir vyksta, bet visa tai, matyt, vyksta su tam tikrais pertrūkiais ir, ko gero, nepastoviai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Čia ir yra tas konkretus momentas, kuris neramina. O visa kita – situacija niekuo nepasikeitusi. Tie visi naftos dalykai, ką jūs sakote, ir kiti, aišku, yra svarbūs. Matyt, visas administracijos dėmesys dabar sutelktas į vidurio kadencijos rinkimus ir visa kita.

Bet šitoje vietoje man irgi nelabai aišku, kodėl taip vyksta, nes rinkimuose reikia atsižvelgti į rinkėjų nuomonę. O rinkėjai Amerikoje vis dėlto daugiau kaip pusė laiko Rusiją priešu. Daugiau kaip pusė, maždaug 55 procentai, paskutinių sociologinių tyrimų duomenimis, mano, kad sankcijos ir spaudimas Rusijai turi išlikti, parama Ukrainai neturi mažėti.

REKLAMA

Tik 11 procentų pritaria sumažėjusiai paramai Ukrainai. Vadinasi, kaip ir reikėtų į tai atsižvelgti, bet tas nevyksta, vyksta priešingi dalykai. Matyt, yra kažkokie kiti skaičiavimai ir sunku apie tai ką nors spręsti.

Ar Trumpo sprendimams įtakos turi rinkimai?

Ar čia negali būti, kad amerikiečiai žiūri ir į savo kišenes, o Trumpas žiūri iš verslo pusės – kad žmonėms daugiau pinigų įkris į kišenes ir jis gaus daugiau balsų? Kaip jums atrodo?

REKLAMA

L. Linkevičius: Ne, tai, kad visi žiūri į savo interesus, savaime suprantama, bet dabar kalbu apie tas tendencijas ir nuotaikas, į kurias prieš rinkimus tiesiog būtina atsižvelgti. Bet vyksta priešinga tendencija. Tai truputį keista.

Tiesą sakant, ta tendencija ne tik tarp rinkėjų. Ir Kongrese yra pasipiktinimas ne tik tarp Demokratų partijos, bet ir Respublikonų partijoje tas pats yra. Taigi, matysime, į ką visa tai išsilies.

REKLAMA
REKLAMA

Bet mums svarbu dabar žiūrėti ir savo pareigų, turiu omenyje europiečius, suprantant, kad ir finansinė, ir karinė paramos Ukrainai našta dabar daugiausia gula ant europiečių pečių. Todėl būtent į tai turėtume sutelkti visą savo dėmesį.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (nuotr. EPA-ELTA)
Karas Ukrainoje. Rubio abejoja taikos susitarimu Ukrainoje ir jos naryste NATO (40)
Niūri prognozė po derybų: reikia ruoštis ilgam karui, Kremlius tiesiog tempia laiką (nuotr. kremlin.ru, facebook.com/zelenskyy.official) (nuotr. 123rf.com)
Ekspertai atskleidė, ko iš tiesų siekia Putinas: už gražių žodžių – daug pavojingesnis tikslas (15)
Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)
Dar vienas Trumpo pasireiškimas: tuos, kurie ragina didinti sankcijas Rusijai, išvadino kvailiais (20)
„Patriot“ (nuotr. Telegram)
Iš JAV – svarbi žinia dėl „Patriot“ raketų Ukrainai (11)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
cia
cia
2026-11-01 12:15
per elerte tokia info isgirdai?)))
Atsakyti
Ką ten atiduoti
Ką ten atiduoti
2026-11-01 12:30
Ukraina jau jų neturi. Ir dabar matys NATO ir ES kaip savo ausis be veidrodžio. Išdūrė kokolus žydai su anglosaksais.
Atsakyti
Čia greičiau bus
Čia greičiau bus
2026-11-01 12:33
Ukrainos likučių dalybos tarp Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos. Šalis nustekenta, nuvaryta į skolas, žmonių sumažėjo. Pats laikas dalintis likučius...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų