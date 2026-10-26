Epsteino skandalas toliau persekioja Trumpą: demokratai reikalauja tyrimo

Naujoje Atstovų Rūmų Teisės komiteto demokratų patarėjų parengtoje ataskaitoje teigiama, kad vis daugėja įrodymų, leidžiančių manyti, jog D. Trumpas „XX a. dešimtojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje aktyviai dalyvavo Jeffrey‘io Epsteino vykdytame seksualiniame jaunų moterų išnaudojime“.
D. Trumpas kadaise gerai pažinojo dabar jau mirusį seksualinį nusikaltėlį. Tačiau jis neigė tiek bet kokį dalyvavimą nusikalstamoje veikloje, tiek žinojęs apie J. Epsteino nusikaltimus.
Ataskaita paskelbta baigiamuoju JAV rinkimų kampanijos etapu. Po kiek daugiau nei savaitės amerikiečiai rinks Kongresą. Pats D. Trumpas rinkimuose nedalyvauja, tačiau vidurio kadencijos rinkimai visada laikomi ir savotišku referendumu dėl prezidento politikos.
Dėl J. Epsteino skandalo D. Trumpas per antrąją kadenciją sulaukė daug kritikos. Dar per prezidento rinkimų kampaniją respublikonas žadėjo paviešinti šios bylos dokumentus, tačiau pradėjęs eiti pareigas ilgai tam priešinosi.
Tik po didelio visuomenės ir Kongreso spaudimo galiausiai buvo paviešinta dalis dokumentų. Tačiau kritika nesiliovė ir po to. Kritikai, be kita ko, teigė, kad dokumentuose užtušuotos vietos saugo ne tik aukas, bet ir galimus nusikaltimų bendrininkus.
J. Epsteinas, itin turtingas finansininkas iš Niujorko, prieš kelis dešimtmečius buvo sukūręs seksualinio išnaudojimo tinklą, kurio aukomis tapo jaunos moterys ir nepilnametės. Įtariama, kad jis ir pats ne vienus metus seksualiai išnaudojo nepilnametes, be kita ko, Niujorke ir Floridoje.
J. Epsteino byla prieš daugelį metų jau buvo nagrinėta teisme, tačiau aukos ir jo kritikai proceso baigtį laikė nepakankama. Milijonierius tuomet pripažino savo kaltę dėl kai kurių kaltinimų. Vėliau byla buvo atnaujinta.
J. Epsteinas mirė 2019 m. kalėjimo kameroje, nesulaukęs naujo nuosprendžio.
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