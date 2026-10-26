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Trumpo patarėjas pasiūlė, kad Nicki Minaj taptų Baltųjų rūmų spaudos sekretore

2026-10-26 18:10 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-26 18:10
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Vienas iš JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjų, panašu, juokais pasiūlė reperę Nicki Minaj kaip potencialią Baltųjų rūmų spaudos sekretorę, skelbia „The Independent“.

Trumpo patarėjas pasiūlė, kad Nicki Minaj taptų Baltųjų rūmų spaudos sekretore SCANPIX
GALERIJA (15)

Vienas iš JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjų, panašu, juokais pasiūlė reperę Nicki Minaj kaip potencialią Baltųjų rūmų spaudos sekretorę, skelbia „The Independent“.

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Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas sekmadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis nufilmuotas lėktuve kalbantis su N. Minaj.

„Ponios ir ponai, manau, kad galbūt radome naują Baltųjų rūmų spaudos sekretorę!“ – prie įrašo parašė jis.

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Prieš daugiau nei savaitę Baltieji rūmai paskelbė, kad Katie Zacharia palieka pareigas – Baltųjų rūmų spaudos skretore ji buvo vos kelias dienas.

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N. Minaj pasirodė ant scenos šalia JAV prezidento per Mičigano valstijoje surengtą mitingą, skirtą paremti respublikonus prieš visoje šalyje vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Ant scenos ji pareiškė, kad D. Trumpas „pakeitė šalies energetiką“.

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FOTOGALERIJA. Nicki Minaj

„Jis suteikė mums ateitį, kurios galime laukti su viltimi“, – sakė ji po to, kai D. Trumpas pagyrė jos figūrą ir pakvietė į sceną tarti žodį.

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N. Minaj yra pareiškusi esanti D. Trumpo „gerbėja numeris vienas“, nors per pirmąją jo kadenciją ir kritikavo kai kuriuos prezidento politikos sprendimus.

Iki kadencijos vidurio rinkimų likus kiek daugiau nei savaitei, Mičigane įnirtinga kova dėl vietos Senate vyksta tarp demokratų kandidato Abdulas El-Sayedas ir respublikono Mike'as Rogersas. Šeštadienį kartu su demokratų kandidatu mitingą surengė buvęs prezidentas Barackas Obama – tai buvo vienas iš pirmųjų jo pasirodymų šioje rinkimų kampanijoje.

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Lapkričio 3 d. vyksiantys įtempti rinkimai lems, kuri partija kontroliuos Kongresą likusią D. Trumpo kadencijos dalį.

Sekmadienį Port Hurone auksinės spalvos „Gucci“ kostiumą vilkinti N. Minaj ragino minią skanduoti D. Trumpo ir Mičigane kandidatuojančių respublikonų pavardes.

„Mums tikrai reikia, kad visi šie puikūs žmonės būtų išrinkti, nes tai labai svarbus lūžio momentas mūsų šaliai“, – sakė ji.

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„Ji dar niekada neatrodė tokia graži“, – N. Minaj nulipant nuo scenos sakė D. Trumpas.

„Ji viską supranta. Ji protinga“, – pridūrė jis.

Anksčiau savo kalboje D. Trumpas pagyrė vieno respublikonų kandidato vyro sėdmenis, o vėliau nukreipė minios dėmesį į N. Minaj.

„Beje, pirma žiūrėjau į gražų užpakaliuką, – savo kalboje staiga pereidamas prie kitos temos pasakė jis. – Nicki Minaj. Sunku nepastebėti.“

Tuomet, miniai džiūgaujant, jis paprašė reperės „atsistoti“ ir pridūrė besitikintis, kad jo pastaba jos „neįžeidė“.

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