Trumpas negailėjo pagyrų reperės Nicki Minaj figūrai: „Sunku nepastebėti“

„Jis suteikė mums ateitį, kurios galime laukti su viltimi“, – sakė ji po to, kai D. Trumpas pagyrė jos figūrą ir pakvietė į sceną tarti žodį.
N. Minaj yra pareiškusi esanti D. Trumpo „gerbėja numeris vienas“, nors per pirmąją jo kadenciją ir kritikavo kai kuriuos prezidento politikos sprendimus.
Iki kadencijos vidurio rinkimų likus kiek daugiau nei savaitei, Mičigane įnirtinga kova dėl vietos Senate vyksta tarp demokratų kandidato Abdulas El-Sayedas ir respublikono Mike'as Rogersas. Šeštadienį kartu su demokratų kandidatu mitingą surengė buvęs prezidentas Barackas Obama – tai buvo vienas iš pirmųjų jo pasirodymų šioje rinkimų kampanijoje.
Lapkričio 3 d. vyksiantys įtempti rinkimai lems, kuri partija kontroliuos Kongresą likusią D. Trumpo kadencijos dalį.
Sekmadienį Port Hurone auksinės spalvos „Gucci“ kostiumą vilkinti N. Minaj ragino minią skanduoti D. Trumpo ir Mičigane kandidatuojančių respublikonų pavardes.
„Mums tikrai reikia, kad visi šie puikūs žmonės būtų išrinkti, nes tai labai svarbus lūžio momentas mūsų šaliai“, – sakė ji.
„Sunku nepastebėti“
„Ji dar niekada neatrodė tokia graži“, – N. Minaj nulipant nuo scenos sakė D. Trumpas.
„Ji viską supranta. Ji protinga“, – pridūrė jis.
Anksčiau savo kalboje D. Trumpas pagyrė vieno respublikonų kandidato vyro sėdmenis, o vėliau nukreipė minios dėmesį į N. Minaj.
„Beje, pirma žiūrėjau į gražų užpakaliuką, – savo kalboje staiga pereidamas prie kitos temos pasakė jis. – Nicki Minaj. Sunku nepastebėti.“
Tuomet, miniai džiūgaujant, jis paprašė reperės „atsistoti“ ir pridūrė besitikintis, kad jo pastaba jos „neįžeidė“.
Hito „Super Bass“ atlikėja į Mičiganą kartu su D. Trumpu atskrido prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“. Lėktuve ji su vienu padėjėju nufilmavo vaizdo įrašą, kuris vėliau buvo paskelbtas socialiniame tinkle „X“. Jame ji apsimetė dalyvaujanti atrankoje į Baltųjų rūmų atstovo spaudai pareigas.
Šios pareigos šiuo metu yra laisvos, o buvusi spaudos sekretorė Katie Zacharia iš jų pasitraukė praėjus penkioms dienoms po nesėkmingo pirmojo viešo pasirodymo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.