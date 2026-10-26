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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atskleidė, kas padėjo atkurti „Starlink“ ryšį Ukrainoje

2026-10-26 09:12 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 09:12
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad atkurti „Starlink“ sistemos veikimą reikiamu greičiu padėjo kilęs rezonansas dėl įvestų apribojimų.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad atkurti „Starlink“ sistemos veikimą reikiamu greičiu padėjo kilęs rezonansas dėl įvestų apribojimų.

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Ukrainos prezidentas apie tai kalbėjo interviu metu televizijai TSN.

Paklaustas, ar po to, kai JAV įvedė „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo apribojimus, kilęs rezonansas padėjo atkurti visavertį šių sistemų veikimą, V. Zelenskis atsakė: „Manau, kad būtent jis ir padėjo.“

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„Nesakau, kad tai buvo pagrindinė mūsų darbo su partneriais taktikos idėja – esame atviri ir tiesūs, – tačiau tai suveikė“, – pridūrė prezidentas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis prabilo apie iššūkius 

Pasak jo, per tarpinius rinkimus JAV „gali kilti įvairių iššūkių“.

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„Tačiau vis dėlto šiuo metu tai yra teigiamas dalykas, kurio mums labai reikia“, – pridūrė V. Zelenskis.

Spalio 22 d. leidinys „The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskambino Elonui Muskui ir paprašė panaikinti „Starshield“ veikimo apribojimus.

Pats D. Trumpas atsisakė pasakyti, ar būtent jis skambino „SpaceX“ savininkui.

Spalio 24 d. V. Zelenskis patvirtino, kad „Starlink“ ir „Starshield“ veikimas atkurtas – šios sistemos vėl veikia „tokiu pačiu greičiu kaip ir prieš įvedant visus apribojimus“.

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