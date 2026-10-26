Zelenskis atskleidė, kas padėjo atkurti „Starlink“ ryšį Ukrainoje

Ukrainos prezidentas apie tai kalbėjo interviu metu televizijai TSN.
Paklaustas, ar po to, kai JAV įvedė „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo apribojimus, kilęs rezonansas padėjo atkurti visavertį šių sistemų veikimą, V. Zelenskis atsakė: „Manau, kad būtent jis ir padėjo.“
„Nesakau, kad tai buvo pagrindinė mūsų darbo su partneriais taktikos idėja – esame atviri ir tiesūs, – tačiau tai suveikė“, – pridūrė prezidentas.
Zelenskis prabilo apie iššūkius
Pasak jo, per tarpinius rinkimus JAV „gali kilti įvairių iššūkių“.
„Tačiau vis dėlto šiuo metu tai yra teigiamas dalykas, kurio mums labai reikia“, – pridūrė V. Zelenskis.
Spalio 22 d. leidinys „The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskambino Elonui Muskui ir paprašė panaikinti „Starshield“ veikimo apribojimus.
Pats D. Trumpas atsisakė pasakyti, ar būtent jis skambino „SpaceX“ savininkui.
Spalio 24 d. V. Zelenskis patvirtino, kad „Starlink“ ir „Starshield“ veikimas atkurtas – šios sistemos vėl veikia „tokiu pačiu greičiu kaip ir prieš įvedant visus apribojimus“.
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