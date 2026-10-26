Rusijai – galingas Ukrainos smūgis: liepsnoja gamykla, tiekianti komponentus „Iskander“ raketoms

Pranešama, kad po smūgio gamyklos teritorijoje kilo didelis gaisras, pasklido tiršti dūmai. „Telegram“ kanalo duomenimis, smarkiai apgadintas vieno iš gamybinių pastatų fasadas ir vidaus patalpos.
„Toliau naudoti šį pastatą nebeįmanoma“, – pabrėžė analitikai.
„Telegram“ kanalo duomenimis, į gamyklą buvo paleistos kelios sparnuotosios raketos – manoma, kad „Storm Shadow“.
Kaip rašo portalas „Militarnyj“, gamykla, be kita ko, gamina maitinimo elementus 9B280-1 raketų komplekso „Iskander-K“ sparnuotosioms raketoms 9M727 ir tiekia baterijas 9B-287 sklendžiančiosioms aviacinėms bomboms UMPB D-30SN.
Įmonė taip pat gamina maitinimo šaltinius universaliems sklendimo ir koregavimo moduliams, raketų komplekso „Iskander-M“ balistinėms raketoms ir priešlaivinėms raketoms Ch-35U.
Ukrainos smūgiai Rusijai
Anksčiau Ukrainos gynybos pajėgos taip pat smogė chemijos gamyklai „Omskij kaučiuk“ Rusijos Omsko mieste ir ten pat esančiam bendrovės „Ozon“ logistikos sandėliui. Po smūgio gamyklos teritorijoje kilo didelis gaisras.
Kanalo „Exilenova+“ duomenimis, akcinė bendrovė „Omskij kaučiuk“ specializuojasi sintetinio kaučiuko, fenolio, acetono ir kitų cheminių produktų gamyboje. Jos gamybos pajėgumai siekia apie 2 tūkst. tonų produkcijos per parą.
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