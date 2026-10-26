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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijai – galingas Ukrainos smūgis: liepsnoja gamykla, tiekianti komponentus „Iskander“ raketoms

2026-10-26 08:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 08:56
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Ukrainos gynybos pajėgos surengė raketų smūgį gamyklai „Energija“ Rusijos Lipecko srities Jeleco mieste, esančiame maždaug už 300 km nuo sienos su Ukraina, praneša situaciją stebintis kanalas „Exilenova+“.

Karas Ukrainoje (nuotr. Ukrinform)
GALERIJA (6)

Ukrainos gynybos pajėgos surengė raketų smūgį gamyklai „Energija“ Rusijos Lipecko srities Jeleco mieste, esančiame maždaug už 300 km nuo sienos su Ukraina, praneša situaciją stebintis kanalas „Exilenova+“.

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Pranešama, kad po smūgio gamyklos teritorijoje kilo didelis gaisras, pasklido tiršti dūmai. „Telegram“ kanalo duomenimis, smarkiai apgadintas vieno iš gamybinių pastatų fasadas ir vidaus patalpos.

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„Toliau naudoti šį pastatą nebeįmanoma“, – pabrėžė analitikai.

„Telegram“ kanalo duomenimis, į gamyklą buvo paleistos kelios sparnuotosios raketos – manoma, kad „Storm Shadow“.

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Kaip rašo portalas „Militarnyj“, gamykla, be kita ko, gamina maitinimo elementus 9B280-1 raketų komplekso „Iskander-K“ sparnuotosioms raketoms 9M727 ir tiekia baterijas 9B-287 sklendžiančiosioms aviacinėms bomboms UMPB D-30SN.

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Įmonė taip pat gamina maitinimo šaltinius universaliems sklendimo ir koregavimo moduliams, raketų komplekso „Iskander-M“ balistinėms raketoms ir priešlaivinėms raketoms Ch-35U.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainos smūgiai Voronežui

Ukrainos smūgiai Rusijai

Anksčiau Ukrainos gynybos pajėgos taip pat smogė chemijos gamyklai „Omskij kaučiuk“ Rusijos Omsko mieste ir ten pat esančiam bendrovės „Ozon“ logistikos sandėliui. Po smūgio gamyklos teritorijoje kilo didelis gaisras.

Kanalo „Exilenova+“ duomenimis, akcinė bendrovė „Omskij kaučiuk“ specializuojasi sintetinio kaučiuko, fenolio, acetono ir kitų cheminių produktų gamyboje. Jos gamybos pajėgumai siekia apie 2 tūkst. tonų produkcijos per parą.

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2026-10-26 09:03
Duotble kacapams į vatynkas iki jų utėlės samonę praras.
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