Nuo sausio 1 d. degalai brangs dar labiau? „Deja, dėl ypatingai sudėtingos situacijos...“

T. Valys teisinasi nedrįstantis mažinti degalų akcizų, mat ir taip sunkiai sekasi rinkti suplanuotus mokesčius.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Degalų kaina nuo naujų metų dar labiau didės?
Seime pristatęs kitų metų valstybės biudžetą, finansų ministras T. Valys, mėnesį vengęs susitikimų su opozicija, šiandien jau pasirodo pas liberalus ir konservatorius. Jau ir šie ministrą ragina reaguoti į pabrangusius degalus ir mažinti degalų mokesčius, jei ne visiems vairuotojams, tai bent verslui, kuris degalus ėmė piltis ir mokesčius už juos mokėti ne Lietuvoje, nors važinėja Lietuvos keliais.
„Problema yra dėl tarptautinės konkurencijos. Mes pralaimime, tolimieji vežėjai įsipila kitur“, – tikino Seimo narys, liberalas Simonas Gentvilas.
„Tikrai matome poreikį grįžti ir peržiūrėti akcizo tarifus, nes tikėtina, kad dabartinis tarifas nėra optimalus nei žmonėms, nei biudžetui. Tikėtina, galima būtų surinkti daugiau lėšų ir žmonėms kainos būtų mažesnės, jei pasižiūrėtume nuosekliai ir palygintume savo akcizo dydį su kaimynais“, – aiškino Seimo narė, konservatorė Gintarė Skaistė.
Finansų ministras sako, kad likus vos dviems mėnesiams iki metų pabaigos degalų mokesčių nesirengia mažinti. Ministras neatmeta, kad gali pristabdyti nebent dar konservatorių ir liberalų Vyriausybės patvirtintą planą kitais metais akcizus dar labiau padidinti – dyzelinui 8 ct, o benzinui 2,5 cento už litrą.
Tačiau tokį mokesčių didinimą ir pajamas iš jo apie 115 mln. eurų ministras jau įtraukė ir kitų metų valstybės biudžetą ir pripažįsta, kad akcizus degalams nuo sausio gali padidinti, o sumažinti galbūt kažkada vėliau.
„Deja, dėl ypatingai sudėtingos situacijos su deficitu mes kai kurių darbų negalėjome suprognozuoti ateinančiame biudžete, bet tai nereiškia, kad paraleliai nedirbsime, kad turėtume šią manevro teisę, bent CO2 dedamosios mažinimą įgyvendinti, jei ne automatiškai nuo sausio 1 d., bet tuo klausimu dirbsime“, – aiškinosi finansų ministras T. Valys.
Akcizo degalams kėlimą stabdyti nori ir koalicijos partneriai
Mažinti ar bent stabdyti numatytą degalų mokesčių kėlimą reikalauja ir socialdemokratų koalicijos partneriai.
„Buvo galima daug anksčiau pradėti galvoti apie tam tikras diskusijas valdančiojoje daugumoje, jei būtų politinė valia ir susitarimas gal ir mokestinius pokyčius padaryti, su įstatymo projektais ateiti“, – sakė Seimo narys, demokratas Algirdas Butkevičius.
„Koks sprendimas bebūtų, jį reikia priimti. Reikia dabar greito sprendimo kainas stabilizuoti, bent šiek tiek sumažinti. Nuo naujųjų metų užšaldymo reikia“, – sakė Seimo narys, „valstietis“ Valius Ąžuolas.
Išvydę kitų metų valstybės biudžetą su 6 milijardų eurų skyle, opozicijos atstovai Lietuvai po 2 metų jau pranašauja finansinį sukrėtimą, panašų į buvusį 2009 metais.
„Atsakomybės nebus prezidento už 2029 m. biudžetą, tik nominalus, nei šios daugumos veikiausiai, nes labai bijau, jog pasikartos 2008 m. scenarijus, kai biudžetas bus išmestas iš po skverno paskutinę minutę po Seimo rinkimų, ir tada jau kam klius, tebūnie“, – aiškino Seimo narė, konservatorė Ingrida Šimonytė.
Tačiau premjeras Mindaugas Sinkevičius iš opozicijos laukia konstruktyvesnių idėjų.
„Laukčiau pasiūlymų, kaip sugeneruoti daugiau pajamų į biudžetą ar kur galima būtų sutaupyti, bet bus visko, ir pasiūlymų didesnėms išlaidoms, manau, reiktų kaipo įmanoma išlaikytai, su pagarba vieni kitiems galvoti apie mūsų valstybę ir finansus ir nepereiti į emocines diskusijas apie praeitį, praskolinimus“, – sakė premjeras M. Sinkevičius.
Prieš 18 metų laimėję rinkimus dešinieji ėmėsi diržų veržimo politikos, įvykdė vadinamąją naktinę mokesčių reformą, padidino mokesčius, sumažino pensijas, kitas socialines išmokas ir viešojo sektoriaus algas.
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