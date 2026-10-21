Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministras: mažinant PVM atotrūkį ES vidurkis galėtų būti pasiektas jau kitąmet

2026-10-21 12:35 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-21 12:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Finansų ministras sako, kad su naująja Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovybe būtų įmanoma sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį ir jau kitais metais pasiekti Europos Sąjungos (ES) vidurkį.

Taurimas Valys, Mindaugas Sinkevičius Žygimantas Gedvila/ELTA

Finansų ministras sako, kad su naująja Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovybe būtų įmanoma sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atotrūkį ir jau kitais metais pasiekti Europos Sąjungos (ES) vidurkį.

REKLAMA
1

Taurimo Valio teigimu, PVM atotrūkį iki ES vidurkio būtų galima sumažinti jau kitais metais, o 2028-aisiais jis galėtų būti net mažesnis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su nauja VMI komanda yra galimybė pasiekti puikių rezultatų – ne tiktai sumažinti tą PVM atotrūkį iki ES vidurkio kitais metais ir 2028 metais jį dar labiau sumažinti netgi žemiau ES vidurkio, kas būtų grubiai apie 70 mln. eurų nuo kiekvieno procento papildomai į biudžetą“, – trečiadienį Seimo liberalų frakcijoje teigė finansų ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje vėliau trečiadienį T. Valys sakė, kad 2028 metais PVM atotrūkis turėtų būti „apie 9 proc.“ 

REKLAMA

Ministras pabrėžė, kad VMI ambicijos dėl šešėlio mažinimo jau dabar yra pasiteisinusios: „2025 metais ir iki pirmo 2026 metų ketvirčio buvo atlikta daugiau negu 13 tūkst. veiksmų, kurie papildomai į biudžetą leido sugrąžinti virš 150 mln. eurų.“   

Kovos su šešėliu planą T. Valys vadina ambicingu: „Turime ambicingą planą kovoje su šešėliu“. 

REKLAMA
REKLAMA

Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skelbė, kad 2026–2027 metais PVM atotrūkį siekiama sumažinti iki 10 proc., o 2028 metais – iki 9 procentų.

BNS rašė, kad VMI pastarąjį dešimtmetį pradėjus taikyti naujas šešėlio mažinimo priemones PVM atotrūkis šalyje mažėjo maždaug perpus. Remiantis Europos Komisijos prognozėmis, 2024-ųjų PVM atotrūkis sieks 13,2 proc., kai 2015 metais jis siekė 26,9 procento.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Liepą VMI pradėjęs vadovauti Martynas Endrijaitis pirmąja iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadino šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žadėjo  kasmet identifikuoti 3–5 didžiausios rizikos sektorius, tarp kurių minėjo prekybą, statybas, turizmą, apdirbamąją pramonę. 

Anot naujojo VMI vadovo, pagrindinės mokestinės rizikos – dėl PVM sukčiavimo, fiktyvių sandorių, pelno mokesčio vengimo, įmonių grupių tarpusavio bei nekilnojamojo turto sandorių.

Seimas antradienį pradėjo svarstymus, ar sugriežtinti atsakomybę už mokesčių vengimą išplečiant nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijus ir įteisinant naujas poveikio priemones, pavyzdžiui, laikiną veiklos apribojimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pinigai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
Finansų ministerija: brangesnis kuras nebūtinai kels biudžeto pajamas

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų