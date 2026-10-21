Finansų ministras: mažinant PVM atotrūkį ES vidurkis galėtų būti pasiektas jau kitąmet

Taurimo Valio teigimu, PVM atotrūkį iki ES vidurkio būtų galima sumažinti jau kitais metais, o 2028-aisiais jis galėtų būti net mažesnis.
„Su nauja VMI komanda yra galimybė pasiekti puikių rezultatų – ne tiktai sumažinti tą PVM atotrūkį iki ES vidurkio kitais metais ir 2028 metais jį dar labiau sumažinti netgi žemiau ES vidurkio, kas būtų grubiai apie 70 mln. eurų nuo kiekvieno procento papildomai į biudžetą“, – trečiadienį Seimo liberalų frakcijoje teigė finansų ministras.
Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje vėliau trečiadienį T. Valys sakė, kad 2028 metais PVM atotrūkis turėtų būti „apie 9 proc.“
Ministras pabrėžė, kad VMI ambicijos dėl šešėlio mažinimo jau dabar yra pasiteisinusios: „2025 metais ir iki pirmo 2026 metų ketvirčio buvo atlikta daugiau negu 13 tūkst. veiksmų, kurie papildomai į biudžetą leido sugrąžinti virš 150 mln. eurų.“
Kovos su šešėliu planą T. Valys vadina ambicingu: „Turime ambicingą planą kovoje su šešėliu“.
Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skelbė, kad 2026–2027 metais PVM atotrūkį siekiama sumažinti iki 10 proc., o 2028 metais – iki 9 procentų.
BNS rašė, kad VMI pastarąjį dešimtmetį pradėjus taikyti naujas šešėlio mažinimo priemones PVM atotrūkis šalyje mažėjo maždaug perpus. Remiantis Europos Komisijos prognozėmis, 2024-ųjų PVM atotrūkis sieks 13,2 proc., kai 2015 metais jis siekė 26,9 procento.
Liepą VMI pradėjęs vadovauti Martynas Endrijaitis pirmąja iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadino šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žadėjo kasmet identifikuoti 3–5 didžiausios rizikos sektorius, tarp kurių minėjo prekybą, statybas, turizmą, apdirbamąją pramonę.
Anot naujojo VMI vadovo, pagrindinės mokestinės rizikos – dėl PVM sukčiavimo, fiktyvių sandorių, pelno mokesčio vengimo, įmonių grupių tarpusavio bei nekilnojamojo turto sandorių.
Seimas antradienį pradėjo svarstymus, ar sugriežtinti atsakomybę už mokesčių vengimą išplečiant nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijus ir įteisinant naujas poveikio priemones, pavyzdžiui, laikiną veiklos apribojimą.