Zelenskis prabilo apie JAV pasiūlymus dėl karo pabaigos: įvardijo, kam Ukraina nepritars

Pasak prezidento, dokumente aptariamos įvairios kryptys ir pateikiami JAV pasiūlymai, be kita ko, dėl požiūrio į Ukrainos saugumą. Jis pridūrė, kad tam tikrais klausimais Ukraina laikosi aiškios pozicijos, kuri negali tapti kompromiso objektu.
„Negalime kalbėti apie mūsų šalies neutralumą... Ir neturėtume. Mūsų požiūris iš esmės sutampa su amerikiečių pozicija – negalime kalbėti apie Ukrainos kariuomenės apribojimus“, – teigė V. Zelenskis.
Prezidentas pažymėjo, kad Ukrainos saugumo garantijų klausimas taip pat nėra Rusijos reikalas.
„Mūsų saugumo garantijų negali diktuoti Rusijos pusė. Taigi išvados aiškios. Mūsų kariuomenės apribojimai ir Ukrainos neutralumas nėra svarstomi“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.
Kalbėdamas apie galimus teritorijų mainus su Rusija, V. Zelenskis pareiškė, kad amerikiečiai šį klausimą kėlė ne kartą. Tačiau, jo nuomone, jis gali būti svarstomas tik valstybių vadovų lygmeniu, o kitus klausimus gali aptarti techninės grupės.
„Teritorijos klausimas – tai raudonoji linija, kuri gali būti aptariama tik vadovų lygmeniu. Mums tai visada buvo nekintama nuostata. Tačiau amerikiečiai teritorijos klausimą neabejotinai kelia dažnai: ką esame pasirengę iškeisti į vienus ar kitus principinius dalykus... Visi turi suprasti, kad mes nieko į nieką nekeičiame. Esame pasirengę diskusijoms. Jei kalbama apie teritorijas, tai turi vykti vadovų lygmeniu. Kitus klausimus gali aptarti techninės grupės“, – paaiškino prezidentas.
V. Zelenskis pridūrė, kad daugelį dokumente išdėstytų klausimų ir pasiūlymų būtų galima aptarti jau 2026 metų lapkritį.
Pagrindinis būsimų Ukrainos, JAV ir Rusijos derybų tikslas
Anksčiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis išreiškė viltį, kad lapkritį vyksiantis Ukrainos, JAV ir Rusijos atstovų susitikimas padės priartinti derybas valstybių vadovų lygmeniu ir pasiekti konkrečių susitarimų dėl ugnies nutraukimo.
V. Zelenskis pasakojo, kad Ukrainos, JAV ir Rusijos atstovų susitikime planuojama aptarti smūgių energetikos infrastruktūrai ir jūroje nutraukimą, visaverčio grūdų eksporto atnaujinimą ir tolesnius apsikeitimus karo belaisviais.
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