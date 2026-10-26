Voroneže nugriaudėjo sprogimai: įsiplieskė gaisrai, smogta verslo centrui

Apie tai praneša RBC-Ukraina, remdamasi stebėsenos kanalu „Exilenova+“.
„Galerija Čižova“ – vienas didžiausių prekybos ir verslo kompleksų Voronežo centre.
Apie 5.20 val. jo apylinkėse nugriaudėjo sprogimai, po kurių kilo gaisras. Vėliau vietos gyventojai pranešė, kad ugnis vis dar negesinama.
Vietos gyventojų platinamuose vaizdo įrašuose matyti keli gaisro židiniai skirtingose Voronežo vietose. Gyventojai taip pat pranešė, kad virš miesto ir toliau skraido bepiločiai orlaiviai.
Oficialios informacijos apie atakos padarinius ir nukentėjusiuosius kol kas nėra.
Ukrainos smūgiai Rusijai
Voronežo sritis pastarosiomis dienomis atakuojama ne pirmą kartą. Naktį į spalio 24-ąją Rusijos oro gynyba, jos pačios duomenimis, numušinėjo dronus maždaug dviejose dešimtyse regionų, įskaitant Voronežo, Belgorodo, Kursko ir Lipecko sritis, Maskvą ir Maskvos sritį, okupuotą Krymą bei Tatarstaną.
Tą pačią dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogė dviem Rusijos karinės pramonės komplekso įmonėms ir lėktuvui Jeisko aerodrome.
Atakos sutrikdė ir Rusijos oro susisiekimą: dėl smūgio Maskvai sostinės oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau kaip 210 skrydžių.
Per Ukrainos dronų ataką Rusijos Voroneže žuvo 2 žmonės, 17 sužeisti
Rusijos Voronežo mieste, esančiame už 500 km į pietus nuo Maskvos, per Ukrainos dronų ataką žuvo du žmonės, dar 17 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius Aleksandras Gusevas.
„Po teroristinio išpuolio Voroneže, deja, žuvo du žmonės (...) ir 17 buvo sužeisti“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė A. Gusevas.
Jis pridūrė, kad nuo sekmadienio vakaro iki pirmadienio ryto virš miesto buvo numušta „daugiau kaip 70 dronų“.
Nepriklausomas Rusijos leidinys „ASTRA“ ir „The Kyiv Independent“ anksčiau pranešė, kad Rusijos Voronežo mieste pirmadienio rytą dronas smogė verslo centrui.
„ASTRA“ paskelbtoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip dronas sprogsta Voronežo centre esančiame 25 aukštų verslo centre „Čižovo galerija“.
Kaip skelbiama, grėsmė dėl dronų buvo paskelbta maždaug 3 val. vietos (2 val. Lietuvos) laiku, o maždaug po dviejų valandų paskelbtas ir raketų pavojus.
Pranešta apie daugybę sprogimų visame mieste ir iš kelių vietų kylančius tirštus dūmus. Kai kurie gyventojai leidiniui „ASTRA“ teigė, kad, nepaisant besitęsiančio puolimo, oro pavojaus sirenų jie negirdėjo.
Voronežo sritis ribojasi su rytine Ukrainos dalimi, o regiono centras yra maždaug už 200 km nuo artimiausios Ukrainos kontroliuojamos teritorijos Charkivo srityje.
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