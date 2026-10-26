Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis perspėja dėl Rusijos kėslų: mėgins priversti Oleškų gyventojus evakuotis į jos teritoriją

2026-10-26 07:25 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 07:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Oleškų gyventojų evakuaciją, pareiškė esąs įsitikinęs, kad rusai darys viską, ką gali, siekdami priversti šio miesto gyventojus trauktis į Rusiją.

Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Oleškų gyventojų evakuaciją, pareiškė esąs įsitikinęs, kad rusai darys viską, ką gali, siekdami priversti šio miesto gyventojus trauktis į Rusiją.

REKLAMA
1

Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas tai pareiškė duodamas interviu per Ukrainos televiziją rodomos laidos „TSN Tyžden“ vedėjai Allai Mazur, kai jo paklausė apie susitarimą nuo spalio 27 d. paskelbti paliaubas Oleškų apylinkėse ir apie tai, kuriuos kelius rusai galėtų išminuoti, nes, pavyzdžiui, jie gali išminuoti kelius, vedančius gilyn į okupuotą teritoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma, Rusija padarys viską, kad keliai būtų išminuoti taip, jog šie žmonės vyktų į Rusiją ir ten pasiliktų. Kitaip tariant, jie tikrai neleis žmonėms tiesiog išvykti. Dalis žmonių vienaip ar kitaip neabejotinai bus evakuoti į Ukrainą – į mūsų kontroliuojamą jos dalį. Kaip viskas klostysis vietoje, taip ir bus“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis pabrėžė, kad svarbiausia – kiek Oleškuose įstrigusių žmonių pavyks išgelbėti.

REKLAMA

„Svarbiausia, kad jie liktų gyvi. Idealiu atveju, manau, jiems turėtų pavykti pasiekti savo tikslą ir evakuotis čia, pas mus, į Ukrainą, kuri, žinoma, suteiks jiems viską, ko reikia, ir juos parems... Patys rusai juos užblokavo, užminavo kelią ir apšaudė teritoriją. O žmonės – mūsų visuomenė – turi būti pasirengę tam, kad jie tai pateiks, pavyzdžiui, taip: „Štai matome tūkstantį žmonių, kurie iš tiesų nori vykti į Rusiją, o juos apšaudė tų fašistų artilerija“, – sakė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat pareiškė, kad būtent JAV pasiūlė nuo spalio 27 d. paskelbti paliaubas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Paliaubos Oleškuose

„Ir tai negali trukti tik vieną dieną. Paliaubos truks kelias dienas, nes ten turi atvykti humanitarinės misijos. Jos atvyks, o regione turi būti laikomasi paliaubų, kad žmonės galėtų ten patekti... Atvyks misijos – amerikiečių, mūsų ir rusų. Akivaizdu, kad rusai jau yra ten“, – pažymėjo V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas priminė, kad, siekiant užtikrinti žmonių evakuaciją, rusai turi išminuoti kelius.

„Turime įvertinti padėtį ir visa tai išspręsti. Manau, kad bent jau žmogaus teisių kontrolierius yra gavęs atitinkamus mano nurodymus. Kalbėjomės ir su Saugumo tarnyba, ir su kariuomene. Jie turi mums pateikti informaciją, kaip galėtų vykti evakuacija... Žinoma, jei keliai bus išminuoti, žmonės galės tiesiog išvykti“, – sakė valstybės vadovas.

REKLAMA

Kaip pranešta anksčiau, JAV pirmoji ponia Melania Trump pareiškė pasiekusi susitarimą dėl vietinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos, kurios galios tik Rusijos okupuotame Chersono srities Oleškų mieste.

Baltųjų rūmų spaudos tarnybos duomenimis, šalys susitarė laikinai nutraukti visus karinius veiksmus Oleškuose, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir pasirengti civilių gyventojų evakuacijai sutartu saugiu koridoriumi.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad nuo spalio 27-osios nakties Ukraina laikysis paliaubų nustatytoje teritorijoje, siekiant surengti humanitarinę operaciją laikinai okupuotame Oleškų mieste.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis prabilo apie JAV pasiūlymus dėl karo pabaigos: įvardijo, kam Ukraina nepritars
Rusijos Voroneže nugriaudėjo sprogimai: įsiplieskė gaisrai (nuotr. Telegram)
Voroneže nugriaudėjo sprogimai: įsiplieskė gaisrai
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Zelenskis praneša, kada įvyks trišalis Kyjivo, Vašingtono ir Maskvos susitikimas
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (nuotr. YouTube)
Nuo „tobulo pokalbio“ iki griežtų ultimatumų: kaip keitėsi Trumpo požiūris į Zelenskį (27)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų