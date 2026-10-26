Zelenskis perspėja dėl Rusijos kėslų: mėgins priversti Oleškų gyventojus evakuotis į jos teritoriją

Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas tai pareiškė duodamas interviu per Ukrainos televiziją rodomos laidos „TSN Tyžden“ vedėjai Allai Mazur, kai jo paklausė apie susitarimą nuo spalio 27 d. paskelbti paliaubas Oleškų apylinkėse ir apie tai, kuriuos kelius rusai galėtų išminuoti, nes, pavyzdžiui, jie gali išminuoti kelius, vedančius gilyn į okupuotą teritoriją.
„Žinoma, Rusija padarys viską, kad keliai būtų išminuoti taip, jog šie žmonės vyktų į Rusiją ir ten pasiliktų. Kitaip tariant, jie tikrai neleis žmonėms tiesiog išvykti. Dalis žmonių vienaip ar kitaip neabejotinai bus evakuoti į Ukrainą – į mūsų kontroliuojamą jos dalį. Kaip viskas klostysis vietoje, taip ir bus“, – sakė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad svarbiausia – kiek Oleškuose įstrigusių žmonių pavyks išgelbėti.
„Svarbiausia, kad jie liktų gyvi. Idealiu atveju, manau, jiems turėtų pavykti pasiekti savo tikslą ir evakuotis čia, pas mus, į Ukrainą, kuri, žinoma, suteiks jiems viską, ko reikia, ir juos parems... Patys rusai juos užblokavo, užminavo kelią ir apšaudė teritoriją. O žmonės – mūsų visuomenė – turi būti pasirengę tam, kad jie tai pateiks, pavyzdžiui, taip: „Štai matome tūkstantį žmonių, kurie iš tiesų nori vykti į Rusiją, o juos apšaudė tų fašistų artilerija“, – sakė prezidentas.
Jis taip pat pareiškė, kad būtent JAV pasiūlė nuo spalio 27 d. paskelbti paliaubas.
Paliaubos Oleškuose
„Ir tai negali trukti tik vieną dieną. Paliaubos truks kelias dienas, nes ten turi atvykti humanitarinės misijos. Jos atvyks, o regione turi būti laikomasi paliaubų, kad žmonės galėtų ten patekti... Atvyks misijos – amerikiečių, mūsų ir rusų. Akivaizdu, kad rusai jau yra ten“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Prezidentas priminė, kad, siekiant užtikrinti žmonių evakuaciją, rusai turi išminuoti kelius.
„Turime įvertinti padėtį ir visa tai išspręsti. Manau, kad bent jau žmogaus teisių kontrolierius yra gavęs atitinkamus mano nurodymus. Kalbėjomės ir su Saugumo tarnyba, ir su kariuomene. Jie turi mums pateikti informaciją, kaip galėtų vykti evakuacija... Žinoma, jei keliai bus išminuoti, žmonės galės tiesiog išvykti“, – sakė valstybės vadovas.
Kaip pranešta anksčiau, JAV pirmoji ponia Melania Trump pareiškė pasiekusi susitarimą dėl vietinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos, kurios galios tik Rusijos okupuotame Chersono srities Oleškų mieste.
Baltųjų rūmų spaudos tarnybos duomenimis, šalys susitarė laikinai nutraukti visus karinius veiksmus Oleškuose, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir pasirengti civilių gyventojų evakuacijai sutartu saugiu koridoriumi.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad nuo spalio 27-osios nakties Ukraina laikysis paliaubų nustatytoje teritorijoje, siekiant surengti humanitarinę operaciją laikinai okupuotame Oleškų mieste.
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