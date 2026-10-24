Filmavimo metu vedėjas Mantas Bartuševičius nesusitvardė: „Tai, ką tu darai, yra nedovanotina“

Kandidatų į tautos bukiausius liko 5 – Aušra Seibutytė, Oksana Pikul, Simona Šernė, Žilvinas Grigaitis ir Joana Bartaškienė.
Klasėje dalyviams sprendžiant religijos ir tradicijų testą, vedėjų akys krypo į dalyvių pusę. Tačiau staiga M. Bartuševičius sustabdė visą procesą ir tiesiai šviesiai kreipėsi į Oksaną.
„Gerai, dabar šiek tiek visus sustabdysiu. Nu, mergyt, žinok, tai, ką tu darai, yra nedovanotina. Kelinta tavo guma jau šitoje klasėje?“ – klausė jis.
O. Pikul bandė gintis, sakydama, kad nieko burnoje neturi, tačiau tai būtų jau ne pirmas kartas, todėl į diskusiją įsitraukė ir M. Katleris.
„Iš kur tu gauni? išsižioji, greitai išsižioji. Po liežuviu parodyk“, – paliepė laidos vedėjai.
Apkaltino Oksaną melu
Oksana toliau nuoširdžiai tvirtino nevalganti gumos, tačiau M. Bartuševičius ir M. Katleris neslėpė nuostabos.
„Nu ir dar meluoja. Kokia ji sukta yra... Kam tau jos taip reikia?“ – stebėjosi jie.
Oksana sumanė apsimesti, jog gumą nurijo. Kol vedėjai toliau tardė mokinę, šalia sėdėjusi S. Šernė prajuokino visus klasiokus.
„Oksanai niekada nebūna tuščia burna“, – iš pasalų kirto Simona.
Kaip dalyviams sekėsi susidoroti su kitomis užduotimis ir kas galiausiai išvengė gėdos, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.