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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Filmavimo metu vedėjas Mantas Bartuševičius nesusitvardė: „Tai, ką tu darai, yra nedovanotina“

2026-10-24 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ dalyvių gretos ir toliau po truputį tirpsta. Klasės darbai ir netikėti išbandymai dalyviams kelia vis daugiau įtampos, o vienos pamokos metu studijoje tvyrojo tokia tyla, kad buvo girdėti, kaip kramtoma guma. Būtent tai išvedė iš kantrybės laidos vedėją Mantą Bartuševičių.

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ dalyvių gretos ir toliau po truputį tirpsta. Klasės darbai ir netikėti išbandymai dalyviams kelia vis daugiau įtampos, o vienos pamokos metu studijoje tvyrojo tokia tyla, kad buvo girdėti, kaip kramtoma guma. Būtent tai išvedė iš kantrybės laidos vedėją Mantą Bartuševičių.

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Kandidatų į tautos bukiausius liko 5 – Aušra Seibutytė, Oksana Pikul, Simona Šernė, Žilvinas Grigaitis ir Joana Bartaškienė. 

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Klasėje dalyviams sprendžiant religijos ir tradicijų testą, vedėjų akys krypo į dalyvių pusę. Tačiau staiga M. Bartuševičius sustabdė visą procesą ir tiesiai šviesiai kreipėsi į Oksaną.

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„Gerai, dabar šiek tiek visus sustabdysiu. Nu, mergyt, žinok, tai, ką tu darai, yra nedovanotina. Kelinta tavo guma jau šitoje klasėje?“ – klausė jis.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul

O. Pikul bandė gintis, sakydama, kad nieko burnoje neturi, tačiau tai būtų jau ne pirmas kartas, todėl į diskusiją įsitraukė ir M. Katleris.

„Iš kur tu gauni? išsižioji, greitai išsižioji. Po liežuviu parodyk“, – paliepė laidos vedėjai.

Apkaltino Oksaną melu

Oksana toliau nuoširdžiai tvirtino nevalganti gumos, tačiau M. Bartuševičius ir M. Katleris neslėpė nuostabos.

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„Nu ir dar meluoja. Kokia ji sukta yra... Kam tau jos taip reikia?“ – stebėjosi jie.

Oksana sumanė apsimesti, jog gumą nurijo. Kol vedėjai toliau tardė mokinę, šalia sėdėjusi S. Šernė prajuokino visus klasiokus.

„Oksanai niekada nebūna tuščia burna“, – iš pasalų kirto Simona.

Kaip dalyviams sekėsi susidoroti su kitomis užduotimis ir kas galiausiai išvengė gėdos, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA: 

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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