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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lula da Silva: Brazilijoje renkamasi tarp nacionalinės ir JAV vėliavų

2026-10-25 19:24 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 19:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva sekmadienį pareiškė, kad rinkėjai renkasi tarp kandidato, ginančio nacionalinę vėliavą, ir to, kuris teikia pirmenybę JAV vėliavai.

Brazilijos prezidentas Luiz Inacio Lula Da Silva (nuotr. stop kadras)

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva sekmadienį pareiškė, kad rinkėjai renkasi tarp kandidato, ginančio nacionalinę vėliavą, ir to, kuris teikia pirmenybę JAV vėliavai.

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Taip jis užsiminė apie savo varžovą prezidento rinkimuose Flavio Bolsonaro.

Brazilijos gyventojai sekmadienį balsuoja antrajame prezidento rinkimų rate ir turi pasirinkti arba dar ketverius metus valdant kairiųjų veteranui L. I. Lulai da Silvai, arba grįžimą prie dešiniųjų vadovaujant F. Bolsonaro.

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Dešinieji „nori valdyti su Amerikos vėliava“, pareiškė L. I. Lula da Silva, atidavęs savo balsą San Paulo valstijoje.

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Tai yra paskutinė rinkimų kova L. I. Lulai da Silvai, kuriam antradienį sukaks 81 metai. Jis tikisi dramatiško posūkio po netikėtos antrosios vietos pirmajame ture prieš buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnų.

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45-erių senatorius F. Bolsonaro pažadėjo susidoroti su nusikalstamumu ir smarkiai sumažinti vyriausybės išlaidas, kartu atiduodamas Braziliją „Viešpačiui Jėzui Kristui“.

„Atėjo laikas tikriems pokyčiams, – pareiškė jis, atidavęs savo balsą Rio de Žaneire. – Brazilija neištvers dar ketverių tokių metų.“

Paskutinės apklausos rodė, kad abu kandidatai žengia koja kojon.

Šis antrasis turas nulems, ar Brazilija išliks viena iš nedaugelio kairiųjų valstybių Lotynų Amerikoje, ar prisijungs prie regioninio posūkio į dešinę, kurį palaiko JAV prezidentas Donaldas Trumpas, nors jis viešai ir neparėmė savo sąjungininko J. Bolsonaro sūnaus.

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