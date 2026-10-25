Brazilija renka prezidentą: tarp kandidatų – įtempta kova

L. I. Lula da Silva siekia tęsti savo socialinę politiką, o jo varžovas žada griežtesnę kovą su nusikalstamumu ir politines permainas.
Nuo 2023 m. vėl prezidento pareigas einantis L. I. Lula da Silva siekia ketvirtosios kadencijos. 80-metis prezidentas anksčiau šaliai vadovavo 2003–2010 m.
F. Bolsonaro nuo 2019 m. yra senatorius, o į prezidento postą kandidatuoja pirmą kartą.
Jo tėvą, 2019–2023 m. ėjusį prezidento pareigas, Aukščiausiasis Teismas už bandymą įvykdyti valstybės perversmą nuteisė kalėti daugiau kaip 27 metus. Šiuo metu dėl sveikatos būklės jam taikomas namų areštas.
Po įtemptos kampanijos – apylygė kova
Pirmajame ture 45 metų F. Bolsonaro dabartinį prezidentą aplenkė daugiau kaip 2 mln. balsų. Senatorius taip pat gali kliautis kelių į antrąjį turą nepatekusių kandidatų parama.
Per pirmąjį rinkimų turą dešinieji taip pat gerokai sustiprino savo pozicijas Kongrese. Todėl kai kurie politikos stebėtojai mano, kad dešiniųjų kandidatas turi pranašumą. Tačiau apklausos leidžia prognozuoti apylygę kovą.
Penktadienio vakarą vykusiuose paskutiniuose televizijos debatuose abu kandidatai ginčijosi dėl nusikalstamumo, valstybės skolos, socialinės politikos ir sveikatos apsaugos.
F. Bolsonaro ragino griežtinti bausmes, mažinti amžių, nuo kurio taikoma baudžiamoji atsakomybė, ir taikyti cheminę kastraciją už seksualinius nusikaltimus nuteistiems asmenims.
L. I. Lula da Silva pabrėžė savo vyriausybės pasiekimus socialinėje srityje, įskaitant užimtumo didinimą ir skurdo mažinimą. Šalininkai jį sieja su socialine pažanga, o oponentai laiko politinių ir ekonominių problemų simboliu.
Didžiausioje Lotynų Amerikos šalyje balsavimo teisę turi 159 mln. gyventojų. Preliminarūs rezultatai turėtų būti paskelbti naktį.
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