Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilija renka prezidentą: tarp kandidatų – įtempta kova

2026-10-25 12:34 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 12:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Brazilijoje sekmadienį vyksta antrasis prezidento rinkimų turas. Jame varžosi kairiųjų pažiūrų dabartinis šalies vadovas Luizas Inacio Lula da Silva ir dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus.

Flavio Bolsonaro, Luizas Inacio Lula da Silva (EPA-ELTA nuotr.)

Brazilijoje sekmadienį vyksta antrasis prezidento rinkimų turas. Jame varžosi kairiųjų pažiūrų dabartinis šalies vadovas Luizas Inacio Lula da Silva ir dešiniųjų pažiūrų senatorius Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus.

REKLAMA
0

L. I. Lula da Silva siekia tęsti savo socialinę politiką, o jo varžovas žada griežtesnę kovą su nusikalstamumu ir politines permainas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo 2023 m. vėl prezidento pareigas einantis L. I. Lula da Silva siekia ketvirtosios kadencijos. 80-metis prezidentas anksčiau šaliai vadovavo 2003–2010 m.

REKLAMA
REKLAMA

F. Bolsonaro nuo 2019 m. yra senatorius, o į prezidento postą kandidatuoja pirmą kartą.

Jo tėvą, 2019–2023 m. ėjusį prezidento pareigas, Aukščiausiasis Teismas už bandymą įvykdyti valstybės perversmą nuteisė kalėti daugiau kaip 27 metus. Šiuo metu dėl sveikatos būklės jam taikomas namų areštas.

REKLAMA

Po įtemptos kampanijos – apylygė kova

Pirmajame ture 45 metų F. Bolsonaro dabartinį prezidentą aplenkė daugiau kaip 2 mln. balsų. Senatorius taip pat gali kliautis kelių į antrąjį turą nepatekusių kandidatų parama.

Per pirmąjį rinkimų turą dešinieji taip pat gerokai sustiprino savo pozicijas Kongrese. Todėl kai kurie politikos stebėtojai mano, kad dešiniųjų kandidatas turi pranašumą. Tačiau apklausos leidžia prognozuoti apylygę kovą.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio vakarą vykusiuose paskutiniuose televizijos debatuose abu kandidatai ginčijosi dėl nusikalstamumo, valstybės skolos, socialinės politikos ir sveikatos apsaugos.

F. Bolsonaro ragino griežtinti bausmes, mažinti amžių, nuo kurio taikoma baudžiamoji atsakomybė, ir taikyti cheminę kastraciją už seksualinius nusikaltimus nuteistiems asmenims.

L. I. Lula da Silva pabrėžė savo vyriausybės pasiekimus socialinėje srityje, įskaitant užimtumo didinimą ir skurdo mažinimą. Šalininkai jį sieja su socialine pažanga, o oponentai laiko politinių ir ekonominių problemų simboliu.

Didžiausioje Lotynų Amerikos šalyje balsavimo teisę turi 159 mln. gyventojų. Preliminarūs rezultatai turėtų būti paskelbti naktį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų