Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijos rinkimus laimėjo da Silva, jo varžovas nori anuliuoti rezultatus

2026-10-26 06:48 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 06:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Brazilijos kairiųjų pažiūrų prezidentas Luizas Inácio Lula da Silva sekmadienį pasiekė įspūdingą pergalę rinkimuose, tačiau jo varžovas Flávio Bolsonaro atsisako pripažinti pralaimėjimą ir pareiškė sieksiantis jų rezultatus anuliuoti.

Brazilijos rinkimus laimėjo da Silva, jo varžovas nori anuliuoti rezultatus EPA

Brazilijos kairiųjų pažiūrų prezidentas Luizas Inácio Lula da Silva sekmadienį pasiekė įspūdingą pergalę rinkimuose, tačiau jo varžovas Flávio Bolsonaro atsisako pripažinti pralaimėjimą ir pareiškė sieksiantis jų rezultatus anuliuoti.

REKLAMA
0

L. da Silvos pergalė reiškia, kad Brazilija atsilaikė prieš konservatyvumo bangą, dėl kurios daugelis šalių, įskaitant Argentiną, Čilę, Kolumbiją ir Peru, JAV prezidento Donaldo Trumpo remiamos pasuko į dešinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant prognozių, antradienį 81-ąjį gimtadienį švęsiantis kairiųjų lyderis iškovojo teisę prezidento poste likti jau ketvirtą kadenciją – tai precedento neturintis atvejis.

REKLAMA
REKLAMA

Oficialiais rezultatais, L. da Silva surinko 51,8 proc. balsų, o F. Bolsonaro – 48,2 proc. Už dabartinį prezidentą balsavo maždaug 4,4 mln. daugiau rinkėjų nei už jo varžovą.

REKLAMA

Senatorius F. Bolsonaro yra buvusio kraštutinių dešiniųjų prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. Pastarasis atlieka 27 metų laisvės atėmimo bausmę už mėginimą įvykdyti valstybės perversmą po pralaimėjimo L. da Silvai 2022 m. rinkimuose.

Sekmadienį vykusius rinkimus lydėjo sumaištis, Aukščiausiajam Teismui nusprendus pratęsti balsavimą dviem valandomis, nors kai kurios rinkimų apylinkės jau buvo uždarytos.

REKLAMA
REKLAMA

Toks sprendimas priimtas L. da Silvos prašymu, šiam pasiskundus, kad įvairiuose miestuose buvo sustabdytas autobusų eismas ir taip gyventojams sutrukdyta balsuoti.

F. Bolsonaro taip pat prašė pratęsti balsavimą kai kuriuose regionuose dėl smarkių liūčių, tačiau teismo sprendimą pavadino „nepriimtinu“ ir „nešvariu triuku“.

„Neįmanoma pripažinti šių rezultatų. Reikalausiu šiuos rinkimus anuliuoti“, – rimtu veidu per trumpą Brazilijos sostinėje pasakytą kalbą pareiškė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo 1989 m., kai pasibaigus karinei diktatūrai Brazilijoje pirmą kartą surengti tiesioginiai prezidento rinkimai, nė vienam pirmajame ture pralaimėjusiam kandidatui nebuvo pavykę laimėti antrojo turo.

„Žmonės atėjo balsuoti, nes mums pavyko juos įtikinti, kad balsuoti yra labai svarbu siekiant užtikrinti demokratiją šalyje“, – pirmuosiuose komentaruose po pergalės sakė L. da Silva.

REKLAMA

Rio de Žaneire griaudėjo fejerverkai ir aidėjo vuvuzelų garsai, o San Paulo gatves užplūdo tūkstančiai raudonai – L. da Silvos Darbininkų partijos spalva – apsirengusių pergalę švenčiančių žmonių.

Lulos kova

Po pralaimėjimo pirmajame ture kairieji ėmėsi aktyvių veiksmų – rengė didžiulius mitingus su šūkiu „Neleiskime Bolsonaro grįžti“ ir pertvarkė savo komunikacijos socialiniuose tinkluose strategiją.

REKLAMA

Rinkėjų, nedalyvavusių balsavime, dalis, palyginti su pirmuoju turu, sumažėjo nuo 21 iki 19 proc.

Įnirtinga kova socialiniuose tinkluose įtraukė ir „WhatsApp“, „Facebook“ bei „Instagram“ valdančią bendrovę „Meta“, kurią L. da Silvos rinkimų štabas apkaltino „manipuliuojant algoritmais“ ir taip teikiant pirmenybę jo varžovui.

„Meta“ šiuos kaltinimus paneigė, tačiau pripažino, kad dalis L. da Silvos rinkimų kampanijos reklamų dėl techninių klaidų buvo išjungtos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turėsime užsiimti jų reguliavimu“, – po pergalės kalbėdamas apie socialinių tinklų bendroves pasakė L. da Silva.

Įnirtinga rinkimų kampanija, paženklinta ne aibe skandalų ir abipusių kaltinimų, atskleidė gilius visuomenės susiskaldymo procesus, kurie Braziliją kamuoja pastarąjį dešimtmetį.

Susiskaldžiusi šalis

Tačiau beveik pusė rinkėjų, trokštančių permainų, balsavo prieš ketvirtąją kadenciją pradėsiantį L. da Silva.

REKLAMA

Skurde užaugęs politikas 2003 m. tapo prezidentu, o 2006 m. buvo perrinktas.

L. da Silva įspūdingai sugrįžo į valdžią po 2022 m. rinkimų, nors prieš tai daugiau kaip 18 mėnesių kalėjo dėl korupcijos skandalo.

Dėl procesinių priežasčių jam pateikti kaltinimai buvo panaikinti.

Per trečiąją jo kadenciją sumažėjo infliacija ir nedarbas, milijonai žmonių išbrido iš bado, tačiau daugelį rinkėjų slėgė didelės pragyvenimo išlaidos ir nusikalstamumas.

REKLAMA

45 metų F. Bolsonaro stengėsi prisistatyti nuosaikesniu ir linksmesniu politiku nei jo tėvas. Jam pavyko suburti konservatyvius rinkėjus ir mažiau ideologiškai angažuotus žmones, trokštančius permainų.

2030 m. baigiantis jo naujajai kadencijai, jau dabar vienam iš vyriausių pasaulio lyderių L. da Silvai bus 85-eri.

Jam taip pat teks dirbti su priešiškai nusiteikusiu Kongresu, kuriame dominuoja dešinieji.

L. da Silvos rinkimų kampanijoje daug dėmesio skirta šalies, kuriai JAV prezidento D. Trumpo administracija daro prekybinį ir diplomatinį spaudimą, suverenitetui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ši šalis nesutiks būti kieno nors galiniu kiemu“, – sekmadienį pareiškė jis.

L. da Silva sulaukė Čilės kraštutinių dešiniųjų prezidento Jose Antonio Kasto ir Ekvadoro dešiniųjų prezidento Danielio Noboa, kurie abu yra artimi D. Trumpo sąjungininkai, sveikinimų.

Jį pasveikino ir Meksikos kairiųjų pažiūrų prezidentė Claudia Sheinbaum.

„Tegyvuoja demokratija, Brazilijos žmonės laimėjo“, socialiniame tinkle „X“ parašė jį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kokią įtaką kuro kainoms turės Trumpo ir Putino susitarimas? Ekonomistas: „Labai gali būti tas atvejis...“ (EPA ir Canva nuotr. koliažas)
Putinas trina rankomis? Štai kokią dovanėlę jam padovanojo Trumpas (119)
NATO, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
Kas nutiks, jei Rusija ryžtųsi pulti NATO valstybes? (91)
Donaldas Trumpas EPA
Dėl Ukrainos Trumpas rizikuoja daugiau nei atrodo: ekspertas paaiškino kodėl (17)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų