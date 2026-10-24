Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sieks perrinkimo

„Jau kurį laiką svarsčiau, ar dalyvauti ateinančiuose rinkimuose. Šiandien galiu pasakyti, kad sprendimą priėmiau – kandidatuosiu į Klaipėdos rajono merus“, – feisbuke rašė politikas.
B. Markauskas rajono meru renkamas nuo 2019 metų, tad dabar jis sieks trečiosios kadencijos.
„2019 metais su komanda nusibrėžėme aiškią viziją ir kryptį, kur einame, bei suplanavome ir pradėjome svarbius darbus. Antroje kadencijoje tęsėme pradėtus projektus ir ambicingai planavome bei ruošėmės naujiems“, – teigė „valstietis“.
„Manau, kad esame tikrai gerame kelyje ir trečioje kadencijoje, jei sulauksiu jūsų pasitikėjimo, su komanda parodysime, kad galime išspręsti ir kitus dešimtmečius nespręstus klausimus“, – pridūrė jis.
Pasak B. Markausko, Klaipėdos rajonas per jo vadovavimą pasikeitė neatpažįstamai, bet jis tvirtino dar turintis nebaigtų darbų, kuriuos nori tęsti.
Savivaldos rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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