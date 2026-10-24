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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę, kaip atrodo broliai Lavrinovičiai, žmonės sutriko: sunku atpažinti

2026-10-24 10:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 10:13
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Broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai kaip reikiant nustebino – buvę krepšininkai parodė tokį įvaizdį, kad atpažinti juos tebuvo galima iš balso. 

Broliai Lavrinovičiai
GALERIJA (19)

Broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai kaip reikiant nustebino – buvę krepšininkai parodė tokį įvaizdį, kad atpažinti juos tebuvo galima iš balso. 

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„YouTube“ platformoje pasirodė standu-up šou „Sudeginti tiltai 2“ anonsas.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jankevičius ir Klajumas įsivėlė į nelegalių kovų klubą
 

Broliai Lavrinovičiai nustebino

Paviešintame video prie pagrindinių herojų Justino Jankevičiaus bei Dominyko Klajumo prisijungė ne tik scenoje drauge pasirodysiantys Benas Lastauskas bei Laura Dragūnaitė, bet ir Raimondas Šilanskas, Markas Žukauskas, Monika Šalčiūtė, Paulius Vaitiekūnas, broliai Lavrinovičiai ir kt. Savo užkadrinį balsą sutiko paskolinti net pati Inga Valinskienė.

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Būtent brolių Lavrinovičių įvaizdis sulaukė internautų dėmesio – vaizdo įraše jie pasirodė gerokai pasikeitę. 

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Abu broliai čia matyti su imtynininkų kaukėmis ir įsijautę į netikėtus vaidmenis. 

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„Sveikas, Jankevičiau, ačiū, kad pakvietei mus čia. Mums po to anekdotų šou tikrai reikėjo kažkam į snukį duoti“, – vaizdo įraše juokavo broliai Lavrinovičiai. 

Primename, kad „Sudeginti tiltai 2“ gruodžio-sausio mėnesiais atvyks į Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus bei Kauno arenas.

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