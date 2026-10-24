Išvydę, kaip atrodo broliai Lavrinovičiai, žmonės sutriko: sunku atpažinti

„YouTube“ platformoje pasirodė standu-up šou „Sudeginti tiltai 2“ anonsas.
Broliai Lavrinovičiai nustebino
Paviešintame video prie pagrindinių herojų Justino Jankevičiaus bei Dominyko Klajumo prisijungė ne tik scenoje drauge pasirodysiantys Benas Lastauskas bei Laura Dragūnaitė, bet ir Raimondas Šilanskas, Markas Žukauskas, Monika Šalčiūtė, Paulius Vaitiekūnas, broliai Lavrinovičiai ir kt. Savo užkadrinį balsą sutiko paskolinti net pati Inga Valinskienė.
Būtent brolių Lavrinovičių įvaizdis sulaukė internautų dėmesio – vaizdo įraše jie pasirodė gerokai pasikeitę.
Abu broliai čia matyti su imtynininkų kaukėmis ir įsijautę į netikėtus vaidmenis.
„Sveikas, Jankevičiau, ačiū, kad pakvietei mus čia. Mums po to anekdotų šou tikrai reikėjo kažkam į snukį duoti“, – vaizdo įraše juokavo broliai Lavrinovičiai.
Primename, kad „Sudeginti tiltai 2“ gruodžio-sausio mėnesiais atvyks į Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus bei Kauno arenas.