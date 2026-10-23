Linksmybių naktis baigėsi tragedija – vyras net nesapnavo baisiausiame košmare apie tai

Pirmosios instancijos teismas už sunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų ir viešosios tvarkos pažeidimą skyrė smurtautojui 5 metus kalėjimo.
Lietuvos apeliacinis teismas kaltinimo nepakeitė, tačiau galutinę bausmę sumažino iki 4 metų ir 6 mėnesių.
Konfliktas bare baigėsi skausmingai
Karolis (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) 2025 m. sausio 1-osios naktį bare, Taikos prospekte, be pateisinamos priežasties puolė Vadimą.
Teismas nustatė, kad smūgiai kumščiu į veidą buvo suduoti pašalinių žmonių akivaizdoje ir dėl chuliganiškų paskatų.
Nukentėjusiajam buvo sužalota kairė akis. Vyras prarado regėjimą ta akimi, jam nustatytas 35 proc. darbingumo lygis.
Pirmosios instancijos teismas iš Karolio taip pat priteisė 1,7 tūkst. eurų gydymo išlaidų, 1,2 tūkst. eurų turtinės ir 50 tūkst. eurų neturtinės žalos nukentėjusiajam atlyginimą.
Gynyba Apeliaciniame teisme mėgino įrodyti, kad konfliktą išprovokavo pats Vadimas. Skunde teigta, kad nukentėjusysis priekaištavo Karoliui dėl tariamo dėmesio jo žmonai ir spjovė jam į veidą. Pasak gynėjo, toks elgesys nuteistąjį stipriai įžeidė ir sukėlė didelį susijaudinimą.
„Toks nukentėjusiojo elgesys iššaukė atsakomuosius Karolio veiksmus – smūgių sudavimą kumščiu nukentėjusiajam į veidą ir tolimesnes grumtynes“, – tokia pozicija išdėstyta apeliaciniame skunde.
Prašė perkvalifikuoti veiką
Gynėjas prašė sunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų perkvalifikuoti į sunkų sveikatos sutrikdymą labai susijaudinus, skirti ne didesnę kaip 2 metų bausmę ir jos vykdymą atidėti.
Alternatyviai prašyta bent sumažinti laisvės atėmimą iki 4 metų. Taip pat siekta neturtinės žalos sumą sumažinti iki 20 tūkst. arba 40 tūkst. eurų.
Lietuvos apeliacinis teismas šios konflikto versijos nelaikė pagrindu keisti nusikalstamos veikos kvalifikaciją.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad Klaipėdos apygardos teismas įrodymus ištyrė tinkamai ir pagrįstai nustatė, jog Karolio veiksmai atitinka sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl chuliganiškų paskatų bei viešosios tvarkos pažeidimo požymius.
Tačiau apeliacinė instancija rado pagrindą koreguoti bausmę. Iš nuosprendžio pašalinta atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikaltimai padaryti būnant recidyvistu.
Pats Karolis ir toliau liko pripažintas recidyvistu, tačiau ši aplinkybė nebelaikyta atskira bausmę sunkinančia aplinkybe.
Kalės pusmečiu trumpiau
Už sunkų sveikatos sutrikdymą Karoliui paskirta 5 metų bausmė sumažinta iki 4 metų ir 6 mėnesių, o už viešosios tvarkos pažeidimą – nuo 8 iki 6 mėnesių. Bausmes subendrinus galutinė bausmė tapo 4 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo.
Kita pirmosios instancijos nuosprendžio dalis, įskaitant nukentėjusiajam priteistą žalą, nepakeista. Apeliacinis teismas taip pat atsisakė iš nuteistojo išieškoti 191 eurą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, įvertinęs jam paskirtą realią laisvės atėmimo bausmę ir priteistas žalos sumas.
Teismas nepakeitė iš Karolio nukentėjusiajam priteistos 50 tūkst. eurų neturtinės žalos sumos.
Apeliacinė instancija taip pat paliko galioti sprendimą dėl 2,4 tūkst. eurų nukentėjusiojo atstovavimo išlaidų.
Apeliacinė instancija bylą nagrinėjo pagal nuteistojo pusės skundą ir vertino tiek veikos kvalifikaciją, tiek paskirtos bausmės pagrįstumą.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos, tačiau įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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