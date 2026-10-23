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Iš NKSC – žinia: negauta pranešimų apie galimus įsilaužimus dėl paveiktos programinės kalbos

2026-10-23 21:29 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 21:29
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Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas Antanas Aleknavičius sako, kad Lietuvoje kol kas nėra gauta nė vieno pranešimo apie kibernetinius incidentus arba galimus įsilaužimus į interneto svetaines dėl PHP programinio kodo spragos.

Internetinis sukčiavimas, kibernetinės grėsmės BNS Foto

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas Antanas Aleknavičius sako, kad Lietuvoje kol kas nėra gauta nė vieno pranešimo apie kibernetinius incidentus arba galimus įsilaužimus į interneto svetaines dėl PHP programinio kodo spragos.

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Tačiau, pasak A. Aleknavičiaus, tai nereiškia, kad jų negali atsirasti ateityje, nes grėsmės lygis išlieka aukštas.

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„Šią dieną kibernetinių incidentų nesame užfiksavę. Reikia pasakyti, kad privalomumas, kas mums privalo pranešti, palyginti su svetainių mastu Lietuvoje, yra tikrai nedidelis“, – penktadienį LRT televizijai sakė NKSC vadovas.

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Anot A. Aleknavičiaus, Lietuvoje yra 1,4 tūkst. svetainių, kurios privalo centrą informuoti apie kibernetinius incidentus, o likusios tai gali padaryti savanoriškai: „Kol kas niekas nepranešė, reiškia, arba spėjome susitvarkyti, kas yra pliusas, arba tiesiog dar nepamatėme.“

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Trečiadienį įstaigas dėl tarptautiniu mastu paskelbtos informacijos apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode įspėjusio NKSC vadovo teigimu, grėsmės lygis toliau siekia 9,5 balo iš dešimties.

„Pati grėsmė iš esmės nesikeičia, nes ji susijusi su galimybe daryti poveikį informacinėms sistemoms. Grėsmės vertinimas nesikeičia, nes pažeidžiamumas yra išnaudojamas. Yra didelė tikimybė, kad jis bus išnaudotas, jeigu nesiimsime priemonių“, – sakė A. Aleknavičius.

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„Didieji prieglobos paslaugų teikėjai, galėję automatizuotai pašalinti šią grėsmę ir įdiegti atnaujinimus daugelyje svetainių, tai padarė dar vakar. Apimtis iš tiesų yra ženkliai sumažėjusi“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, A. Aleknavičius ketvirtadienį sakė, kad šalyje nustatyta apie šimtą dėl PHP programinio kodo spragos pažeidžiamų svetainių, šią programavimo kalbą iš viso naudoja iki 90 proc. šalies svetainių.

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Anot jo, penktadienį dėl PHP programinio kodo spragos liko nesutvarkytos 36 interneto svetainės.

„Klausimas, kiek mes spėjame greitai sureaguoti ir kiek mes turėjome piktavalių, kurie bandė įsilaužti. Kitas klausimas – kiek mes stebime savo informacines sistemas ir pastebime pokyčius, nes mūsų gebėjime įsivertinti (...), yra mūsų kompetencijos klausimas“, – teigė NKSC vadovas.

BNS rašė, kad dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą pasauliniu mastu trečiadienį laikinai išjungęs beveik visas paslaugas, Registrų centras (RC) didžiąją jų dalį jau atkūrė, o likusias planuoja atstatyti per savaitgalį.

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