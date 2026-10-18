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Lietuvoje per metus perpus sumažėjo kibernetinių incidentų

2026-10-18 15:12 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 15:12
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Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) užfiksavo 1 172 kibernetinius incidentus – perpus mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai jų registruota 2 451.

Dirbtinis intelektas jau dabar prilygsta vidutinių gabumų programuotojui SCANPIX

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) užfiksavo 1 172 kibernetinius incidentus – perpus mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai jų registruota 2 451.

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NKSC duomenimis, daugiausia incidentų šiemet buvo susiję su informacijos rinkimo atakomis – jų užfiksuota 499. Sukčiavimo atvejų registruota 354.

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Kibernetinės grėsmės neišnyko

NKSC vadovas Antanas Aleknavičius pabrėžia, kad mažesnis registruotų kibernetinių incidentų skaičius nereiškia, kad grėsmės išnyko.

„Kibernetiniai nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo tikslų, o gyventojai ir neapsaugotos organizacijų sistemos tampa lengviausiu jų taikiniu. Todėl svarbu ne tik žinoti apie galimas grėsmes, bet ir gebėti jas atpažinti bei tinkamai reaguoti“, – pranešime cituojamas A. Aleknavičius.

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Tuo metu tarp aktualiausių grėsmių šalies įmonėse ir organizacijose išlieka duomenų viliojimas, paskirstytosios paslaugų trikdymo (DDoS) atakos ir įsilaužimai į informacines sistemas. Kiek rečiau fiksuojami išpirkos reikalaujančių kenkėjiškų programų incidentai bei pažangių nuolatinių grėsmių veikla.

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„Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius NKSC užregistravo 64 įsilaužimo incidentus, iš kurių dauguma buvo susiję su neteisėtos prieigos gavimu. Taip pat fiksavome 34 informacijos rinkimo ir 21 paslaugų trikdymų incidentą. Išpirkos reikalaujančių kenkėjų ir APT veiklų iš viso užregistruota vos 11 atvejų“, – vardijo A. Aleknavičius.

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Jo teigimu, organizacijų kibernetinis atsparumas priklauso ne tik nuo technologinių sprendimų, bet ir nuo darbuotojų pasirengimo. Pasak jo, užtenka vos vieno neatsargaus veiksmo, kuris gali atverti kelią kibernetiniam incidentui.

„Pakanka darbuotojui atsidaryti kenkėjišką nuorodą, atskleisti prisijungimo duomenis ar nepastebėti įtartino laiško. Dėl šios priežasties kibernetinis saugumas neturėtų būti vien IT specialistų atsakomybė – kiekvienas darbuotojas turi suprasti pagrindines kibernetines grėsmes ir žinoti, kaip elgtis su jomis susidūrus“, – tvirtino  A. Aleknavičius.

NKSC primena, kad stiprinti kibernetinio saugumo kompetencijas gyventojai ir organizacijų darbuotojai gali nemokamuose centro mokymuose. Juose supažindinama su aktualiausiomis grėsmėmis, jų atpažinimo būdais ir praktiniais kibernetinės higienos principais. 

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