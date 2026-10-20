Švedijoje – kraupus lietuvio įtūžis: paaiškėjo, kas jo laukia

Lietuvoje jam teks atlikti 2 metų laisvės apribojimo bausmę ir 75 valandas neatlygintinų darbų. Nusikaltimas įvyko 2025 metų gruodžio 13 dieną viename Švedijos mieste.
Remiantis Švedijos teismo nuosprendžiu, Saulius (vardas straipsnyje pakeistas – aut. past.) tyčia kelis kartus sudavė nukentėjusiajai į veidą ir rankas.
Vyras taip pat tampė moterį už plaukų. Jai buvo sukeltas skausmas, liko įbrėžimų ir paraudimų. Švedijos teisėsauga lietuvio veiksmus įvertino kaip nusikalstamą smurtą.
Vietos apylinkės teismas nuosprendį priėmė 2025 metų gruodžio 17 dieną. Jis įsiteisėjo 2026 metų sausio 7-ąją.
Švedijoje Sauliui buvo paskirtas 2 metų laisvės apribojimas be intensyvios priežiūros. Kartu jis įpareigotas neatlygintinai dirbti 75 valandas.
Bausmę perdavė vykdyti Lietuvai
Kadangi nuteistasis yra Lietuvos pilietis ir bausmė turėjo būti vykdoma jo gyvenamojoje valstybėje, Švedijos institucijos kreipėsi dėl nuosprendžio pripažinimo. Kauno apylinkės teismas patikrino, ar nėra pagrindų atsisakyti vykdyti užsienio valstybės sprendimą.
Teismas nustatė, kad Švedijoje aprašytas smurtas atitinka ir Lietuvos baudžiamajame kodekse numatytą fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą. Todėl užsienio teismo sprendimas gali būti pripažintas ir vykdomas Lietuvoje.
Pati bausmė nebuvo sugriežtinta. Jos rūšis ir trukmė palikta tokia pati, kokią paskyrė Švedijos teismas, tik pritaikyta Lietuvos teisėje numatytai vykdymo tvarkai.
Turės dirbti visuomenės labui
Sauliui Lietuvoje paskirtas 2 metų laisvės apribojimas be intensyvios priežiūros. Per 5 mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios jis turės neatlygintinai išdirbti 75 valandas.
Darbai galės būti atliekami sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose arba nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmonėmis ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis.
Į bausmės laiką bus įskaitytas laikotarpis nuo 2026 metų sausio 7 dienos, kai Švedijos nuosprendis įsiteisėjo, iki Lietuvos teismo nutarties įsiteisėjimo. Taip užtikrinama, kad tas pats laikotarpis nebūtų skaičiuojamas du kartus ar nepagrįstai prarastas.
Bausmės vykdymo pradžia bus laikoma diena, kai įsiteisėjusią nutartį gaus ją vykdanti institucija. Ji taip pat prižiūrės, kaip nuteistasis laikosi laisvės apribojimo sąlygų ir atlieka paskirtus neatlygintinus darbus.
Užsienio teismo sprendimo pripažinimas nereiškė, kad Kauno teismas iš naujo nagrinėjo kaltės klausimą ar apklausė nukentėjusiąją. Švedijoje priimtas ir įsiteisėjęs nuosprendis jau buvo galutinis, o Lietuvoje spręsta, ar ir kaip paskirtą bausmę galima vykdyti pagal vietos teisę.
Teismas sulygino abiejų valstybių teisines normas ir nustatė vadinamąjį abipusį baudžiamumą: smūgiai, plaukų tampymas, skausmas bei paviršiniai sužalojimai užtrauktų baudžiamąją atsakomybę ir Lietuvoje.
75 valandų darbų pareiga nėra atskira nauja bausmė, kurią savo nuožiūra pridėjo Lietuvos teismas. Ji buvo Švedijos sprendimo dalis, todėl perkelta į Lietuvos vykdymo sistemą parenkant vietos įstaigas, kuriose tokie darbai gali būti atliekami.
Nutartyje taip pat sureguliuotas laiko įskaitymas ir dokumentų perdavimas probacijos tarnybai. Tai svarbu, nes tarp Švedijos nuosprendžio įsiteisėjimo ir jo faktinio vykdymo Lietuvoje praėjo laiko, kuris negali būti ignoruojamas nuteistojo nenaudai.
Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
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