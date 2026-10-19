Tyrėjai skelbia, kad dažnai jaunuoliai grasinimus internete skelbia tiesiog trokšdami dėmesio. Tačiau teisėsauga tiria ir tyčinio kurstymo versiją. O rusų struktūros išnaudojo krizę – internete botai kurstė dar daugiau neapykantos.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lenkijoje – smurto banga ugdymo įstaigose
Dėl valdžios susiskaldžiusi, Rusijos provokacijų baimėje gyvenanti Lenkija išgyvena dar vieną krizę – smurto bangą. Praėjusią savaitę 19-metis Ostrolenkos profesinėje mokykloje peiliu sužeidė 10 žmonių. Netoli Vyškuvo 15-metis peiliu mirtinai sužalojo pradinės mokyklos ūkvedę, dar tris darbuotojus sužeidė.
Varšuvoje 21-erių studentė, kolegijoje, kurioje mokėsi, peiliu sužeidė dvi jaunas moteris. Visi išpuoliai įvyko aplink Varšuvą.
„Kaip keturių vaikų mama, aš tiesiog pasibaisėjusi dėl to, kas vyksta“, – sakė vadybininkė Dorota Czekaj.
Po išpuolių, interneto herojai veidus užsidengę kaukėmis ir mosikuodami peiliais ėmė kurstyti rengti išpuolius. Virtualioje erdvėje žaibiškai paplito gandas apie planuojamas vadinamąsias mirties lenktynes ir kruvinąjį penktadienį.
„Pati žinau, kad daug paauglių nešiojasi ginklus, nes bijo dėl savo saugumo. Vaikinai dažnai nešiojasi peilius ar kitus įrankius, bet kiek iš jų iš tiesų priklauso tai grupei ir kelia realią grėsmę“, – kalbėjo gyventoja Nikola Wyszkowo.
Kai kuriuos smurtui įkvėpė kompiuteriniai žaidimai
Policija pradėjo masinę operaciją: 24 tūkst. lenkų pareigūnų patikrino beveik 80 tūkst. įstaigų, sulaikė bemaž 200 grasinimus skelbusių jaunuolių, tarp jų daug nepilnamečių. Tačiau apklausus sulaikytuosius, paaiškėja, kad „kruvinasis penktadienis“ tėra virtuali legenda.
„Po apklausų ir sulaikymų paaiškėjo, kad dauguma atvejų tėra tiesiog neatsakingo jaunuolių elgesio klausimas“, – tikino vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.
Tokie grasinimai, pasak pareigūnų, dažnu atveju tėra dėmesio troškimas arba aklas mėgdžiojimas. Kelis sulaikytuosius smurtui įkvėpė kompiuteriniai žaidimai. Lenkijoje gyvenantis lietuvis Laurynas Vaičiūnas pasakoja, kad 37-erių Vyškuvo mokyklos ūkvedę pražudęs 15-metis, išpuoliui treniravosi populiariame video žaidime „Roblox“.
„Tas jaunuolis, kuris dabar yra sulaikytas, susikūrė sau mokyklos maketą ir bandė atkartoti, treniruotis įvykdyti tokį išpuolį prieš savo mokyklą. Atvyko į mokyklą su kamera, siekė filmuoti ir norėjo transliuoti gyvai tą įvykį“, – aiškino Rytų Europos kolegijos vadovas Laurynas Vaičiūnas.
Iš sulaikytų jaunuolių konfiskuoti ginklai, dažniausiai peiliai. Dauguma buvo paleisti, rimtesni įtarimai pareikšti bemaž dešimt sulaikytųjų.
„Pavienius atvejus įkvepia ekstremistinės pažiūros, siejamos su nacių kultūra ir kraštutine dešine“, – minėjo policijos generalinis inspektorius Marekas Boronas.
Nacionaliniu mastu Lenkijoje vykdomas ne tik tyrimas, bet ir saugumo operacija. Patruliuoti prie mokymosi įstaigų pasiųsti apie 20 tūkst. pareigūnų.
„Visi veiksmai tęsis, kol turėsime paaiškinimą dėl visų incidentų, kurie įvyko pastarosiomis dienomis“, – sakė Marcinas Kierwinskis.
Lenkijoje sustiprėjo rusų botų veikla
Sutapimais lenkų teisėsauga netiki ir aiškinasi, ar jaunuoliai smurtauti nebuvo pastūmėti. Įrodymų, kad vyko organizuotas kurstymas lenkai neturi, tačiau pastebi, kad krizę išnaudojo rusų struktūros.
„Pastebėjome atvejus, kai situacija dėl išpuolių mokyklose yra išnaudojama dezinformacijai skleisti. Pasirodė pranešimų apie Rusijos botų veiklą, kurie intensyvina veiklą, susijusią su dezinformacija ir pastangomis ją atremti“, – pasakojo skaitmeninės plėtros ministras Krzysztofas Gawkowkis.
Negana to, savaitgalį pranešta apie sužlugdytą pasikėsinimą į premjerą Donaldą Tuską ir gynybos ministrą. Rytų Europos kolegijai Vroclave vadovaujantis lietuvis L. Vaičiūnas pastebi, kad šiuo atveju pareigūnai siuntė žinią interneto drąsuoliams.
„Galiausiai, kai asmuo buvo sulaikytas, pasirodo tai irgi atrodo labiau kaip internetinis fanatikas, o ne reali grėsmė. <...> Ir irgi signalas, kad turbūt keičiasi Lenkijos policijos požiūris į neapykantą internete“, – kalbėjo L. Vaičiūnas.
Internete nužudyti D. Tuską grasinęs 66-erių lenkas, policijos įvardijamas kaip Krzysztofas N. Jam pateikti devyni kaltinimai, tarp jų – bandymas įvykdyti valstybės perversmą, už tai gresia nuo 2 iki 15 metų įkalinimas.
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