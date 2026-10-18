Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės skulptūra papiktino istorikus: „Elgiamės kaip teroristai“

2026-10-18 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 21:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje iškilusi skulptūrinė kompozicija Žygimantui Augustui ir Barborai Radvilaitei – dvi bronzinės kaukolės, padengtos 24 karatų aukso lapeliais, sulaukė kritikos. Jos autorius pasakoja norėjęs kalbėti apie žmogaus laikinumą ir per amžius išliekantį atminimą. Tačiau dalis kalbintų vilniečių ir istorikų tikina, kad nė nepasakytų, kam ši kompozicija skirta. 

Vilniuje iškilusi skulptūrinė kompozicija Žygimantui Augustui ir Barborai Radvilaitei – dvi bronzinės kaukolės, padengtos 24 karatų aukso lapeliais, sulaukė kritikos. Jos autorius pasakoja norėjęs kalbėti apie žmogaus laikinumą ir per amžius išliekantį atminimą. Tačiau dalis kalbintų vilniečių ir istorikų tikina, kad nė nepasakytų, kam ši kompozicija skirta. 

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. 

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės skulptūra

REKLAMA
REKLAMA

Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės skulptūra

Vietoj karališkų portretų – dvi aukso spalvos Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės kaukolės. Tokia skulptūra iškilo Vilniuje, simbolizuojanti vieną garsiausių Lietuvos meilės istorijų. Skulptūros autorius sako taip norėjęs priminti, kad žmogus laikinas, o jo istorija gali išlikti šimtmečius. 

REKLAMA

Beveik dviejų metrų aukščio skulptūrinė kompozicija sukurta iš granito ir auksuotos bronzos, kaukolės, padėtos ant pagalvės ir padengtos 24 karatų aukso lapeliais. Skulptorius Gediminas Piekuras bronzines kaukoles kūrė dvejus metus. O kompozicijos įgyvendinimas kainavo 60 tūkstančių eurų. 

„Ką atrinkti sprendė 12 žmonių ir net penki iš jų, galima sakyti pusė, pirmuosius balsus atidavė Gedimino Piekuro skulptūrai“, – sako Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Šitas kūrinys asocijuojasi su Barboros Radvilaitės palaikų atradimu. Žinoma, kad po 1931 metų potvynių Katedros sienas ir pamatus reikėjo tvirtinti, ir pradėjus kasinėti Katedrą atsivėrė Valdovų palaidojimai“, – pasakoja menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė. 

Neatsitiktinė ir Vrublevskių bibliotekos vieta, kurioje iškilo skulptūra. XVI amžiuje čia pat stovėjo Radvilų rūmai, o netoliese rezidavo Žygimantas Augustas. Būtent su šia Vilniaus dalimi siejama ir jųdviejų meilės istorija. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pasak vienos legendos, maždaug šitoje vietoje, į rūmų teritorijos kitapus gatvės, į šią Vilnelės pusę, karalius Žygimantas Augustas liepė pastatyti tiltelį, kad galėtų su savo mylimąja susitikti“, – pasakoja Sigitas Narbutas. 

Vilniečių nuomonės išsiskyrė

Vieni kalbinti vilniečiai iškilusia skulptūra džiaugiasi. 

REKLAMA

„Ne tik žmogus – visi gyviai turi kaukoles, stuburus, smegenis, turi plaukus ir tegul būna.“ 

„Radvilų paveldas toks yra nykstantis, tai kaukolės tą ir demonstruoja, sakyčiau taip.“ 

Tačiau kiti kritikuoja – be papildomo paaiškinimo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės istoriją čia įžvelgti jiems sunku. 

REKLAMA

„Pirma mintis – panaši kaip Meksikoje, labai populiarios kaukolės. <...> Aš būčiau linkusi į klasikinį atvaizdavimą, kad nereikėtų spėlioti ir būtų šiek tiek akivaizdžiau, kas būtų įamžinta.“ 

„– Auksas, mirtis. – O tau? – Nežinau, man trupučiuką žiauriai atrodo, bet galima pamąstyti giliau. – Čia Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. Ar jums kiltų tokia pirma mintis pamačius? – Visai ne.“ 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„– Kaip jums šita skulptūra? – Nu, nekaip. – Kodėl? – Nu nežinau…“ 

Skulptūrą kritikuoja ir istorikai

Kritikos skulptūrai negaili ir istorikai. Jų teigimu, toks įamžinimas pernelyg neperteikia ir nutolsta nuo istorijos. 

„Elgiamės kaip teroristai. Drįstu spėti, kad Žygimantas Augustas ir Barbora tokį paminklinį kūrinį būtų palaikę paskviliu“, – kritikuoja istorikas Aivas Ragauskas. 

REKLAMA

„Mane nustebino, kad beveik visi neigiami atsiliepimai buvo pagrįsti kokiomis nors emocijomis, ne argumentais, tai su tokiais atsiliepimais labai sunku bendrauti“, – sako Vrubleskių bibliotekos direktorius S. Narbutas. 

„Mes turbūt skirtingai įsivaizduojame, ką reiškia meilė ir kokia ta istorija turėtų būti. Aš manau, kad tas estetinis pavidalas neatliepia tikrosios tos istorijos“, – nuomonę grindžia istorikas Algis Bitautas. 

REKLAMA

Istoriko Algio Bitauto teigimu, mirties simbolika šioje skulptūroje nėra atsitiktinė, mat Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilę lydėjo pasipriešinimas bei netektys. 

„Toms vedyboms labai priešinosi Žygimanto Augusto motina – karalienė Bona Sforca, vėlgi, kadangi buvo vienoje valstybėje su Lenkija – ir lenkų didikams, ir ponams nepatiko“, – pasakoja istorikas. 

Nepaisant kilusių diskusijų, skulptūra lieka savo vietoje. O daugiau apie jos idėją, simbolius praeiviai gali sužinoti nuskenavę ant skulptūros pagrindo esantį QR kodą. 

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.

Spalio 18 d. TV3 Žinios. Putino gimtinėje – didžiausia ataka per visą karo laikotarpį: griaudėjo sprogimai, kilo juodų dūmų stulpai
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Chaosas ir smurtas Prancūzijoje: tūkstančiai protestuotojų siaubia parduotuves
Spalio 18 d. TV3 Žinios. „Net namas sudrebėjo“: liudininkai prabilo apie lemtingas sprogimo akimirkas Pasvalio rajone
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Prisiminė profesoriaus Vytauto Landsbergio šokį: „Kaip bitė, tokiu lengvu žingsneliu“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Trumpas tiesioginiame eteryje pažemino Ukrainos lyderį: „Aš nesu didelis Zelenskio gerbėjas“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Aštri pareigūnų reakcija į kitų metų biudžetą: „Tai tikrai yra apgailėtina, nepriimtina“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. 7 vizitai per metus – Benkunsko elgesys stadione kelia įtarimų: politinis žingsnis ar nuoširdus rūpestis?
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Liūdnos žinios pirkėjams: štai, kokie produktai brangs
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Netikėtas svečias Šiaulių rajone: kamera naktį užfiksavo miške slampinėjančią mešką
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda įkirto finansų ministrui: „Būtų gerai, kad jis pagarbiau bendradarbiautų“
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Iš teismo pabėgo vagyste įtariamas Maroko pilietis
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Dar vienas JAV smūgis Ukrainai – ne tik ribojo žvalgybos duomenis, bet ir sumažino „Starlink“ sistemų veikimo greitį
Spalio 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Stiprios liūtys ir potvyniai lietuvių pamėgtoje vietoje: neišvengta aukų – mirė paauglys
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ne visi per audrą elektrą praradę žmonės gaus kompensaciją – ESO įsivėlė klaida: „Paėmė siutas“
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Pasitraukę iš II-ios pensijų pakopos papildė ne tik savo, bet ir „Sodros“ kišenes: pasakė, kur bus leidžiami šie pinigai
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ukmergės policija išaiškino narkotikų tinklą: stulbinantys kiekiai slapstomi vaikams pasiekiamose vietose
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Dėl nuotraukos 25-erių vyras šoko į tigro narvą: kas įvyko po to, nelinkėtų niekam
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Popiežiui Leonui XIV atlikta operacija: pašalino naviką
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Pokyčius ligoninėse vertina kritiškai – eilės pas gydytojus nemažės? „Tai yra kaip lašas jūroje“
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ukraina gali nebegauti žvalgybinės informacijos iš JAV? Trumpas atsakė, kaip bus
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Kone 360 laipsnių apsisukęs mini automobilis gąsdino gyventojus: „Lėčiau važiuoja, bet į stotelę užtenka įvaryti“
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Jei taip ir toliau, nuo sausio 1 d. gyventojų laukia piniginei skaudūs pokyčiai: štai kiek gali brangti dujos
Spalio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 14 d. TV3 Žinios. 600 eurų pensiją gaunanti Elvyra nežino, ar išgyvens šią žiemą: „Galvojome, ateis senatvė, pagyvensime oriai – verkti norisi“
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Ar Lietuvoje atsiras nuolatinė JAV karių bazė? Vien kalbos jau siutina Kremlių ir Lukašenką: „Rusija bijo JAV“
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Juodojoje jūroje ties Bulgarija dronai atakavo du krovininius laivus, vienas jų nuskendo
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Vilniaus rajone ankstyvą rytą dviejų vairuotojų kelionę nutraukė šiurpi avarija
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Masinėje nevestuvių ceremonijoje šimtai žmonių vienas kitam ištarė „ne“: parodė, kad jiems santuokos nereikia
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Prasidėjus šildymo sezonui – ugniagesių įspėjimas lietuviams: gali pasibelsti ir į jūsų duris
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Eilinis automobilio patikrinimas šilutiškiui gali virsti ilgais metais kalėjime
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Gaisras vienkiemyje pasiglemžė dvi gyvybes, išsigelbėję dvyniai neteko tėvo
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Po ginkluotos provokacija prie Latvijos sienos Tuskas perspėja: galime tikėtis stipresnių Rusijos veiksmų
Spalio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su nacionalinės vyrų rinktinės treneriu Dainium Adomaičiu
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Sankcijų švelninimas Rusijai nepadės: ekonomistai prabilo apie Trumpo dyzelino sandorį
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Baisi tragedija atrakcionų parke: 113 km/h greičiu lėkusiame „Galijote“ mirė žmogus
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės skulptūra papiktino istorikus: „Elgiamės kaip teroristai“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Aštrus kirtis žemės ūkio ministrui dėl kompensacijų ūkininkams: „Vieni sektoriai gali praeiti pas ministrą ir už durų susitarti“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Švenčionienei gresia 2 metai kalėjimo: „Mūsų valdantiesiems kažkas nepatinka, galbūt“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Lenkijoje lietuviai pilasi ne tik kurą – pasakė, kiek ir kam dar sutaupo: „Čia daug pigiau nei pas mus“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Švėkšnoje – rudeninė šviesos ir kūrybiškumo šventė: surengtas Šviesos festivalis
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Siaubo parkai Lietuvoje: „Pas mus ne tik baisu, bet ir gražu“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Tragedija Šiauliuose: į namus grįžusi mama 7-metį rado be sąmonės – aiškėja daugiau detalių
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Po Henriko Vaitiekūno mirties artimiausi bičiuliai dalijasi prisiminimais: „Ir taip nenuėjome niekada išgerti kavos“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Zelenskis ironiškai apgailestavo, kad Putinas neskaito Trumpo socialinių tinklų
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Lietuviai toliau taško pensijų santaupas: kai kuriose parduotuvėse – neįtikėtina apyvarta
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Pasiuntė aiškią žinutę Kremliui – štai kas laukia užpuolus Aljansą: „Mano pergalės teorija paprasta“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Kremlius ignoruoja Trumpo paskelbtas paliaubas – raketos smogė elektrinei: „Mano vaikas ir aš matėme...“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvą nušvietė įspūdinga šiaurės pašvaistė – mokslininkai įspėja: tokį reginį matysime vis rečiau
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Smarki audra nusiaubė Palangos paplūdimį – pakrantės vaizdas pasikeitė neatpažįstamai: pamatykite
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Žiurkių antplūdis Klaipėdoje: įspėja kur jos trauks pašalus orams
Spalio 12 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviškų gamyklų vadovai prabilo atvirai: senų kainų išlaikyti jau nebeįmanoma
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Sostinėje – milžiniškos eilės dėl šildymo kompensacijų: „Badausime, o ką darysi?“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Žiaurumas sostinėje – tarnybos beveik parą šunį paliko dvėsti: „Gal 5 kartus teko kviestis“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Sunkią galvos traumą patyrusios 7–metės Militos sėkmės istorija: „Tai ir yra stebuklas“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Gydytojui atvykus dirbti į šį Lietuvos miestą – lauks 50 tūkst. eurų išmoka
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: prieš ruošiant moliūgą būtina jį paragauti – 1 ženklas išduoda apsinuodijimą
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą atkeliavo nauja ėdri šliužų rūšis – gresia prarasti derlių: neranda kaip juos naikinti
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Dėl „Sodros“ neapdairumo, vėžiu sergantis Rolandas negauna priklausančios išmokos: „Kenčiu aš“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kad mirtiną šūvį Vilniuje paleidęs vyras – buvęs policijos pareigūnas
Spalio 10 d. TV3 Žinios. „Axios“: Ukraina patyrė Trumpo spaudimą dėl Rusijos
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Milijoninę NATO raketą pakeis lietuviškas „Žvirblis“? Atskleidė, kiek atsieitų lietuvių kūrinys
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Kirtis vairuotojams: valdžia atsisako mažinti dyzelino akcizą: tai būtų dar papildoma skylė
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Po nepavykusios egzekucijos atsigavusi mirtininkė prabilo: „Kur aš esu?“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Schroederis Maskvoje šventė Putino gimtadienį: kol spaudė rankas, Ukrainoje žuvo mažiausiai 32 žmonės
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Traukinio bilietus su 50 proc. nuolaida graibsto akimirksniu: pasakė, iki kada galios akcija
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Sinkevičius atrėmė kritikos strėles dėl degalų kainų – kreipėsi į visuomenę: „Užduokime sau klausimą“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Rusijoje prasidėjus mobilizacijai, bėgliai gali patraukti į Lietuvą: „Gali kilti įvairių incidentų“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NATO tarptautinio karinio štabo generaliniu direktoriumi Remigijumi Baltrėnu
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidatu į „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą Rolandu Skaisgiriu
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Kodėl į pasienį siunčiame karius? Valdančiųjų argumentai opozicijos neįtikino
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gydytojų konsultacijų lauksime dar ilgiau? Nauja tvarka gyventojams kelia nerimą
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Vietoje sušių Japonijoje – vokiškas kalėjimas: sučiupo vieną pavojingiausių Rusijos programišių
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Parengė kitų metų valstybės biudžetą: štai kam žada didinti algas
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie šūvius „Lidl“ parduotuvėje: iš įvykio vietos pasišalino, bet į ligoninę prisistatė
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek kitąmet didės pensijos: štai kodėl jos bus mažesnės, nei žadėjo
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Kaišiadorių gyvybės langelyje palikta naujagimė – gimė vos prieš parą: „Visas personalas patyrė šoką“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiuoju patarėju Gintaru Bagdonu
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kraupus įvykis Klaipėdos zoologijos sode
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kas laukia „TikTok“ transliacijoje alkoholį vartojusios nėščiosios iš Kauno? Aiškėja daugiau detalių apie moterį
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Išbrangus degalams Vyriausybė apsisprendė atpiginti traukinių ir autobusų bilietus
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Ar Rusijoje plintantis maras kelia pavojų Lietuvos gyventojams?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Kažkokie rimti dalykai vyksta“ – ką reiškia intensyvus JAV dėmesys dėl galimo maro protrūkio Rusijoje?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Putino gimtadienio proga – vaikžudiška ataka Ukrainoje
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Čia jau yra rimtas incidentas“ – įvykiai Latvijoje keli nerimą Lietuvoje
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kuro kainos Lietuvoje kyla kaip ant mielių, o finansų ministro negirdėti: „Nematau nei drąsos, nei atsakomybės“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. To šalia namo Kęstutis išvysti nesitikėjo: „Jau aš pats pasimečiau“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Parodė, kokiomis sąlygomis Rūdninkų poligone gyvens vokiečiai: lietuviai gali tik pasvajoti
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Juodojoje jūroje ties Bulgarija dronai atakavo du prekybos laivus
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia Lietuvos, jei nepriimsime darbo migrantų: nuostolius skaičiuoja šimtais milijonų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Švietimas Nr. 1 valdybos pirmininku Ryčiu Laurinavičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ar Lietuvoje bus įkurta nuolatinė JAV karių bazė? Po Trumpo pareiškimo – politikų atsakymas
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių, kaip po operacijos jaučiasi Valdas Adamkus: „Kiekvieną dieną vis geriau“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Oktoberfestas Miunchene pagerino lankytojų rekordą: „Tai niekada nebuvo mūsų tikslas“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose traumų antplūdis – vaikui į smilkinį įskriejo sprogęs šovinys: „Ją įmetė į ugnį“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Dyzelino kainoms neslūgstant – lietuviai ėmė eksperimentuoti: į bakus pila kepimo aliejų
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Degalinėms grės 10 tūkst. eurų baudos: valdantieji griebiasi drastiškų priemonių dėl kuro kainų
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusai raketomis atakavo Charkivą
Spalio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NTVA prezidente Žydre Gaveliene
REKLAMA
....
....
2026-10-18 21:36
Kaukolės grožis?Kažkoks nenormalumas pasaulyje! Kažkas į narvą su liūtu pasikalbet lipa, kažkas užsišaldo..Mene ir iškrypimai..
Atsakyti
Ne vilnietis
Ne vilnietis
2026-10-18 21:59
Kažkas negerai su Vilniaus menu:tai jiems surūdyjęs vamzdis menas, dabar kaukolės. Nesugeba gražiai skulptūros padaryt, kaukokes kiša. Gėda.
Atsakyti
Litwin
Litwin
2026-10-18 22:09
Negalėjau pagalvuoti, kad dvi kaukuoles kiekvienam asocijojasi su Radvilaite ir Žygimantu. Gal aš nesveikas? Bet man jokios asociacijos nekyla.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų