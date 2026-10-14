Šimtai žmonių santuokai tarė „ne“ – vyko masinė nevestuvių ceremonija: „Turiu garbės neprašyti tavo rankos“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nevestuvių ceremonija Paryžiuje
Pora žengia raudonu kilimu Paryžiaus Monmartro rajone. Bet atėjo čia netikėtu tikslu – nesusituokti. Nevestuvių proga ant pakylos jų laukia Paryžiaus 18-ojo rajono meras, jam liudijant pora ištaria šiuos žodžius:
„– Turiu garbės neprašyti tavo rankos. – Neįrašykime savo vardų pergamento apačioje.“
Tai santuokai prieštaravusio prancūzų dainų kūrėjo Žoržo Brasenso dainos žodžiai iš praeito amžiaus, po kurių meras ištaria: „Taigi skelbiu jus oficialiai nesusituokusiomis – amžinosiomis sužadėtinėmis.“
„Būna jaudinančių akimirkų – žmonės „nesituokia“ su draugais arba „nesituokia“ su sutuoktiniu, su kuriuo pragyveno labai ilgai. Čia daugybė skirtingų meilės istorijų, daug laisvės, džiaugsmo ir, svarbiausia, daug gero humoro“, – teigė Paryžiaus 18-ojo rajono meras Éricas Lejoindre.
O viešose nevestuvėse išties netrūksta įvairių meilės istorijų. Štai prancūzė prisipažįsta mylinti savo šuniuką Popį.
„Popi, renkuosi tave savo džiaugsmo palydovu. Atveriu tau vartus – vartus į laimę, kuriuos simbolizuoja šis mažas medalionas.“
„Svarbiausia čia – viltis dėl amžinos meilės, o ne pažadas, kuris santuokoje galbūt neatlaikytų laiko išbandymo. Štai kaip aš į tai žiūriu.“
„Taigi, šis – trečiasis. Ir... jis jau du kartus buvo išsiskyręs, tad nenorėčiau tapti trečiąja. O aš pati jau palaidojau du vyrus, tad nenoriu laidoti ir jo.“
Nevestuvių ceremonija Paryžiuje truko dvi valandas, o norintieji pasakyti „ne“ savo draugams, poroms ir augintiniams, turėjo registruotis.
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