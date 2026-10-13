Šis pasivažinėjimas tapo paskutiniu gyvenime: 113 km/h lėkusiame atrakcione žuvo žmogus

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vienas pramogautojas susiėmęs už galvos, kitas atsilaisvina saugos diržą – o čia pat ant rampos jau laukia gelbėtojai geltonomis liemenėmis. Buvo paviešinti vaizdai iš atrakcionų parko Džordžijos valstijoje, kur įvyko tragedija. „Galijoto“ atrakciono kalneliais ir posūkiais skriejant vagonėliams – žuvo vienas žmogus, o dar keli patyrė sužalojimus.
Vagonėliai sustojo pakeliui į vieną iš aukštų atrakciono kalnelių. O parko darbuotojai padėjo keleiviams nulipti apačion. Dėl ko tiksliai įvyko ši nelaimė – neskelbiama, tačiau įvykį tiria sunkiųjų nusikaltimų skyriaus detektyvai.
Atrakcione žmogus miršta ne pirmą kartą
Aišku yra tai, kad šiame atrakcione prieš 20 metų vienam vyrui buvo sustojusi širdis. „Galijoto“ vagonėliai įsibėgėja iki 113 km/h ir pakyla net į 61 m aukštį – prilygstantį 20 aukštų daugiabučiui.
Atrakciono parką valdanti kompanija kol kas sustabdė šį ir dar 8 tokius atrakcionus devyniuose savo parkuose. O neseniai stabdė ir kitą savo atrakcioną, po padažnėjusių pranešimų apie sunkius smegenų sužalojimus.
Džordžijos valstijoje, netoli Atlantos esančiame populiariame atrakcionų parke tai jau iš viso 7-ta mirtis dėl įvairių priežasčių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.