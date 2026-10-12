Lietuvą nušvietė įspūdinga Šiaurės pašvaistė – mokslininkai įspėja: tokį reginį matysime vis rečiau

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Naktį iš šeštadienio į sekmadienį gamta Lietuvai padovanojo magišką spalvų spektaklį – danguje įsižiebė raudonų, žalių ir violetinių blyksnių šiaurės pašvaistė.
Gyventojams pavyko užfiksuoti įspūdingą reiškinį
Vieni šiuo reginiu grožėjosi pro langus, kiti leidosi į naktines pašvaistės gaudynes gamtoje. Tarp jų buvo ir Radviliškio gyventoja Daiva, kuri nė nedvejodama išskubėjo į laukus.
„Vyras mane jau durnina: „Kur tu, beprote, naktį važiuoji?“ Bet aš visur važinėju“, – pasakojo Radviliškio gyventoja Daiva.
Moteris pasakojo, jog pašvaistė buvo matoma ir plika akimi, o prieš 21 val. prasidėjęs spalvų šou truko maždaug valandą.
„Spalvų buvo visa paletė – ne tik rožinė, žalia, violetinė, bet ir vaivorykštės spalvų. Buvo įspūdingo grožio!“ – džiaugėsi Daiva.
Įspūdingais kadrais gyventojai dalijasi ir socialiniuose tinkluose. Nusidažiusį dangų jie fotografavo Rytų ir Šiaurės Lietuvoje – Jurbarke, Kazlų Rūdoje, Tauragėje, Plungėje, Šventojoje, taip pat Kėdainių rajone.
„Pašvaisčių medžiotojams ir naktinio dangaus fotografams debesys – tikras košmaras, todėl buvo stebuklas, kad atsirado properša ir pavyko pagauti bei pamatyti tą grožį“, – sakė fotografė Jūratė Jodeikienė.
Pašvaistę Lietuvoje išvysti galėsime vis rečiau
Mokslininkai sako, kad pašvaistė buvo tokia ryški, jog ją galėjo išvysti visa Lietuva. Tačiau daugeliui reginį užstojo debesys.
Iš tiesų pašvaistė nuspalvino dangų net gerokai piečiau Lietuvos – Italijoje ir Ukrainoje. O Suomijoje, Laplandijoje, užfiksuotas vienas ryškiausių reginių nuo šių metų sausio.
Astrofizikai pasakojo, kad tokį spalvingą peizažą sukėlė stiprūs Saulės žybsniai: jų metu išsiveržusios dalelės pasiekė Žemę ir sukėlė geomagnetinę audrą.
Tačiau, anot astrofizikų, ateityje šiaurės pašvaistę Lietuvos danguje galėsime išvysti vis rečiau. Saulės aktyvumo pikas buvo pasiektas 2024 metų vasarą, o dabar jis pamažu slopsta.
Tokie Saulės aktyvumo pakilimai ir nuosmukiai kartojasi maždaug kas 11 metų.
„Jeigu prieš porą metų įvyko Saulės aktyvumo pikas, tai dar kokių devynerių metų reikėtų palaukti“, – sakė Vilniaus universiteto astrofizikė Renata Minkevičiūtė.
O tiems, kurie šiaurės pašvaistę norėtų išvysti savo akimis, specialistai pataria sekti prognozes. Jos dažniausiai skelbiamos likus kelioms dienoms iki reiškinio, o kartais – ir tą pačią dieną.
Geriausia pašvaistės ieškoti toliau nuo miestų, kur šviesos tarša mažesnė.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.