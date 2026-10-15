Dėl „Sodros“ neapdairumo vėžiu sergantis Rolandas negavo 6 tūkst. eurų: „Buvau šoke“

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Palangiškis Rolandas serga onkologine liga ir dar su valdininkais dėl neįgalumo išmokos priverstas kariauti. Dėl sveikatos jis jau porą metų negali dirbti. Kadangi beveik 20 metų gyveno Jungtinėje Karalystėje, neįgalumo išmoka priklauso ne tik lietuviška, bet ir britiška. Bet abiejų skyrimą reikia tvarkyti per „Sodrą“.
„Metų pradžioje gavome atsakymą iš Jungtinės Karalystės, kad „Sodra“ pateikė duomenis, jog jie nieko nemoka Lietuvoje. Tuo pagrindu anglai nusprendė, kad jam nepriklauso jokios išmokos“, – pasakojo palangiškiai Rolandas ir Rasa.
„Sodra“ pateikė informaciją vėliau nei turėjo
Per metus Rolandas iš Jungtinės Karalystės būtų gavęs išmoką, kuri eurais siekia apie 6 000.
„Buvau šoke. Man ir taip sunku dėl ligos, o gavęs tokį atsakymą išvis labai susirgau – pradedu jaudintis, reiks kreiptis tuoj pat pas medikus“, – pasakojo Rolandas.
Rolandas su Rasa nuleido rankas, bet paskui susirado teisininkę, kuri ėmė aiškintis, kodėl britai atsisakė jam mokėti išmoką.
„Nurodė pati „Sodra“, kad jie teikė informaciją, jog prašymas pateiktas. Tai šita formuluotė ir klaidina Jungtinę Karalystę, nes ką reiškia „prašymas pateiktas“? Prašymas pateiktas dar nereiškia, kad yra sprendimas priimtas“, – dalijosi „Paulauskė Legal LTD“ teisininkė Sandra Paulauskė-Budriūnė.
„Sodros“ valdininkai kaltės dėl nesusišnekėjimo su britų klerkais nepripažįsta – esą terminas „Prašymas pateiktas“ jiems atrodo tinkamas.
„Neturėtų suklaidinti, kadangi tai nėra beletristinis susirašinėjimas laiškeliais. Tai yra tam tikros formos, kurios turi savo kodus ir skaičius“, – sakė „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Vis dėlto „Sodros“ biurokratija vieną savo klaidą pripažino – kad tik po pusmečio britams pranešė, jog Rolandui moka išmoką.
„Deja, „Sodros“ Išmokų skyrius vėliau, nei turėjo, išsiuntė informaciją į Jungtinę Karalystę apie tai, kad pensija yra paskirta. Na, tačiau ją išsiuntė“, – sakė M. Kozič.
Įstaigos nesusikalba
„Tos dvi įstaigos nesusirašo, netaisyklingai... Nežinau, ką jie ten daro, o kenčiu aš“, – sakė Rolandas ir Rasa.
Jei Jungtinės Karalystės biurokratai nesureaguos į „Sodros“ bei teisininkės raštus, jog Rolandas vis dėlto gauna Lietuvoje jam priklausančią neįgalumo išmoką, ir neskirs savosios, jis neteks reikšmingos paramos.
„Jam išmokos mokamos iki pensijos kas dvi savaites, o savaitinė išmoka viršija 160 svarų“, – tikino S. Paulauskė-Budriūnė.
Tai yra apie 750 eurų per mėnesį. Ir tokių žmonių, kurie dėl biurokratų nesusikalbėjimo negauna išmokų, gali būti daugybė – vien teisininkės Sandros pagalbos jau pasiprašė 4 žmonės.
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