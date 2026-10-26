Zelenskis kirto Hegsethui: beveik mėnesį laukiame pono parašo

„Visų pirma jau beveik mėnesį laukiame pono Hegsetho parašo dėl raketų sistemoms „Patriot“ ir NASAMS“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis. Jis teigė nurodęs dar kartą susisiekti su JAV puse.
Zelenskis apie oro gynybos raketas: beveik mėnesį laukiame Hegsetho parašo
Amerikietiškos oro gynybos sistemos „Patriot“ laikomos ypač veiksmingomis perimant balistines raketas, kurias Rusija naudoja kare prieš Ukrainą.
Ukraina bendradarbiauja su JAV, Europa ir kitais partneriais, turinčiais šių raketų atsargų, rašė V. Zelenskis. Jis taip pat pranešė apie pasirengimą lapkritį vyksiančiam Ramšteino formato susitikimui.
Prieš tai jau Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara paskelbė, kad Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės naujame Ukrainos kontaktinės grupės posėdyje ketina aptarti tolesnę karinę pagalbą.
V. Zelenskis pastaruoju metu ne kartą skundėsi dėl vėluojančio raketų perėmėjų tiekimo.
Ukraina, padedama Vakarų valstybių, jau daugiau kaip ketverius su puse metų ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.