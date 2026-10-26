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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis kirto Hegsethui: beveik mėnesį laukiame pono parašo

2026-10-26 16:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 16:10
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą atkreipė dėmesį į vėluojantį oro gynybos raketų tiekimą ir sukritikavo JAV gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. EPA-ELTA) (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą atkreipė dėmesį į vėluojantį oro gynybos raketų tiekimą ir sukritikavo JAV gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą.

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„Visų pirma jau beveik mėnesį laukiame pono Hegsetho parašo dėl raketų sistemoms „Patriot“ ir NASAMS“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis. Jis teigė nurodęs dar kartą susisiekti su JAV puse.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis apie oro gynybos raketas: beveik mėnesį laukiame Hegsetho parašo

Amerikietiškos oro gynybos sistemos „Patriot“ laikomos ypač veiksmingomis perimant balistines raketas, kurias Rusija naudoja kare prieš Ukrainą.

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Ukraina bendradarbiauja su JAV, Europa ir kitais partneriais, turinčiais šių raketų atsargų, rašė V. Zelenskis. Jis taip pat pranešė apie pasirengimą lapkritį vyksiančiam Ramšteino formato susitikimui.

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Prieš tai jau Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara paskelbė,  kad Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės naujame Ukrainos kontaktinės grupės posėdyje ketina aptarti tolesnę karinę pagalbą.

V. Zelenskis pastaruoju metu ne kartą skundėsi dėl vėluojančio raketų perėmėjų tiekimo.

Ukraina, padedama Vakarų valstybių, jau daugiau kaip ketverius su puse metų ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.

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