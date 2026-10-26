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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pasidžiaugė rinkimų Serbijoje rezultatais: tai – naujas šalies istorijos etapas

2026-10-26 13:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 13:52
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Opozicinio judėjimo „Studentų sąrašas“ pergalė Serbijos parlamento rinkimuose žymi naują etapą šalies ir jos žmonių istorijoje, platformoje „X“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis į klausimą apie Trumpo elgesį atsakė šypsena: „Tai ir yra mano atsakymas“ EPA

Opozicinio judėjimo „Studentų sąrašas“ pergalė Serbijos parlamento rinkimuose žymi naują etapą šalies ir jos žmonių istorijoje, platformoje „X“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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„Serbijoje įvyko pokyčių – laimėjo „Studentų sąrašas“. Tai neabejotinai naujas etapas šalies ir jos žmonių istorijoje. Linkime Serbijai sėkmės, tikros pažangos ir šiltų santykių su Europos bendruomene“, – pažymėjo V. Zelenskis, kurį cituoja „Ukrinform“.

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Jis pridūrė, kad Ukraina yra dėkinga Serbijai „už pagarbą mūsų žmonėms, valstybei ir nepriklausomybei“.

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„Esame pasirengę toliau plėsti bendradarbiavimą ir linkime, kad išsipildytų visos geros Serbijos žmonių viltys!“ – baigdamas pareiškimą sakė prezidentas.

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Kaip pranešta anksčiau, dar neseniai Serbijos prezidento pareigas ėjęs Aleksandaras Vučičius pripažino, kad jo partija parlamento rinkimuose pralaimėjo studentų vadovaujamam protesto judėjimui.

Rinkimai Serbijoje

Pirminiais duomenimis, „Studentų sąrašas“ 250 vietų Serbijos parlamente (Nacionalinėje Asamblėjoje) iškovojo nuo 135 iki 140 mandatų, o A. Vučičiaus dešiniųjų Serbijos pažangos partija (SNS) – 105 mandatus.

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Pirmalaikiai rinkimai surengti po beveik dvejus metus trukusių studentų protestų prieš korupciją. Protestus išprovokavo 2024 m. Novi Sade įvykusi tragedija, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių.

„Studentų sąrašas“ buvo suformuotas po protestų dalyvių diskusijų. Į jį buvo įtraukti mokslininkai, gydytojai, menininkai ir visuomenininkai.

Rugsėjo pabaigoje A. Vučičius paskelbė atsistatydinęs tam, kad galėtų dalyvauti pirmalaikiuose parlamento rinkimuose ir siekti ministro pirmininko posto.

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