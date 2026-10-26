Ukraina apie JAV ir sąjungininkų kovą prieš Iraną: tiek „Patriot“ raketų mums būtų užtekę keleriems metams

Apie tai naujienų portalo „RBC-Ukraine“ tinklalaidėje kalbėjo Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės Komunikacijos departamento vadovas Jurijus Ihnatas.
Jis paaiškino, kad per plataus masto karą Ukrainos kariuomenė pakeitė požiūrį į amerikietiškų sistemų naudojimą. Kariai išmoko naudoti sistemas „Patriot“ įvairiomis taktinėmis aplinkybėmis ir veiksmingiau panaudoti brangias raketas perėmėjas.
Pavyzdžiui, šias sistemas galima naudoti ne tik stacionariose pozicijose, kaip tai daro amerikiečiai, laikantys jas aerodromuose ar bazėse, bet ir paversti jas mobiliomis: rengti pasalas, numušti lėktuvus ir grįžti nepatyrus nuostolių.
Karinių oro pajėgų atstovas paminėjo ir kitą su raketų panaudojimu susijusį skirtumą. Pasak J. Ihnato, Ukrainos įgulos išmoko panaudoti vieną raketą vienam taikiniui numušti, o Artimuosiuose Rytuose kai kuriais atvejais vienu metu galėjo būti paleidžiama iki aštuonių raketų.
Jis paaiškino, kad „Patriot“ turi tris veikimo režimus: automatinį, pusiau automatinį ir rankinį. Automatiniu režimu sistema gali paleisti daug raketų. Neturint atitinkamos kovinės patirties į vieną taikinį gali būti paleistos visos paleidimo įrenginyje esančios raketos. Taip nutiko Artimuosiuose Rytuose, kai dėl tokios patirties stokos kai kuriais atvejais į vieną „Shahed“ droną ar balistinę raketą galėjo būti paleistos visos paleidimo įrenginio raketos.
J. Ihnato vertinimu, Artimuosiuose Rytuose panaudotų raketų Ukrainai būtų užtekę kelerius metus.
„Štai kodėl dabar susiduriame su krize – Artimuosiuose Rytuose panaudotų raketų sistemoms „Patriot“ mums būtų užtekę dar keleriems metams“, – sakė jis.
Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, dėl raketų sistemoms „Patriot“ tiekimo Ukrainai daroma pažanga, tačiau procesas vyksta labai lėtai.
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