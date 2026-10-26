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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos dronai privertė Rusiją ieškoti slėptuvių: duomenų centrus siūlo kelti po žeme

2026-10-26 12:32 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 12:32
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Po kelių Ukrainos dronų atakų, kurių taikiniais tapo rusų duomenų centrai, Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija pasiūlė duomenų centrus statyti po žeme, maskuoti juos nuo stebėjimo iš oro ir aprūpinti apsaugos nuo dronų sistemomis, spalio 25 d. pranešė Rusijos leidinys „Kommersant“.

Ukrainos smūgiai Voronežui (nuotr. Telegram)
GALERIJA (6)

Po kelių Ukrainos dronų atakų, kurių taikiniais tapo rusų duomenų centrai, Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija pasiūlė duomenų centrus statyti po žeme, maskuoti juos nuo stebėjimo iš oro ir aprūpinti apsaugos nuo dronų sistemomis, spalio 25 d. pranešė Rusijos leidinys „Kommersant“.

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Leidinio „Kommersant“ duomenimis, esamiems, planuojamiems ir statomiems objektams skirtose rekomendacijose nustatyti trijų kategorijų duomenų centrų apsaugos standartai, įskaitant reikalavimus dėl jų įrengimo ant žemės paviršiaus arba po žeme.

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Pasak leidinio, pirmajai kategorijai priskiriami strateginiai objektai, kurių veiklos sutrikimas galėtų valandai ar ilgiau paralyžiuoti svarbias valstybės funkcijas. Antrajai kategorijai priklauso regioninės ar ekonominės svarbos sistemas aptarnaujantys objektai, kurių veikla galėtų sutrikti keturioms ar daugiau valandų. Trečioji kategorija apima įmonių duomenų centrus, kurių apgadinimas platesnių pasekmių valstybei neturėtų.

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Esamus duomenų centrus siūloma apsaugoti mažinant jų pastebimumą iš oro ir įrengiant daugiasluoksnę apsaugą, įskaitant sustiprintas konstrukcijas, elektroninės kovos priemones ir apsaugos nuo dronų sistemas.

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Šie pasiūlymai pateikti po to, kai spalio 8–18 d. Ukrainos dronai smogė trims bendrovės „Yandex“ duomenų centrams, statomam banko „Sberbank“ objektui ir socialinių tinklų milžinės VK duomenų centrui.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainos smūgiai Voronežui

Maskva susiduria su iššūkiais

Kadangi skaitmeninė infrastruktūra Rusijoje yra centralizuota, Maskva susiduria su dviem iššūkiais: kaip padaryti panašios žalos Ukrainai ir kaip apsaugoti savo duomenų centrus nuo tolesnių smūgių. Buvęs bendrovės „Yandex Ukraine“ vadovas Serhijus Petrenka apskaičiavo, kad apie 80 proc. Rusijos duomenų centrų sutelkta Maskvoje ir aplinkiniame regione, kurį gali pasiekti Ukrainos ilgojo nuotolio dronai.

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Ukrainos smūgių Rusijos duomenų centrams padariniai gali neapsiriboti bankų ir internetinių paslaugų sutrikimais – dėl jų taip pat gali sulėtėti šalies dirbtinio intelekto plėtra ir nukentėti karinės technologijos.

Spalio 16 d. Kemerovo srities gubernatorius Ilja Serediukas pasiūlė duomenų centrus įrengti nebeeksploatuojamose atvirose kasyklose ir karjeruose, nes tokios vietos natūraliai apsaugotos nuo smūgių iš oro.

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