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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos ataka Odesos srityje: smūgiai pasipylė ten, kur dirbo gelbėtojai

2026-10-26 11:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 11:05
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Rusijos pajėgos Odesos srityje du kartus smogė vietai, kurioje dirbo gelbėtojai. Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Gaisrininkai, karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Rusijos pajėgos Odesos srityje du kartus smogė vietai, kurioje dirbo gelbėtojai. Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

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„Per naktinę priešo ataką buvo sunaikintas pramonės objektas, kuriame kilo gaisras. Ugniagesiams gesinant liepsnas, Rusijos pajėgos dar du kartus smogė tiesiai į vietą, kurioje jie dirbo“, – sakoma tarnybos pranešime, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.

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Gelbėtojai spėjo pasislėpti ir nenukentėjo. Tačiau buvo apgadinta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos ataka

Kitoje vietoje buvo apgadinti keturi garažai, kilo gaisras ir buvo sunaikintas lengvasis automobilis.

Pirminiais duomenimis, žuvusiųjų ir sužeistųjų nėra. Įvykio vietose dirbo daugiau kaip 50 gelbėtojų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį Rusijos pajėgos Odesos srityje atakavo pramonės objektą ir garažų bendriją. Per atakas kilo gaisrai.

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