Rusijos ataka Odesos srityje: smūgiai pasipylė ten, kur dirbo gelbėtojai

„Per naktinę priešo ataką buvo sunaikintas pramonės objektas, kuriame kilo gaisras. Ugniagesiams gesinant liepsnas, Rusijos pajėgos dar du kartus smogė tiesiai į vietą, kurioje jie dirbo“, – sakoma tarnybos pranešime, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
Gelbėtojai spėjo pasislėpti ir nenukentėjo. Tačiau buvo apgadinta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika.
Rusijos ataka
Kitoje vietoje buvo apgadinti keturi garažai, kilo gaisras ir buvo sunaikintas lengvasis automobilis.
Pirminiais duomenimis, žuvusiųjų ir sužeistųjų nėra. Įvykio vietose dirbo daugiau kaip 50 gelbėtojų.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį Rusijos pajėgos Odesos srityje atakavo pramonės objektą ir garažų bendriją. Per atakas kilo gaisrai.
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