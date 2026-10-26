Lenkijos pašonėje – nerimą keliantys Rusijos veiksmai: politikas ragina kasdien stebėti Rusiją

Apie tai W. Czarzasty kalbėjo Kairiųjų partijos suvažiavime Žešuve, pranešė Lenkijos radijas.
Prabilo apie incidentą Lenkijos pašonėje
„Šiuo metu nėra grėsmės, kad Rusijos kariuomenė įžengs į Lenkiją ir čia prasidės karas. Nesiekiu kelti panikos, tačiau atsakingas politikas turi suprasti, kad už dviejų kilometrų nuo Lenkijos sienos reaktyviniu varikliu varomas dronas smogė lokomotyvui. Politikai turi atsižvelgti ir į tai, kad staiga Baltijos jūros paplūdimiuose pradėjome matyti dronus. Jie turi matyti visas šias provokacijas“, – sakė Seimo pirmininkas.
Jis taip pat paragino Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį nesakyti, kad nemato didėjančios Rusijos grėsmės. Taip W. Czarzasty reagavo į K. Nawrockio interviu dienraščiui „Rzeczpospolita“, kuriame Lenkijos prezidentas pareiškė „nematantis jokių esminių Rusijos keliamos grėsmės lygio pokyčių“.
Anksčiau Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo, kad Rusija prieš Kalėdas gali didinti įtampą, rengti Lenkijoje diversijas ir provokacijas.
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