Automobilis rėžėsi į kapinių tvorą: vairuotojas atsipirko bauda, o žala – nemenka

Nelaimė įvyko sekmadienį apie 8 val. Pirminiais policijos duomenimis, vyras nepasirinko važiavimo greičio pagal kelio sąlygas.
Pervažiavęs sankryžą, jis savo kelionę baigė atsitrenkęs į kapinių tvorą. Laimei, vairuotojas per avariją nenukentėjo.
Alkotesteriu atliktas patikrinimas parodė, kad jis buvo blaivus, rašo „RMF24“.
Avarijos kaltininkui buvo skirta bauda
Per įvykį buvo apgadinta kapinių tvora ir penki antkapiai.
Tarnybos aptvėrė avarijos vietą, o kaltininkui skirta bauda.
Lenkijos tarnybos ragina vairuotojus būti ypač atsargius rudenį, kai dėl šlapio asfalto pailgėja stabdymo kelias.
Todėl rekomenduojama sumažinti greitį, pasirinkti jį pagal kelio sąlygas ir laikytis didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės.
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