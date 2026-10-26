Ukrainoje – Juozo Oleko vizitas

J. Olekas susitiko su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku.
„Su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku ką tik aptarėme paramos Ukrainai prioritetus Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES Tarybai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos parlamento vadovas.
Pirmininkavimą Europos Sąjungai Lietuva perims nuo kitų metų sausio 1 dienos.
„Skirsime ypatingą dėmesį saugumui ir gynybai bei Europos Sąjungos plėtrai“, – teigė J. Olekas.
Lietuvos Seimo pirmininkas Ukrainoje lankėsi ir šių metų kovą, tada susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Bučoje dalyvavo viršūnių susitikime.
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