Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tūkstančiams gyventojų – nauji mokesčiai? Paliesti gali ne tik vairuotojus, verslą

2026-10-26 10:44 / šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / Parengė:
2026-10-26 10:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bene daugiausiai kritikos sulaukiantis finansų ministras įsitikinęs, kad planuojamas 3,8 proc. biudžeto deficitas gali būti ir mažesnis. Vis dėlto jis pripažįsta, kad augančios valstybės skolos ir biudžeto deficito problemų be mokesčių didinimo išspręsti greičiausiai nepavyks.

Gyventojai, mokesčiai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (3)

Bene daugiausiai kritikos sulaukiantis finansų ministras įsitikinęs, kad planuojamas 3,8 proc. biudžeto deficitas gali būti ir mažesnis. Vis dėlto jis pripažįsta, kad augančios valstybės skolos ir biudžeto deficito problemų be mokesčių didinimo išspręsti greičiausiai nepavyks.

REKLAMA
5

Apie tai laidoje kalbėjo finansų ministras Taurimas Valys.

Koks deficitas bus šiais metais?

Jūs pastaruoju metu kartojate, kad planuojamas 3,8 proc. deficitas, bet sakote, kad yra daug šansų, jog jis gali būti mažesnis, negu suplanuota. Ir jūs remiatės iš esmės tuo, kas buvo praėjusiais metais. Kodėl nekalbate apie tai, kas bus šiemet? Jis bus didesnis, negu planuota – 3,3 proc. Kodėl jums atrodo, kad jis būtinai bus mažesnis, o ne didesnis?

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Valys: Išgirdęs pirmą klausimo dalį maniau, kad į kitą pusę pakreipsite klausimą. Bet atsakant į visą klausimą, ne kartą esu pabrėžęs faktą, jog prognozuojamas deficitas, prognozuojami fiskaliniai rodikliai labai dažnai neatitinka realios situacijos.

REKLAMA
REKLAMA

Ir jeigu pažiūrėtumėte paskutinių bent jau penkerių metų situaciją, tai tikrai labai dažnai atsitikdavo, kad buvo prognozuojamas vienoks skaičius, o faktinės aplinkybės nulemdavo tai, kad jis būdavo daug pozityvesnis nei prognozuota. Tai tik dėl to.

REKLAMA

Kodėl šie metai prastesni?

Bet šie metai yra prastesni. Kodėl?

T. Valys: Žinote, ko gero, nieko nenustebinsiu. Tai yra sudėtingi metai. Pradedant nuo to, kas vyksta aplink mus, nuo itin pablogėjusios geopolitinės situacijos. Mes jau penktus metus turime besitęsiantį karą Ukrainoje, dėl kurio ir patys esame labai padidėjusioje rizikoje. Taip pat yra daugybė papildomų veiksnių, tokių kaip prasidėję nauji karai, ypač Artimuosiuose Rytuose.

REKLAMA
REKLAMA

Mums tai sukėlė labai daug įtampų, pradedant nuo to, kad kone turėjome rinktis pusę, aiškintis, kokių veiksmų privalome imtis, kokias papildomas pastangas turime dėti ir papildomai alokuoti lėšų šiems dalykams. Ir baigiant visais kitais dalykais, tarp jų – ypač suintensyvėjusiomis hibridinėmis atakomis. Pradžioje turėjome tik nelegalius migrantus, vėliau – nelegalių balionų krizę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip, bet čia galo nematyti ir atrodo, kad kiti metai lengvesni nebus. Tai kodėl galvojate, kad galbūt pavyks šiek tiek švelniau praslysti?

T. Valys: Tikrai niekas neplanuoja praslysti, bet yra nemažai vilties, jog gali būti lūžio taškų. Hormuzo krizės padariniai jau palietė per daug ir tikrai yra pribrendęs sprendimų priėmimas. Mes jaučiame, kad ir amerikiečiai, kurie tikrai turi daugiau galios, bus priversti imtis tam tikrų veiksmų, kurie bent jau įšaldytų šį konfliktą.

REKLAMA

Kalbant apie Ukrainą, irgi gauname labai daug ženklų. Man tenka tiesiogiai bendrauti tiek su Ukrainos energetikos, finansų ministrais, tiek su ambasadore. Mes žinome, kad tas karas jau priėjo tam tikrą ribą. Po paskutinio neformalaus susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi žinome, kad yra dešimtys tūkstančių nuostolių, gyvybių netekčių kiekvieną mėnesį, o rezultatai minimalūs.

REKLAMA

Tai irgi jau tikėtina, kad po penktųjų metų sukakties, po rinkimų Rusijoje, manau, net ir Rusija bus linkusi eiti prie tam tikrų susitarimų, kad bent jau įšaldytų šį konfliktą. Ir mūsų, kaip europiečių, kaip tų, kurie perims pirmininkavimą jau už kelių mėnesių, tikslas yra būtent tai, kad Ukrainos klausimas nebūtų paliktas, o visos mūsų investicijos ir pastangos pasiteisintų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nes mes negalime leisti susiklostyti tokiai situacijai, kokia buvo su Sakartvelu prieš 18 metų. Identiškoje situacijoje netekusi 15 proc. teritorijos, šalis dabar, po šitiek metų ir netekčių, vėl yra grįžusi į Kremliaus rankas. Su Ukraina tai būtų žymiai didesni nuostoliai mums, nepaisant to, kad esame tarp labiausiai ją remiančių šalių. 0,25 proc. mūsų BVP atitenka Ukrainai kaip parama, kaip palaikymas.

REKLAMA

Mes privalome išlaikyti šią trajektoriją ir šį naratyvą visoje Europos Sąjungoje, teigdami, jog Ukraina nėra kažkoks nuostolis, nėra kažkokios mums bereikalingos investicijos, ką kai kurie prokremliniai žmonės bando mums formuoti. Tai visų pirma yra didelė investicija, nes Ukraina tam tikrose srityse, tokiose kaip kibernetinis saugumas, energetinis saugumas, yra pasaulyje lyderiaujanti šalis su savo sprendimais.

REKLAMA

Mes privalome tai suvokti ir aktyviai skleidžiame šį naratyvą bei jį palaikome tarp Europos Sąjungos šalių, tarp pačių Europos Sąjungos finansų ministrų. Man tenka apie tai kalbėti neformaliuose susitikimuose ir dabar visi supranta, kad nesuteikę pakankamų finansinių svertų, garantijų Ukrainai, tarp jų – neužtikrindami jos narystės Europos Sąjungoje, mes tiesiog atsidursime žymiai sudėtingesnėje situacijoje, negu esame su Sakartvelu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valstybinė mokesčių inspekcija

Arba dabar mes vėl grįžtame, ko gero, prie termino „Gruzija“. Taip, gyvename labai sudėtingais laikais. Tai iš mūsų reikalauja papildomų investicijų. Kažkas bando sakyti, kad esame ramybės būsenoje, bet gerais laikais tikrai negyvename ir taip sakyti nereikėtų. Dabar reikia labai susikoncentruoti į įvairiapusį saugumą. Tą mes ir darome.

REKLAMA

T. Valys prakalbo apie galimą mokesčių didinimą

Ar jūs nuoširdžiai galvojate, kad išspręsti šį deficito klausimą, augančią skolos kuprą ir būsimus skolos aptarnavimo kaštus bus įmanoma nekeliant jokių mokesčių?

T. Valys: Tikėtina, kad ne. Mes nuolat svarstome įvairių mokesčių galimybes. Pavyzdžiui, vadinamąjį viršpelnio mokestį. Apie jį ne kartą esame klausti, buvome ir iki šiol esame spaudžiami koalicijos partnerių, bet negalime elgtis neatsakingai. Kabinetas neturi vieningos nuomonės.

REKLAMA

Bet jeigu matote, kad tikėtina, jog situacijos nepavyks išspręsti nejudinant mokesčių, jūs vis referuojate į koalicijos partnerius ir jų nesutarimą. Ar jūs tiesiog nesislepiate už jų, norėdami pateisinti tai, kad šiandien mūsų klausytojams nepasakote, kas jų laukia?

T. Valys: Mūsų, kaip Finansų ministerijos, tikslas – įvertinti kiekvieno mokesčio poveikį biudžetui, galimus surinkimus arba netekimus, arba masto ekonomijos efektą. Taip pat, kokį poveikį tai gali turėti kitiems elementams, kurie gali nulemti, pavyzdžiui, ekonomikos augimą arba mūsų konkurencingumo sumažėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

Finansų ministerija tą nuolat daro, pateikia skaičius ir tada jau sprendžia visas kabinetas, ar mums tai tinka, ar netinka. Iš dabartinių pasiūlymų dalis tikrai yra svarstytinų. Ir mes apie tą patį viršpelnio mokestį esame kalbėję, kad jo poveikis galėtų būti iki 46–50 milijonų papildomai į biudžetą.

Galima būtų svarstyti ir kitus scenarijus, bet susiduriame su kitais rizikos veiksniais, apie kuriuos indikuoja, ir čia neslapstau, tai yra faktai, Užsienio reikalų ministerija. Ji sako, kad mes sukomplikuosime savo santykius su Lenkija, kur yra Suvalkų koridorius, ir dabartinėje geopolitinėje situacijoje tai būtų tiesiog visiškai neatsakingas poelgis.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Ir mums tai indikuoja ne mes patys, ne mes tai susigalvojome ar nuo kažko slapstomės. Kalbant apie mokesčius gyventojams, pavyzdžiui, azartinius lošimus, taip, mes svarstome jų papildomą apmokestinimą, analizuojame. Taip pat svarstome koalicijos pasiūlymus dėl tabako ir alkoholio akcizų didinimo.

Mes tikrai skaičiuojame, bet girdime ir kitus argumentus, kurių dažnai negirdi šių pasiūlymų iniciatoriai. Taip pat svarstėme eilę mokesčių, susijusių su aplinkosauginiais niuansais: dėl papildomo taršių automobilių apmokestinimo, dėl didesnių, brangesnių automobilių apmokestinimo. Yra labai daug pasiūlymų.

REKLAMA

Kodėl M. Sinkevičius pasirinko T. Valį?

Jūs esate vadinamas patogiu ministru Mindaugui Sinkevičiui, kuris nesakytų griežto „ne“. Tokios kalbos apie jus sklando viešojoje erdvėje, pats turbūt ne kartą esate tai matęs. Kaip jums atrodo, kodėl jus pasirinko premjeras? Ar yra tiesos, kad jūs esate toks galbūt tiesiog „taip“ žmogus?

T. Valys: Žmonės, kurie mane gerai pažįsta, tikrai negalėtų patvirtinti, kad aš esu ponas „taip“, nes visą laiką pasveriu visumą. Visumą kriterijų, visumą argumentų. Man tai yra svarbiausia, o ne automatiškai kažką daryti, nes labai paprasta sakyti „ne“. Pastatykime papūgą, išmokykime ją sakyti žodį „ne“ ir ji turėtų būti geriausia finansų ministrė pagal šią logiką.

Labai lengva nesiimti jokių politinių sprendimų arba kritikuoti kažką jau po laiko, kai buvo daugybė progų padaryti kažką kitaip ir nebūtinai tai buvo daroma. Labai patogu. Ir aš stengiuosi dažniausiai tokių dalykų nekritikuoti. Aš nemanau, kad buvau pasirinktas būtent dėl šio įvardinto požiūrio, nes jis prasilenkia su mano vertybėmis.

Aš tikiu, kad tie žmonės, premjeras, prezidentas, su kuriais kalbėjome apie bendrą viziją, bendrus darbus, buvo įtikinti mano pozicijos, tam tikros ambicijos elgtis nebūtinai nuspėjamai arba tradiciškai, galbūt dėl didesnės empatijos.

REKLAMA

Ir tikiu, kad mano įdirbis finansų sektoriuje, kuris yra daugiau nei 20 metų, mano patirtis tiek versle, tiek akademiniame pasaulyje, kai dėsčiau finansų programas ir dalykus, buvo labiausiai lemiantis veiksnys. Ko gero, man jų nuomonė yra svarbiausia, o ne kritikų.

Visą „Žinių radijo“ laidą rasite čia: 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naujojo elektrinio „Stadler“ traukinio pristatymas (nuotr. Dainiaus Labučio)
Kurie Vyriausybės nariai per pirmąsias 100 darbo dienų sulaukė daugiausiai kritikos? (9)
Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
Sinkevičius prakalbo apie mokesčius: „Yra pasvarstymų...“ (25)
Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
Gitanas Nausėda įkirto finansų ministrui: „Būtų gerai, kad jis pagarbiau bendradarbiautų“ (21)
Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
Valys: sąlygos mažinti valstybės skolą – po 2030 metų

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų