Zelenskis atskleidė, kas iš tiesų vyksta tarp jo ir Trumpo

V. Zelenskis teigia, kad įtampa santykiuose su JAV nėra susijusi su asmeniniais santykiais su D. Trumpu. Pasak jo, problema yra sankcijų Rusijai panaikinimas, kuris sustiprintų Rusijos diktatorių V. Putiną.
„Mano požiūris į V. Putiną yra visiškai aiškus. Manau, kad jei panaikinsime sankcijas, sustiprinsime jį. Tai nėra kažkas asmeniško tarp manęs ir prezidento D. Trumpo, ir, žinoma, aš esu prieš bet kokį sankcijų panaikinimą“, – sakė jis.
Ko reikia Ukrainai?
Prezidentas pažymėjo, kad Europos partneriai suteikė Ukrainai tam tikrą skaičių oro gynybos raketų. Tačiau, pasak jo, „to nepakanka, kad galėtume apsiginti“.
V. Zelenskio teigimu, šiuo metu Ukrainai iš sąjungininkų labiausiai reikia dviejų dalykų: nepanaikinti sankcijų V. Putinui ir suteikti Ukrainai geresnių raketų.
Taikos pastangos
Prezidentas susitikimą Osle pavadino produktyviu, tačiau suabejojo, ar V. Putinas iš tiesų siekia taikos. Pasak jo, Rusijos vadovas žaidžia kitų žmonių gyvybėmis ir nenori nutraukti karo.
„Todėl norime, kad mūsų partneriai nesuteiktų jam galimybės sustiprėti ir palaužti mus“, – sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis užsiminė apie galimybę įšaldyti dabartinę fronto liniją, tačiau pabrėžė, kad tai neturi būti daroma savo teritorijų sąskaita.
„Daug žmonių žuvo gindami šią žemę, mūsų nepriklausomybę, mūsų šalį. Niekas nepripažins šių laikinai okupuotų teritorijų Rusijos teritorijomis, ir manau, kad Rusija tai supranta. Gaila, jei kas nors to nesupranta, bet tai jau jų reikalas“, – sakė V. Zelenskis.
Anksčiau „RBC-Ukraine“ rašė, kad V. Zelenskis iš Ukrainos žvalgybos pareigūnų gavo svarbios informacijos apie priešo ketinimus. Paaiškėjo, kad Maskva jau nustatė artimiausių savaičių prioritetus, susijusius su tolesniu teroru prieš ukrainiečius.
Be to, V. Zelenskis pareiškė, kad kovos veiksmų įšaldymas dabartinėje fronto linijoje yra realus kelias užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
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