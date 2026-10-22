Rusija okupuotose Ukrainos teritorijose surengė naują reidų bangą: gyventojus spaudžia priimti rusiškus pasus

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
Reidus per pirmąsias dešimt spalio dienų bendrai vykdė Rusijos policijos ir Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pajėgos ir tai, pasak HUR, buvo operacijos, pavadintos „Nelegalas–2026“, dalis.
Ukrainiečius, neturinčius Rusijos pasų, okupacinė valdžia priskiria prie „užsienio piliečių“ ir jiems taikomi Rusijos migracijos įstatymai, teigia HUR.
Pasak agentūros, gyventojai gali būti spaudžiami įgyti Rusijos pilietybę, jiems gali grėsti išsiuntimas iš okupuotos teritorijos, atleidimas iš darbo ir turto konfiskavimas.
Pasak HUR, okupuotoje Luhansko srityje Rusijos institucijos, vykdydamos šią kampaniją, taip pat tikrino nepilnamečių turimus dokumentus. Tėvams, kurių vaikai negauna Rusijos pasų, tariamai grasinama baudomis, laisvės atėmimu ir tėvystės teisių netekimu.
Rusijos kėslai
HUR šią operaciją pavadino dar viena priemone, kurią Rusija naudoja siekdama priversti ukrainiečius priimti Rusijos pilietybę ir išvaryti atsisakančiuosius iš okupuotų teritorijų.
Rusija nuo 2014 metų spaudžia okupuotų Ukrainos teritorijų gyventojus gauti rusiškus pasus, su Rusijos dokumentų turėjimu susiedama galimybę įsidarbinti, prieigą prie socialinių paslaugų, nuosavybės teises ir kitus kasdienio gyvenimo aspektus.
Pasak portalo, Rusijos okupacinė valdžia jau įgyvendino ankstesnius operacijos „Nelegalas–2026“ etapus. Birželio mėnesį okupacinės valdžios pareigūnai teigė, kad per 10 dienų trukusį kampanijos etapą buvo iškelta daugiau nei 300 administracinių bylų, o daugiau nei 40 žmonių buvo išsiųsti.
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