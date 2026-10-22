Paskelbta evakuacija: šeimos su vaikais privalo palikti 2 Ukrainos miestus

Šis nurodymas duotas Rusijos karui su Ukraina, kruviniausiam Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, tęsiantis jau penktus metus.
Rusija jau seniai siekia visiškai kontroliuoti Donecko sritį, kurią skelbia sava, ir grasina užimti ją jėga, jei Ukraina jos neužleis per derybas.
Per Rusijos atakas prieš šiuos du miestus nuo spalio pradžios žuvo dešimtys žmonių, o Rusijos kariuomenė šiuo metu yra vos už 10 km nuo jų pakraščių, skelbia Ukrainos žiniasklaida.
„Plečiame privalomos evakuacijos zoną šeimoms su vaikais – dabar ji apima visas Kramatorsko ir Slovjansko gyvenvietes“, – platformoje „Telegram“ pranešė Donecko srities gubernatorius Vadymas Filaškinas.
„Saugumo padėtis nuolat blogėja. Rusai kasdien atakuoja Kramatorską ir Slovjanską, smūgiuoja gyvenamiesiems rajonams, civilių transportui ir žmonių susibūrimo vietoms“, – pridūrė jis.
Vaikų evakuacija
Institucijos apie vaikų evakuaciją iš tam tikrų šių miestų dalių paskelbė jau anksčiau šį mėnesį, tačiau iki šiol evakuacijos zonos nebuvo išplėtusios taip, kad ji apimtų juos visus.
Spalio viduryje Kramatorske ir Slovjanske vis dar buvo šimtai vaikų, anksčiau šį mėnesį pranešė Ukrainos transliuotojas „Suspilne“, remdamasis regiono pareigūnu.
Kramatorskas, kuriame prieš karą gyveno apie 150 tūkst. žmonių, ilgą laiką buvo naudojamas kaip Ukrainos kariuomenės aprūpinimo centras ir priklauso vadinamajai „tvirtovių juostai“, kurią Kyjivas siekia išlaikyti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.