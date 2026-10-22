Zelenskis siunčia žinią Trumpui: metas kitaip kalbėti su Putinu

„Kai prezidentas Trumpas sako: „Reikia rasti kompromisą“, mes su tuo gyvename. Paliaubos ir sėdimas prie derybų stalo – tai didelis kompromisas.
Niekas negali įlįsti į širdį visiems žmonėms, kurių vaikai buvo kankinami. Ir jūs negalite priversti žmonių atleisti. O kaip priversite? Jų vaiką kankino. Kaip galite atleisti? Tai neįmanoma. Aš labai noriu, kad būtų įvykdytas teisingumas. Tikrai labai to noriu. Žinau, kad daugeliui žmonių buvo išplėšta širdis ir naujos širdies jie nebeturės“, – rašė V. Zelenskis.
Ir pridūrė: „Todėl ir sakome, kad paliaubos – vienintelis žingsnis. Nes žmonių neapykanta niekur nedings. Reikia laiko ir teisingumo. Štai kodėl tai yra didelis kompromisas. Daug kartų bandžiau pasakyti Jungtinių Valstijų prezidentui: „Supraskite mus. Tai didelis kompromisas – tiesiog sustoti ten, kur dabar esame.“ D. Trumpas gali labai lengvai pasodinti V. Putiną prie derybų stalo. Kaip prezidentas D. Trumpas kalba apie mane, taip jis turėtų pradėti kalbėti ir apie V. Putiną.“
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