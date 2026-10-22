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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis siunčia žinią Trumpui: metas kitaip kalbėti su Putinu

2026-10-22 17:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 17:20
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sutikimas nutraukti ugnį ir sėsti prie derybų stalo jau yra didelis Ukrainos kompromisas. Jis taip pat pabrėžė, kad karo aukų artimųjų skausmo neįmanoma panaikinti vien susitarimais, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėtų griežčiau kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir paskatinti jį pradėti derybas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sutikimas nutraukti ugnį ir sėsti prie derybų stalo jau yra didelis Ukrainos kompromisas. Jis taip pat pabrėžė, kad karo aukų artimųjų skausmo neįmanoma panaikinti vien susitarimais, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas turėtų griežčiau kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir paskatinti jį pradėti derybas.

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„Kai prezidentas Trumpas sako: „Reikia rasti kompromisą“, mes su tuo gyvename. Paliaubos ir sėdimas prie derybų stalo – tai didelis kompromisas.

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Niekas negali įlįsti į širdį visiems žmonėms, kurių vaikai buvo kankinami. Ir jūs negalite priversti žmonių atleisti. O kaip priversite? Jų vaiką kankino. Kaip galite atleisti? Tai neįmanoma. Aš labai noriu, kad būtų įvykdytas teisingumas. Tikrai labai to noriu. Žinau, kad daugeliui žmonių buvo išplėšta širdis ir naujos širdies jie nebeturės“, – rašė V. Zelenskis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ir pridūrė: „Todėl ir sakome, kad paliaubos – vienintelis žingsnis. Nes žmonių neapykanta niekur nedings. Reikia laiko ir teisingumo. Štai kodėl tai yra didelis kompromisas. Daug kartų bandžiau pasakyti Jungtinių Valstijų prezidentui: „Supraskite mus. Tai didelis kompromisas – tiesiog sustoti ten, kur dabar esame.“ D. Trumpas gali labai lengvai pasodinti V. Putiną prie derybų stalo. Kaip prezidentas D. Trumpas kalba apie mane, taip jis turėtų pradėti kalbėti ir apie V. Putiną.“

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