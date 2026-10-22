Pirmas toks manevras istorijoje: ukrainiečiai nušliaužė 15 km po žeme ir sudavė netikėtą smūgį rusams

Korpusas skelbia, kad kariai atvėrė naują – požeminę – šiuolaikinio karo sritį ir įveikė daugiau nei 15 kilometrų požeminių tunelių į rusų užnugarį.
Anot ukrainiečių, tuneliai karuose buvo naudojami ir anksčiau, tačiau išimtinai gynybos, slėpimosi ar lokalių sabotažo operacijų tikslais. O Rusijos kariuomenė prie Avdijivkos naudojo požeminius tunelius pėstininkų dislokavimui.
Korpuso teigimu, „Veles“ tapo pirmuoju pasaulio istorijoje puolimo manevru po žeme.
Ukrainiečiai paskelbė apie sėkmingą operaciją „Veles“
Ukrainiečiai integravo savo veiksmus į vieningą technologinę erdvę, pasitelktos navigacijos sistemos, specialusis ryšys, logistika, smūgis iš oro.
„Tai yra Ukrainos karinio planavimo pergalė prieš priešo kiekybinį pranašumą“, – teigiama pranešime.
Korpuso kariai įveikė daugiau nei 15 kilometrų požeminių tunelių – tai atstumas, dėl kurio šioje karo zonoje paviršiuje dažnai vyksta kelis mėnesius trunkantys mūšiai.
„Rusai manė, kad požeminiai tuneliai yra jų išskirtinė priemonė, leidžianti apeiti mūsų gynybą. Mes išnagrinėjome jų patirtį, nugalėjome juos jų pačių aikštelėje ir šią grėsmę pavertėme savo kontrpuolimo pranašumu“, – cituojamas 2-ojo NGU „Chartija“ korpuso vadas brigados generolas Igoris Obolenskis.
Ukrainiečiai įsitikinę, kad operacija „Veles“ įrodo, jog pozicinės aklavietės neegzistuoja tiems, kurie valdo iniciatyvą ir technologijas.
„Po žeme nėra GPS, stabilaus radijo ryšio ir dienos šviesos, o kiekvienas išėjimas į paviršių baigiasi mūšiu sudėtingiausiomis sąlygomis. Sinchroniškai su požemine ataka korpuso daliniai pažengė paviršiuje – taip priešas atsidūrė po dvigubu smūgiu iš dviejų pusių vienu metu“, – rašoma tekste.
Ukrainiečiai skelbia tokius operacijos duomenis:
- Pažanga po žeme: daugiau nei 15 km;
- Paimti į nelaisvę: daugiau nei 30;
- Priešo nuostoliai: daugiau nei 100.
Korpusas pabrėžia, kad ukrainiečiai atvėrė naują karo frontą – požeminį.
Siekiant įgyvendinti operaciją, „Chartija“ rengė karius veiksmams uždarose erdvėse – tiek fiziškai, tiek psichologiškai; pasitelkė saperius, inžinierius ir paramos batalioną; pritaikė savus technologinius sprendimus ryšiui, navigacijai ir gyvybinių funkcijų užtikrinimui po žeme; koordinavo požeminį puolimą su veiksmais paviršiuje ir dronų ugnimi – per bendrą koordinavimo centrą su brigada „Achilles“.
„Operacija „Veles“ tapo dar vienu etapu išlaisvinant Charkivo sritį. Dėka požeminio manevro Ukrainos kariai atėmė iš okupantų galimybę įsiskverbti į Kupjansko užnugarį. „Chartija“ metrą po metro išvalo gimtąją žemę nuo okupantų – tiek paviršiuje, tiek po juo“, – apibendrina korpusas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.